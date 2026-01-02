Usuarios de TikTok narraron cómo vivieron el temblor de 6.5 en México

Desde Acapulco usuaria de TikTok muestra cómo vivió el sismo de 6.5 en México (TikTok, jarritadelimon)

La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, un sismo de magnitud 6.5 motivó la activación de la Alerta Sísmica en Ciudad de México, provocando evacuaciones preventivas en viviendas, oficinas y edificios públicos.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros.

Durante el temblor distintos usuarios de redes sociales grabaron cómo vivieron el momento que despertó a los capitalinos y a los habitantes de Guerrero, algunos desde sus viviendas, otros en la calle y unos más cerca de la playa.

Usuarios de TikTok narran su vivencia durante sismo de 6.5

Una creadora de contenido que forma parte de la cuenta “@Las Rodmar”, narró que se encontraba en el baño cuando comenzó a sonar la Alerta Sísmica, entre los momentos que vivió se puede ver como baja las escaleras acompañada de su hermana y demás familiares: “Empezó el temblor y yo desnuda en el baño”.

Al parecer se encontraban hospedados cerca del Ángel de la Independencia, por lo que al ir bajando las escaleras se puede escuchar que una de las principales preocupaciones de la mujer es encontrar a sus padres, quienes también tardaron en salir del edificio, “Mi mamá nos fue a buscar hasta nuestra habitación”.

La usuaria de la red social TikTok admite que la alerta la confundió debido a que el mensaje mostrado decía que el epicentro era en Guerrero, al mismo tiempo manda una reflexión importante para quienes vean su video: “Cuando les llegue una alerta así tienen que hacer caso”. Admite que debido al suceso, pudieron ingresar tras pasar 30 minutos en la calle, como medida preventiva.

"Mi hermana me salvó", dice usuaria de Tik Tok tras temblor en CDMX (TikTok: lasrodmar)

El usuario de nombre “@Belmon.t” quien se encontraba dentro de su vivienda en la colonia Roma pudo grabar desde que inició el temblor, alrededor de las 7:58 de la mañana de este viernes, a través de la breve grabación se puede ver cómo un árbol de Navidad comienza a moverse, al igual que las lámparas que cuelgan del techo.

Ante un mayor movimiento, el joven llama a su madre, una persona de la tercera edad, a quien le dice que no baje por las escaleras, sino que lleva a cabo medidas de seguridad, “quédate aquí debajo del marco”, al tiempo que se puede ver que su casa fue una de las que resultó afectada por la falta del suministro eléctrico, “tronó el transformador”.

Usuario de TikTok muestra el movimiento al interior de su casa tras sismo de 6.5 en México (TikTok: belmon.t)

De manera muy breve, Cristina, conocida como “@Jarritadelimón”, mostró los efectos del sismo en el mar desde la Bahía de Acapulco, donde se puede ver como ondea el océano tras las réplicas que se dieron luego del movimiento telúrico de esta mañana con epicentro en Guerrero.

Mientras tanto, en CDMX el tiktoker Gil Aroni, “@gilaroni”, se grabó en la calle, donde narró que el temblor de magnitud 6.5 sí pudo ser perceptible, “Está sonando la alerta sísmica en pleno año nuevo”, aseguró que algunas personas ya estaban saliendo de sus viviendas, sin embargo, “algunos aún se encontraban dormidos”.

“Sí se están moviendo los cables, sí está fuerte... se sintió bien recio”, admite el hombre mientras graba algunos momentos del movimiento de cables en la calle donde se encuentra.

"Sí está fuerte", dice usuario de TikTok durante temblor de 6.5 en CDMX (TikTok, gilaroni)

Datos destacados sobre el sismo de 6.5 que sucedió el 2 de enero de 2026

Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, dejó al menos dos personas fallecidas: una mujer en Guerrero por el colapso de su vivienda y un hombre en la Ciudad de México durante la evacuación. El Servicio Sismológico Nacional reportó 546 réplicas del sismo principal hasta las 14:00 horas del día, siendo la más fuerte de magnitud 4.7. Las autoridades informaron daños visibles en hospitales del IMSS en la Ciudad de México y presuntos daños en instalaciones del ISSSTE en Chilpancingo. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó 12 personas lesionadas en la Ciudad de México, caída de postes y árboles, así como afectaciones menores en el suministro eléctrico. Las autoridades activaron protocolos de emergencia, incluyendo la movilización de bomberos y ambulancias, y pidieron a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil.