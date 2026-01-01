México

Este es el día en que finalizará el descenso de temperaturas en la CDMX por frente frío Número 25

Dicho pronóstico ha activado las alertas amarilla, naranja y roja en diferentes alcaldías de la Ciudad de México

Guardar
Protección Civil de CDMX reveló
Protección Civil de CDMX reveló cuándo acabará el descenso de temperaturas bajas por el Frente Frío Número 25. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que el descenso de temperaturas provocado por el Frente Frío Número 25 llegará a su fin el próximo jueves 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el aviso especial emitido por la dependencia capitalina, durante los días 30 y 31 de diciembre de 2025, así como el 1 de enero de 2026, la capital del país experimentará un ambiente frío a muy frío, especialmente en las primeras horas del día.

Las autoridades señalaron que durante las madrugadas, las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 6 grados Celsius, con probabilidad de heladas en zonas altas de la ciudad.

Este periodo de bajas temperaturas representa el tramo más intenso del fenómeno, con el descenso térmico más significativo previsto para la madrugada del 31 de diciembre.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Por las tardes, el ambiente se tornará más templado a cálido, con valores máximos entre 17 y 22 grados Celsius.

Además, podrían registrarse lluvias ligeras aisladas, aunque las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse hacia el cierre del periodo mencionado.

1 de enero de 2026 se espera que las bajas temperaturas por el Frente Frío Número 25 finalicen

A partir del 1 de enero, se prevé que las condiciones climáticas comiencen a normalizarse y el descenso térmico asociado al Frente Frío Número 25 termine su influencia sobre la capital.

La dependencia capitalina lanzó diferentes recomendaciones a la población para tomar medidas preventivas durante este lapso, especialmente en las celebraciones de fin de año.

Entre las sugerencias emitidas destacan:

  • Abrigarse adecuadamente utilizando ropa cómoda en varias capas.
  • Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
  • Mantener una alimentación balanceada, consumir frutas, verduras, líquidos y bebidas calientes.
  • Si se utilizan calentadores, asegurar una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Evitar el uso de pirotecnia durante las festividades.
  • Identificar los módulos de salud y acudir a ellos ante cualquier malestar.
El 1 de enero de
El 1 de enero de 2026 finalizarán las bajas temperaturas por el Frente Frío Número 25. Foto: X/ @SGIRPC_CDMX.

El organismo capitalino reiteró la importancia de la prevención, especialmente para grupos vulnerables como menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Además, recordó a la ciudadanía estar atenta a los comunicados oficiales y utilizar los servicios de salud ante cualquier síntoma relacionado con las bajas temperaturas.

Coordinación con alcaldías de la CDMX por bajas temperaturas de Frente Frío Número 25

Protección Civil de la Ciudad de México subrayó que la coordinación con las alcaldías y la difusión de información oportuna son fundamentales para reducir riesgos y proteger la salud de los habitantes de la Ciudad de México.

Con el término del Frente Frío Número 25 y la llegada de condiciones más templadas, las autoridades confían en que la población adopte las recomendaciones emitidas para evitar incidentes.

Protección Civil de la CDMX
Protección Civil de la CDMX pidió a los habitantes de la capital seguir las recomendaciones de Protección Civil. Crédito: Cuartoscuro.

Temas Relacionados

ClimaClima CDMXCDMXTemperaturas BajasBajas TemperaturasFríoFrío CDMXFrente Frío Número 25

Más Noticias

Las Víctimas del Doctor Cerebro convocan a 80 mil personas en el Zócalo de la CDMX

La legendaria banda de Ciudad Nezahualcóyotl celebró 35 años de carrera con un espectáculo memorable en el festival Luces de Invierno

Las Víctimas del Doctor Cerebro

Jorge Villalobos, ex amigo de Eleazar Gómez, denuncia que estuvo a punto de ser asfixiado por el actor

El actor Jorge Villalobos sorprendió al revelar que fue víctima de un ataque físico por parte de Eleazar durante una fiesta en McAllen, lo que avivó la polémica en torno al comportamiento del famoso

Jorge Villalobos, ex amigo de

Descubre qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

Responde este breve test y encuentra cuál de estos parques —Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park— puede ser el mejor punto de partida para una experiencia mágica en familia

Descubre qué parque de Walt

Ariadne Díaz se defiende de quienes opinan que se ve mayor con su nueva imagen: “Qué bendición no tener dismorfia”

La actriz no se quedó callada ante los comentarios sobre su nuevo look y confesó el secreto para mantener la tranquilidad frente a las críticas y elogios del público

Ariadne Díaz se defiende de

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Algunos objetivos prioritarios son compartidos por EEUU y México

Ellos son los líderes del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son los líderes del

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Vinculan a proceso a Alejandro Baruc “N” en Michoacán: lo relacionan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

ENTRETENIMIENTO

Jorge Villalobos, ex amigo de

Jorge Villalobos, ex amigo de Eleazar Gómez, denuncia que estuvo a punto de ser asfixiado por el actor

Ariadne Díaz se defiende de quienes opinan que se ve mayor con su nueva imagen: “Qué bendición no tener dismorfia”

Tania Rincón quedaría fuera de ‘Hoy’ en 2026 y esta conductora sería su suplente

Joana Benedek, villana de Televisa que se retiró para experimentar su espiritualidad, reaparece y así luce ahora

De Alicia Villarreal y Cruz Martínez a Angélica Vale y Otto Padrón: las rupturas más polémicas de 2025

DEPORTES

Boxeo mexicano 2026: peleadores a

Boxeo mexicano 2026: peleadores a seguir durante todo el año

El Atlético San Luis se encontraría negociando el fichaje de Santiago Muñoz

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres