Este es el día en que finalizará el descenso de temperaturas en la CDMX por frente frío Número 25

Protección Civil de CDMX reveló cuándo acabará el descenso de temperaturas bajas por el Frente Frío Número 25. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que el descenso de temperaturas provocado por el Frente Frío Número 25 llegará a su fin el próximo jueves 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el aviso especial emitido por la dependencia capitalina, durante los días 30 y 31 de diciembre de 2025, así como el 1 de enero de 2026, la capital del país experimentará un ambiente frío a muy frío, especialmente en las primeras horas del día.

Las autoridades señalaron que durante las madrugadas, las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 6 grados Celsius, con probabilidad de heladas en zonas altas de la ciudad.

Este periodo de bajas temperaturas representa el tramo más intenso del fenómeno, con el descenso térmico más significativo previsto para la madrugada del 31 de diciembre.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Por las tardes, el ambiente se tornará más templado a cálido, con valores máximos entre 17 y 22 grados Celsius.

Además, podrían registrarse lluvias ligeras aisladas, aunque las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse hacia el cierre del periodo mencionado.

1 de enero de 2026 se espera que las bajas temperaturas por el Frente Frío Número 25 finalicen

A partir del 1 de enero, se prevé que las condiciones climáticas comiencen a normalizarse y el descenso térmico asociado al Frente Frío Número 25 termine su influencia sobre la capital.

La dependencia capitalina lanzó diferentes recomendaciones a la población para tomar medidas preventivas durante este lapso, especialmente en las celebraciones de fin de año.

Entre las sugerencias emitidas destacan:

Abrigarse adecuadamente utilizando ropa cómoda en varias capas.

Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Mantener una alimentación balanceada, consumir frutas, verduras, líquidos y bebidas calientes.

Si se utilizan calentadores, asegurar una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evitar el uso de pirotecnia durante las festividades.

Identificar los módulos de salud y acudir a ellos ante cualquier malestar.

El 1 de enero de 2026 finalizarán las bajas temperaturas por el Frente Frío Número 25. Foto: X/ @SGIRPC_CDMX.

El organismo capitalino reiteró la importancia de la prevención, especialmente para grupos vulnerables como menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Además, recordó a la ciudadanía estar atenta a los comunicados oficiales y utilizar los servicios de salud ante cualquier síntoma relacionado con las bajas temperaturas.

Coordinación con alcaldías de la CDMX por bajas temperaturas de Frente Frío Número 25

Protección Civil de la Ciudad de México subrayó que la coordinación con las alcaldías y la difusión de información oportuna son fundamentales para reducir riesgos y proteger la salud de los habitantes de la Ciudad de México.

Con el término del Frente Frío Número 25 y la llegada de condiciones más templadas, las autoridades confían en que la población adopte las recomendaciones emitidas para evitar incidentes.

Protección Civil de la CDMX pidió a los habitantes de la capital seguir las recomendaciones de Protección Civil. Crédito: Cuartoscuro.