Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este viernes 2 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

México es un país con alta actividad sísmica porque se encuentra en el límite de varias placas tectónicas, principalmente la de Cocos, la Norteamericana y la del Pacífico. Estas placas se mueven constantemente y, al chocar o deslizarse, liberan energía en forma de sismos. La mayoría ocurren en la costa del Pacífico.

En caso de sismo, es importante mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Después, revisa daños, sigue indicaciones oficiales y evita usar elevadores. La prevención salva vidas.

