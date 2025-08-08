México

Reclutados en redes sociales y adiestrados en Zacatecas: así ocurrió el asesinato de dos adolescentes en Sinaloa

Los dos jóvenes de 16 años de edad contaban con ficha de desaparición desde el mes de mayo pasado

Por Ale Huitron

Foto: @SSPyTM_Culiacan
Dos adolescentes que contaban con ficha de desaparición en el estado de Jalisco fueron localizados sin vida el pasado 14 de julio tras un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos en la comunidad de El Pozo en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, los jóvenes portaban ropa tipo camuflaje y equipamiento táctico cuando fueron hallados al interior del vehículo.

Uno de los cuerpos fue identificado como Carlos Alejandro “N”, de 16 años de edad, quien contaba con una ficha de desaparición desde el pasado 20 de mayo, cuando fue visto por última vez en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El segundo cuerpo fue pre-identificado como Paul Alexander “N”, también de 16 años de edad, quien desapareció el pasado 10 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos. Sin embargo, aún se esperan los resultados de ADN para confirmar su identidad.

Foto: Comisión de Búsqueda de
Reclutados y adiestrados por el crimen organizado

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reveló este jueves en rueda de prensa que los dos adolescentes fueron reclutados por un grupo criminal a través de redes sociales y posteriormente trasladados al estado de Zacatecas para ser adiestrados.

“La ruta que tenemos nosotros conocida de que toman estas personas es de que los envían a Zacatecas, ahí los adiestran en algún lugar, los envían a Nayarit y de ahí se los llevan a Sinaloa

El fiscal detalló que derivado de los testimonios de adolescentes que han podido regresar al estado se ha determinado que los grupos criminales están optando por adiestrar a los jóvenes para llevarlos a Sinaloa debido a la disputa que mantienen Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa.

FOTO DE ARCHIVO. Una camioneta
Las autoridades aseguraron que no se trata de un caso aislado, ya que han detectado varios casos en los que grupos criminales reclutan a jóvenes para adiestrarlos en distintos estados del país.

González de los Santos afirmó que entre las regiones detectadas a las que son trasladados se encuentran Michoacán, Guerrero, Nayarit y Jalisco, entre otros.

Un caso similar ocurrió el pasado 26 de mayo, cuando dos policías municipales de San Cristóbal de la Barranca y una mujer fueron detenidos por agentes ministeriales por presuntamente reclutar a jóvenes para el narco en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, Jalisco.

De acuerdo con las indagatorias, los tres detenidos fueron localizados en la central con un joven de 18 años y un menor de 17, quienes refirieron ser originarios de Michoacán y haber llegado al sitio por una presunta propuesta laboral que vieron en redes sociales.

