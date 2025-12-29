México

Autoridades pronostican heladas en CDMX: cuándo bajará la temperatura y cuáles son las recomendaciones

Las autoridades de Protección Civil pidió a la población considerar las bajas temperaturas

Protección Civil alerta a la CDMX por condiciones heladas (VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México advirtió que se esperan temperaturas frías a heladas en esta última semana del año, por lo que pidieron a la población extremar precauciones ante las condiciones gélidas que se esperan.

A través de sus redes sociales oficiales informaron sobre las medidas de Protección Civil que las personas deben de tomar ante las condiciones climáticas que se esperan en los próximos días.

Cabe apuntar que para el martes 30 de diciembre se prevén que inicie el descenso de temperaturas y podría registrarse hasta los 4 grados. De acuerdo con el comunicado oficial difundido este lunes 29 de diciembre por la SGIRPC a través de sus redes sociales, la alerta amarilla afecta a las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con las autoridades, entre el martes 30 de diciembre y el jueves 1 de enero se prevé un descenso de las temperaturas en la Ciudad de México (Cuartoscuro.com)

¿Qué días se esperan heladas y frío en CDMX?

De acuerdo con las autoridades, entre el martes 30 de diciembre y el jueves 1 de enero se prevé un descenso de las temperaturas en la Ciudad de México. Según la dependencia, durante las mañanas el ambiente será frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas. Estas días habrá alerta por condiciones heladas:

  • martes 30 de diciembre
  • miércoles 31 de diciembre
  • jueves 1 de enero

“Del martes 30 de diciembre al jueves 1 de enero ser prevé descenso en las temperaturas en la Ciudad de México. Al amanecer el ambiente será #fríio a muy frío, con probabilidad de #heladas en zonas altas de la ciudad.Atiende nuestras recomendaciones y mantente informado", informaron.

(X/ @SGIRPC_CDMX)

La dependencia capitalina recomendó a la población adoptar medidas de protección contra el frío, entre ellas abrigarse de forma adecuada cubriendo nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y resguardar a las mascotas para que no permanezcan a la intemperie.

Además, sugirió la ingesta de agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, como estrategia para fortalecer el sistema inmunológico ante las bajas temperaturas.La SGIRPC recordó la disponibilidad de los teléfonos oficiales de emergencia, 911 y 55 5683 22222, para la atención de cualquier incidente vinculado al clima. La entidad también sugirió que la ciudadanía permanezca pendiente de sus canales oficiales, donde se actualizarán las condiciones del clima y se informará sobre cualquier modificación en el pronóstico de las siguientes 24 horas.

El organismo subrayó la importancia de atender puntualmente las recomendaciones difundidas, así como de solicitar atención médica inmediata en caso de que el frío provoque afectaciones a la salud, acudiendo al centro de salud más cercano.

