Crimen organizado recluta a jóvenes jaliscienses para llevarlos a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

El fiscal de Jalisco informó que de manera reciente han obtenido testimonios de personas que refirieron ser trasladados a esa entidad

Por Ale Huitron

La caída del Cártel de Sinaloa es el resultado de años de enfrentamientos internos, capturas estratégicas y la presión constante de autoridades, que han ido minando la fuerza de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. (Anayeli Tapia/Infobae)

La guerra entre Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa ha llevado a los grupos criminales a adoptar nuevos modos de operación para hacer frente a la disputa con una mayor cantidad de sicarios en el estado.

Tras la localización sin vida de dos adolescentes de 16 años al interior de un vehículo luego de un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos en Culiacán, Sinaloa, las autoridades informaron un modus operandi que los grupos criminales han llevado a cabo para reclutar y adiestrar a jóvenes.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó en rueda de prensa que los grupos criminales han optado de manera reciente por reclutar a jóvenes del estado y enviarlos a distintas entidades del país para que sean adiestrados.

Sin embargo, en algunos casos los adolescentes y jóvenes han sido reclutados a través de redes sociales por los grupos criminales -ya sea de forma forzada o no- como lo son con falsas ofertas de empleo.

“Algunos jóvenes liberados que han tenido la oportunidad de poder regresar, nos han identificado a algunos jóvenes que tenemos aquí (en) unas denuncias, y que siguen allá en Sinaloa (…) Lo que están haciendo estos grupos criminales es que están captando a estos jóvenes o personas, pues se los están llevando a la guerra con el otro cártel, en Sinaloa", explicó.

FOTO DE ARCHIVO. Una camioneta abandonada con un grafiti que dice "Bienvenidos a Culiacán", en la que se encontraron seis cadáveres el viernes por la noche en el estado occidental de Sinaloa, en Culiacán, México. 27 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Esto se pudo conocer por testimonios de jóvenes que fueron reclutados por el crimen organizado y que refirieron la posible ubicación de personas con reporte de desaparición en Jalisco.

La localización sin vida de los adolescentes, quienes de acuerdo con reportes llevaban puesta ropa tipo camuflaje y equipamiento táctico, también reveló que fueron trasladados a Zacatecas para ser adiestrados antes de enviarlos a Sinaloa.

“La ruta que tenemos nosotros conocida de que toman estas personas es de que los envían a Zacatecas, en Zacatecas los adiestran en algún lugar, los envían a Nayarit y de Nayarit se los llevan a Sinaloa”, detalló González.

Además, las autoridades aseguraron que no se trata de un caso aislado, ya que han detectado varios casos en los que grupos criminales reclutan a jóvenes para adiestrarlos en distintas entidades del país.

Entre las regiones detectadas se encuentran Michoacán, Guerrero, Nayarit y Jalisco.

Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Un caso similar ocurrió el pasado 26 de mayo con la detención de dos policías municipales de San Cristóbal de la Barranca y una mujer, quienes presuntamente reclutaban a jóvenes para el narco en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, Jalisco, al contactarlos por redes sociales con ofertas de trabajo.

