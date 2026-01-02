México

5 maneras de incluir el aceite de oliva en tu rutina de belleza para prevenir el envejecimiento

Una rutina sencilla y accesible puede transformar el cuidado de tu piel y cabello gracias a las bondades de este ingrediente natural

El aceite de oliva extra
El aceite de oliva extra virgen hidrata la piel durante la noche y ayuda a reducir los signos del envejecimiento facial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva, conocido por su lugar en la alimentación mediterránea, también se integra cada vez más en rutinas de belleza gracias a sus propiedades hidratantes y antioxidantes.

Este ingrediente natural ofrece diversas aplicaciones para el cuidado de la piel y el cabello, ayudando a prevenir el envejecimiento y a mantener una apariencia saludable.

Incorporarlo en el día a día puede marcar la diferencia en la protección y nutrición de la piel frente a los efectos del paso del tiempo.

El aceite de oliva se
El aceite de oliva se destaca como desmaquillante natural que elimina impurezas y nutre la piel sin dejar residuos agresivos.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así es como puedes incluir el aceite de oliva en tu rutina de belleza

1. Hidratante facial nocturno: Aplicar unas gotas de aceite de oliva extra virgen sobre la piel limpia antes de dormir ayuda a mantener la hidratación y aporta antioxidantes que combaten los signos del envejecimiento.

2. Mascarilla capilar nutritiva: Mezclar aceite de oliva con un poco de miel y aplicarlo en el cabello durante 20 minutos contribuye a reparar puntas secas y aportar brillo, protegiendo la fibra capilar del daño oxidativo.

3. Desmaquillante natural: El aceite de oliva elimina eficazmente el maquillaje y las impurezas, además de nutrir la piel sin dejar residuos agresivos.

4. Tratamiento para manos y uñas: Masajear unas gotas en las manos y cutículas mantiene la piel suave y previene el envejecimiento prematuro causado por la exposición a factores externos.

5. Exfoliante suave: Mezclar aceite de oliva con azúcar o sal fina permite crear un exfoliante casero que remueve células muertas y estimula la renovación celular, dejando la piel más luminosa y uniforme.

El aceite de oliva integra
El aceite de oliva integra la alimentación mediterránea y el cuidado de la piel por sus propiedades hidratantes y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones que debo tener al usar aceite de oliva en mi rutina de belleza

Al incorporar aceite de oliva en la rutina de belleza, es recomendable considerar algunas precauciones para evitar posibles efectos adversos:

  • Realizar una prueba de sensibilidad: Aplicar una pequeña cantidad en una zona reducida de la piel y esperar 24 horas para descartar reacciones alérgicas o irritaciones.
  • Usar aceite de oliva extra virgen: Elegir productos de calidad, preferentemente prensados en frío y sin aditivos, para aprovechar mejor sus beneficios y evitar sustancias no deseadas.
  • Evitar el exceso: Aplicar solo la cantidad necesaria, ya que el uso excesivo puede obstruir los poros, especialmente en pieles grasas o propensas al acné.
  • No aplicar sobre heridas abiertas: El aceite de oliva no debe usarse en zonas con lesiones, infecciones o quemaduras, ya que puede retrasar la cicatrización.
  • Suspender su uso ante molestias: Si se presentan enrojecimiento, picazón o cualquier malestar, es importante dejar de usarlo y consultar a un dermatólogo.

Estas recomendaciones ayudan a incorporar el aceite de oliva de manera segura en el cuidado personal.

