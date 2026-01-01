Peso Pluma despide el 2025 con romántico mensaje para Kenia Os: “El ángel más bello”

Kenia Os, izquierda, y Peso Pluma llegan a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 23 de octubre de 2025, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)

Peso Pluma terminó el 2025 con un tierno y romántico mensaje para su novia, Kenia Os.

“Gracias porque en este año me mandaste al ángel más bello del mundo @keniaos y con eso, todo cobró un nuevo sentido”, publicó en su cuenta de Instagram.

El intérprete de corridos tumbados acompañó su mensaje con algunas fotografías que se ha tomado con su pareja a lo largo de su relación.

(IG: @pesopluma)

Así reaccionó Kenia Os al romántico gesto de Peso Pluma

La estrella pop respondió al mensaje de su novio con más palabras de amor.

“Te amo, mi amor, con todo mi corazón. Qué hermoso año juntos. Gracias 2025 por tener al amor de mi vida a mi lado. A seguir creciendo, amando y soñando juntos”, escribió en la sección de comentarios del post.

Hasta el momento, se desconocen muchos detalles sobre la relación amorosa de los cantantes; no obstante, se especula que tienen más de un año juntos.

Las redes sociales se agitaron tras una reciente fotografía donde la cantante hace un sutil gesto que dio pie a especulaciones. (@keniaos, Instagram)

Peso Pluma agradece las bendiciones y los aprendizajes que le dejó el 2025

Hassan Kabande Laija, nombre real del cantante, no solo dedicó unas palabras a Kenia Os en su mensaje de Año Viejo, también habló sobre su equipo e hizo una mención especial a su primo, Tito Double P.

“Gracias a toda mi familia @doubleprecords por remar en este barco conmigo. Gracias a mi primo @titodoublep por confiar en mí y hacer dinastía juntos. Gracias a cada uno de uds por siempre apoyarme”, comentó.

Y cerró su post con una reflexión: “2025. Gracias Dios por todas las enseñanzas que dejaste, por las lecciones que me hicieron crecer, por las bendiciones que llegaron cuando menos las esperaba y por las que me enseñaron a confiar. Gracias por los momentos buenos, los retos y los aprendizajes.” El cantante subrayó el valor de las experiencias vividas, tanto los desafíos como los logros, y expresó su gratitud por las oportunidades y el crecimiento personal que marcaron su año".

Los cantantes aprovecharon las fiestas decembrinas para llevar alegría a varios pequeños. Crédito: IG/@DoublePRecords

Peso Pluma y Kenia OS regalaron juguetes en Navidad

Los enamorados acudieron a un centro comercial de Estados Unidos para regalar juguetes a los niños que pasaron por el lugar por Navidad.

El momento se viralizó en redes sociales y dividió opiniones entre los internautas. Esto a pesar de que el gesto de los cantantes fue bien recibido por la comunidad donde se repartieron los juguetes.

Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado al respecto.