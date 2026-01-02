Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este viernes 2 de enero de 2026

México es un país con alta actividad sísmica porque se encuentra en el límite de varias placas tectónicas, principalmente la de Cocos, la Norteamericana y la del Pacífico. Estas placas se mueven constantemente y, al chocar o deslizarse, liberan energía en forma de sismos. La mayoría ocurren en la costa del Pacífico.
En caso de sismo, es importante mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Después, revisa daños, sigue indicaciones oficiales y evita usar elevadores. La prevención salva vidas.
Más Noticias
Cabañuelas 2026: la creencia en donde enero puede referir cómo será el clima por el resto del año
Con la llegada del año nuevo 2026, algunas tradiciones resaltan para interpretar lo que depara en los próximos 12 meses
Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión
La hermana del futbolista compartió un video viral en redes sociales donde, mediante una broma, evidenció la unión entre ambos
La infusión digestiva que te ayuda a eliminar la retención de líquidos y desinflamar el vientre
Las molestias digestivas típicas después de fiestas pueden aliviarse gracias a una infusión natural que favorece la eliminación de líquidos y desinflama el abdomen
¿Cuántos kilómetros de carreteras nuevas se construyeron en México durante 2025?
El gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta modernizar 64 aeropuertos durante su administración
Mi Beca para Empezar 2026: qué beneficiarios no recibirán el pago de este mes de enero
El depósito se efectuó este jueves 1 de enero, pero algunos padres de familia de alumnos de preescolar y primaria reportaron que no se les vio reflejado la dispersión correspondiente
MÁS NOTICIAS