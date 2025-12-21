Kenia Os y Peso Pluma reparten juguetes a niños por la Navidad en EEUU

Los niños también tuvieron la oportunidad de convivir con sus ídolos. (IG Vallarta Supermarkets)

La temporada navideña en Estados Unidos fue escenario de una acción solidaria protagonizada por Kenia Os y Peso Pluma, quienes participaron en la entrega de juguetes a niños y familias en una sucursal de Vallarta Supermarkets.

El gesto de los reconocidos artistas mexicanos generó una respuesta entusiasta entre la comunidad, que celebró la iniciativa y la cercanía de las figuras públicas con sus seguidores, sobre todo con los más pequeños.

Durante la actividad, la pareja repartió regalos a los asistentes en un ambiente marcado por la alegría y el espíritu festivo propio de la Navidad de cara a la festividad dibujando sonrisas entre los niños que se declararon fans de los famosos.

El cantante de corridos tumbados compartió en sus redes sociales una historia previa a entregar los regalos. (IG Peso Pluma)

Un gran gesto de los cantantes

La cadena Vallarta Supermarkets destacó el impacto del evento a través de sus redes sociales, donde expresó: “Peso Pluma & Kenia Os compartieron la alegría navideña con nuestra comunidad, haciendo que esta temporada sea algo muy especial para los niños. Un sorteo de juguetes que nunca olvidaremos”.

La publicación reflejó el agradecimiento de la empresa y la comunidad hacia los artistas, quienes se convirtieron en protagonistas de una jornada memorable para los más pequeños.

La reacción de los asistentes fue inmediata. Muchas familias aprovecharon la ocasión para fotografiarse con Kenia Os y Peso Pluma, mientras que otros manifestaron su gratitud por el gesto solidario, especialmente en una época en la que los regalos adquieren un significado especial para los niños.

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron a la pareja interactuando de manera cercana y alegre con sus seguidores, reforzando el vínculo que mantienen con su público.

Los cantantes aprovecharon las fiestas decembrinas para llevar alegría a varios pequeños. Crédito: IG/@DoublePRecords

El evento también puso de relieve la relevancia de Kenia Os y Peso Pluma en la industria musical mexicana. Ambos artistas se han consolidado como figuras influyentes y mantienen una relación sentimental que comparten abiertamente con sus seguidores. Su presencia conjunta en actividades públicas y su disposición para participar en iniciativas solidarias han fortalecido su imagen como referentes tanto en el ámbito musical como en el social.

La pareja mostró la felicidad que experimenta en esta etapa de sus vidas, sumando un motivo más para que la jornada quedara grabada en la memoria de la comunidad que los acompañó.

El atuendo de Kenia Os y su complicidad con Peso Pluma marcan tendencia en la gala musical (IG)

Músico de Peso Pluma arremete contra ‘rockeros’

Parka, contrabajista y director musical de la banda que acompaña a Peso Pluma, generó polémica al señalar que músicos del rock y el metal ahora buscan incorporarse a los corridos tumbados, pese a que antes despreciaban el género regional mexicano.

“Ahora los roqueros y los metaleros quieren ser regionales mexicanos. A mí no se me olvida la discriminación al género regional”, expresó Parka en sus redes sociales, criticando la “hipocresía musical” que percibe en la industria. Afirmó que antes “todos éramos unos indígenas” y que actualmente estos músicos solo buscan unirse para mantenerse vigentes.

Parka, de la banda de Peso Pluma, acusa hipocresía en rockeros y metaleros por querer cantar corridos tumbados (Instagram)

El auge de los corridos tumbados, que mezclan elementos de norteño, banda y ritmos urbanos, ha replanteado el panorama de la música mexicana, con artistas como Natanael Cano, Junior H, Fuerza Regida y Peso Pluma llevando el género a lo más alto de las listas globales.

Este fenómeno ha atraído la atención de músicos de otros géneros, aunque también ha generado críticas sobre la calidad de las letras y la musicalidad del movimiento tumbado. Al mismo tiempo, cada vez más rockeros exploran colaboraciones para no perder relevancia en la industria.