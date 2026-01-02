¿No sonó la Alerta Sísmica? ATDT comparte la configuración que deben tener los celulares

ATDT da a conocer configuración en celulares para que Alerta Sísmica suene durante un sismo. (Imagen: Jesús Aviles)

Esta mañana, 2 de enero de 2026, miles de usuarios en diversos estados del país recibieron en sus teléfonos móviles la alerta sísmica tras el temblor de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero.

Sin embargo, algunos habitantes reportaron no haber recibido el aviso, lo que generó dudas acerca de la configuración de los dispositivos y la cobertura del sistema. De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el sistema funcionó correctamente en la mayoría de los casos, aunque se mantienen revisiones para garantizar la emisión total de la señal.

Funcionamiento y alcance del Sistema de Alertamiento Masivo

Según la información difundida por la ATDT, la señal de alerta sísmica fue emitida por el 95 por ciento de las antenas de telefonía, lo que permitió que millones de teléfonos dentro del polígono de riesgo recibieran la notificación.

El polígono de alertamiento, definido por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), comprendió 20 estados:

Aguascalientes

Campeche

Chiapas

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

Usuario de TikTok muestra el movimiento al interior de su casa tras sismo de 6.5 en México (TikTok: belmon.t)

El aviso fue distribuido a todos los teléfonos móviles que contaran con señal y tuvieran habilitadas las alertas de emergencia, sin requerir saldo, datos o conexión a internet. En caso de no haber recibido la alerta, la ATDT recomendó comunicarse al número 079 para recibir asistencia.

Configuración adecuada en dispositivos móviles

La recepción de la alerta sísmica depende de la configuración correcta de los teléfonos celulares.

Para dispositivos con sistema operativo Android, es necesario ingresar a Ajustes, luego a Notificaciones, después a Ajustes avanzados, seleccionar Alertas de emergencia inalámbricas y activar la opción correspondiente.

En el caso de equipos con sistema iOS, la ruta recomendada es Configuración, seleccionar Notificaciones y activar las opciones localizadas al final de esa sección.

La ATDT subrayó que sin estas configuraciones, los teléfonos no podrán recibir el aviso, aun cuando exista cobertura en la zona.

Características del SASMEX y criterios de activación

El SASMEX es reconocido como el primer sistema de alerta temprana sísmica a nivel mundial y pionero en tecnología de alertamiento. Este sistema cumple con los cuatro elementos señalados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para sistemas de alerta temprana: conocimiento del riesgo, monitoreo y alerta, difusión y comunicación, y capacidad de respuesta.

El sismo se sintió intesamente en las calles de la CDMX Crédito: RRSS

Desde 2012, la cobertura de detección abarca la región sísmica más activa de México, con 96 sensores distribuidos a lo largo del Pacífico, en la zona de subducción de la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica. El sistema opera con ingeniería avanzada en electricidad, electrónica, computación y comunicación para asegurar la continuidad operativa diaria.

Las ciudades que actualmente reciben los avisos del SASMEX incluyen Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca, Cuernavaca y Colima, lo que representa una cobertura para más de 25 millones de personas.

Los sensores monitorean zonas de peligro y, al detectar un sismo, determinan en segundos la magnitud estimada y la distancia al área urbana para decidir si se emite la alerta. La activación depende de diversos factores, entre ellos:

Si al menos dos estaciones superan los niveles de energía preestablecida en los primeros segundos.

La estimación de energía y magnitud del sismo.

La proximidad del epicentro según los siguientes criterios: Magnitud mayor a 5 a no más de 200 km . Magnitud mayor a 6 si ocurre a más de 350 km . Magnitud mayor a 5.5 a no más de 350 km .



No se emite alerta si el sismo ocurre fuera de la cobertura o no supera los niveles mínimos de energía detectados. El SASMEX ofrece entre 20 y 120 segundos de tiempo de oportunidad antes de la llegada de las ondas sísmicas a las ciudades, lo que puede ser crucial para la protección de la vida y la reducción de daños materiales.

Puntos clave de la alerta sísmica y recomendaciones

El 95 por ciento de las antenas emitieron la señal de alerta sísmica, según la ATDT.

El sistema no depende de internet, saldo ni datos móviles para la emisión de alertas.

Más de 25 millones de personas están cubiertas por los avisos del SASMEX en ciudades de riesgo.

Para reportar fallas o solicitar orientación, se habilitó el número 079 .

Es indispensable configurar correctamente los teléfonos móviles para recibir las alertas de emergencia.

El SASMEX proporciona entre 20 y 120 segundos de anticipación, según la distancia al epicentro y la rápida detección de sus sensores.