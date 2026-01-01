México

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

En entrevista con Infobae México, Mike Vigil explicó que las organizaciones criminales necesitan refuerzos debido a los constantes enfrentamientos

El exagente de la DEA, Mike Vigil, alertó por un posible aumento de menores en las filas del narco. Foto: Jesús Aviles/ Infobae México

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), alertó por un posible aumento del reclutamiento de menores de edad a las filas del narco debido a la guerra que mantienen organizaciones como el Cártel de Sinaloa.

En entrevista con Infobae México, Vigil explicó que desde hace décadas el crimen organizado ha reclutado a jóvenes, tanto de manera directa como forzada, esto a través de engaños al ofrecer supuestos trabajos como escoltas o de equipo de seguridad.

Dicha técnica fue identificada por víctimas del Rancho Izaguirre, en el que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ofrecían trabajo como elementos de seguridad a través de redes sociales. Las personas reclutadas por esta vía eran trasladadas a Jalisco y enviadas al rancho para ser adiestradas de manera forzada.

Un dron muestra a funcionarios de seguridad durante una visita de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco al rancho Izaguirre, que activistas han calificado de "campo de exterminio" dirigido por un cártel, en Teuchitlán, estado Jalisco, México, 20 de marzo de 2025. REUTERS/Ivan Arias

Sin embargo, Vigil detalló que en los últimos 5 años se ha podido identificar que debido a las guerras que mantienen, las organizaciones criminales han optado por incluir a menores de edad como sicarios para enfrentarse a sus rivales.

“El conflicto entre los Chapitos y los Mayos en Sinaloa (ha provocado) que comiencen a usar más y más niños como sicarios. Han perdido muchos elementos, siguen reclutando pero ahora están utilizando niños, menores de edad, simplemente porque necesitan sicarios para estar en estos conflictos”, comentó.

Esta organización criminal mantiene una disputa interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos desde el mes de septiembre de 2024, tras el secuestro y entrega a EEUU de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Niños: el principal objetivo de los criminales debido a su vulnerabilidad

El exagente de la DEA también señaló que la principal razón por la que los criminales optan por reclutar menores de edad se debe a las circunstancias que los rodean, como el aceptar salarios menores o tener sentencias menores que les permiten regresar a los cárteles.

“Se calcula que hay aproximadamente entre 20 y 30 mil menores de edad que están funcionando como sicarios. Los cárteles saben que si los arrestan no van a estar encarcelados por mucho tiempo, y luego saliendo de la cárcel, se reúnen con los cárteles de nuevo. Segundo, no les tienen que pagar tanto dinero, así como si fueran adultos, solo que para ellos es mucho dinero”, explicó.

Esta fotografía, difundida por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, muestra zapatos en el Rancho Izaguirre, donde también se hallaron restos óseos, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el martes 11 de marzo de 2025. (Fiscalía General del Estado de Jalisco, vía AP)

Ante el riesgo que presentan los menores de edad debido al interés que los criminales tienen en ellos para integrarlos a los cárteles, Mike Vigil alertó del posible incremento que el reclutamiento forzado podría tener por la demanda de sicarios ante los constantes enfrentamientos.

“Esto comenzó a aumentar fuertemente hace aproximadamente cinco años. Pero esto yo creo que se está incrementando porque hay conflicto entre los cárteles, pierden muchos elementos, no nada más entre los grupos criminales, también con las fuerzas de seguridad de México. Esto sigue creciendo, es un problema que si México no hace algo para controlarlo, va a perder a mucha juventud”, alertó.

250 mil menores en riesgo

De acuerdo con la organización civil, Reinserta, en México existen cerca de 250 mil menores de edad en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Los principales factores de riesgo son:

  • Que se encuentran en situación de abandono o negligencia.
  • Son expuestos a la violencia.
  • Consumen drogas.
  • Carencias económicas.
  • Necesidad de sentido de pertenencia.

La organización también ha podido identificar que los niños, niñas y adolescentes se encuentran expuestos debido a que los criminales aprovechan que tienen mayor facilidad para moldearlos y que cumplan órdenes, por lo que las edad más comunes de reclutamiento son entre los 12 y 15 años de edad.

La organización civil Reinserta señaló que hay al menos 30 mil niños, niñas y adolescentes reclutados por el crimen organizado en México (Reuters)

Cabe recordar que en el mes de agosto las autoridades jaliscienses detectaron que los cárteles estaban reclutando a menores de edad en ese estado para llevarlos a Sinaloa con el objetivo de sumarse a la disputa del Cártel de Sinaloa.

Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco, informó que los grupos criminales con presencia en el estado (bastión del CJNG) estaban reclutando jóvenes para enviarlos a distintas entidades del país para adiestrarlos, y en algunos casos, enviarlos a Sinaloa.

“Algunos jóvenes liberados que han tenido la oportunidad de poder regresar, nos han identificado a algunos jóvenes que tenemos aquí (en) unas denuncias (de desaparición), y que siguen allá en Sinaloa (…) Lo que están haciendo estos grupos criminales es que están captando a estos jóvenes o personas, se los están llevando a la guerra con el otro cártel, en Sinaloa”, explicó.

FOTO DE ARCHIVO. Una camioneta abandonada con un grafiti que dice "Bienvenidos a Culiacán", en la que se encontraron seis cadáveres el viernes por la noche en el estado occidental de Sinaloa, en Culiacán, México. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Los jóvenes reclutados por el crimen organizado pudieron reconocer a personas con reporte de desaparición en Jalisco con posible ubicación en Sinaloa. Además, tras la localización de dos jóvenes jaliscienses sin vida tras un enfrentamiento entre grupos antagónicos en Sinaloa, reveló las posibles ubicaciones de adiestramiento del cártel responsable de reclutarlos.

“La ruta que tenemos nosotros conocida de que toman estas personas es de que los envían a Zacatecas, en Zacatecas los adiestra en algún lugar, los envían a Nayarit, y de Nayarit se los llevan a Sinaloa”, comentó en rueda de prensa el fiscal.

Además, entre las regiones detectadas por las autoridades jaliscienses para adiestrar a los jóvenes se encuentran Michoacán, Guerrero, Jalisco y Sinaloa.

Ante estos hechos, organizaciones como Reinserta e incluso Mike Vigil, han expresado la necesidad de que la ley mexicana tipifique como delito autónomo el reclutamiento de infancias por parte del crimen organizado, lo que permitiría identificar la gravedad de esta problemática y sancionarla de manera justa.

