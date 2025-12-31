México

Año Nuevo gélido: CDMX iniciará el 2026 con bajas temperaturas, este será el clima en Noche Vieja y el 1 de enero

Protección Civil capitalina emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades por la temporada invernal

Guardar
Protección Civil alerta a la
Protección Civil alerta a la CDMX por condiciones heladas (VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

El invierno avanza con fuerza en México y la capital del país es una de las regiones donde actualmente se registra más frío e incluso heladas, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local alertó sobre las bajas temperaturas durante las celebraciones de Año Nuevo.

En un comunicado, la dependencia capitalina indicó que este 31 de diciembre y 1 de enero se prevé un descenso en las temperaturas en la Ciudad de México, con valores mínimos de 1 a 6 grados en todas las alcaldías durante la madrugada.

En su cuenta de X, precisó que esta mañana se registró un descenso térmico significativo, que afectó principalmente a las alcaldías del centro, poniente y sur de la capital, como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez y en algunas zonas de Iztapalapa e Iztacalco, así como de Venustiano Carranza.

En esta última alcaldía, las bajas temperaturas también generaron un banco niebla que provocó la suspensión de aterrizajes y despegues en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por aproximadamente tres horas, desde las 06:00 horas.

¿Qué clima habrá la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero?

De acuerdo con Protección Civil capitalina, durante la tarde y noche del 31 de diciembre el ambiente se tornará templado a cálido, con valores máximos entre 17 y 22 °C, con cielo nublado y condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.

Sin embargo, en una publicación reciente, se señaló que al menos hasta el momento no se prevén lluvias para hoy.

Mientras que al amanecer del 1 de enero el ambiente será frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 6 °C.

Recomendaciones para evitar enfermedades por frío

La dependencia emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias por bajas temperaturas, así como accidentes ocasionados por uso de pirotecnia:

  • Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda y en varias capas.
  • Cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
  • Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes.
  • Si utilizas calentadores, asegúrate de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Evita el uso de pirotecnia.
  • Identifica los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.

Temas Relacionados

fríoCDMXclimaAño Nuevomexico-noticias

Más Noticias

Dónde y cómo ver los mejores fenómenos astronómicos en México de 2026

Eclipses lunares, lluvias de estrellas, superlunas, cometas y alineaciones planetarias marcarán el calendario astronómico

Dónde y cómo ver los

Presupuesto del 2026 de la CDMX aumentará 7.5% para alcaldías

El presupuesto estará enfocado también en seguridad, obras de movilidad y programas sociales

Presupuesto del 2026 de la

Procesan a “El Dóber”, objetivo prioritario de Quintana Roo acusado de narcotráfico

José Rafael “N” iba acompañado de Valeria Teresita “N”; llevaban más de 300 mil pesos en efectivo

Procesan a “El Dóber”, objetivo

Rocío Sánchez Azuara envía mensaje de Año Nuevo tras cirugía: “Que la salud los acompañe”

La conductora de TV Azteca recientemente actualizó su estado de salud

Rocío Sánchez Azuara envía mensaje

Así recibió Galilea Montijo el 2026 en Hong Kong | Video

La conductora se fue a recorrer el mundo con su novio Isaac Moreno en plenas fiestas decembrinas

Así recibió Galilea Montijo el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Dóber”, objetivo

Procesan a “El Dóber”, objetivo prioritario de Quintana Roo acusado de narcotráfico

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

ONU presenta en CDMX guía para apoyar la recuperación de niñas y adolescentes víctimas de trata

La muerte de los Narco Corridos en este 2025: los artistas que enfrentaron su restricción y las duras consecuencias

Juez deshecha cargo de terrorismo, pero vincula a proceso a periodista arrestado en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Rocío Sánchez Azuara envía mensaje

Rocío Sánchez Azuara envía mensaje de Año Nuevo tras cirugía: “Que la salud los acompañe”

Así recibió Galilea Montijo el 2026 en Hong Kong | Video

Nodal habría rechazado vender su rancho en Argentina a sus padres para reservárselo a Inti, según Ceriani

Jesse Huerta integrante Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre

Ventaneando despide 2025 con tristeza tras recordar muerte de Daniel Bisogno: “Lo que más dolió este año”

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Definidos los cruces para la primera ronda de playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico

Beisbolistas mexicanos que brillaron en la temporada 2025 de Grandes Ligas de la MLB

Liga MX Femenil: las jugadoras que marcaron el 2025 en el futbol mexicano

América vence al Puebla en amistoso a puerta cerrada previo al Clausura 2026