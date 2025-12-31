Año Nuevo gélido: CDMX iniciará el 2026 con bajas temperaturas, este será el clima en Noche Vieja y el 1 de enero

Protección Civil alerta a la CDMX por condiciones heladas (VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

El invierno avanza con fuerza en México y la capital del país es una de las regiones donde actualmente se registra más frío e incluso heladas, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local alertó sobre las bajas temperaturas durante las celebraciones de Año Nuevo.

En un comunicado, la dependencia capitalina indicó que este 31 de diciembre y 1 de enero se prevé un descenso en las temperaturas en la Ciudad de México, con valores mínimos de 1 a 6 grados en todas las alcaldías durante la madrugada.

En su cuenta de X, precisó que esta mañana se registró un descenso térmico significativo, que afectó principalmente a las alcaldías del centro, poniente y sur de la capital, como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez y en algunas zonas de Iztapalapa e Iztacalco, así como de Venustiano Carranza.

En esta última alcaldía, las bajas temperaturas también generaron un banco niebla que provocó la suspensión de aterrizajes y despegues en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por aproximadamente tres horas, desde las 06:00 horas.

¿Qué clima habrá la noche del 31 de diciembre y el 1 de enero?

De acuerdo con Protección Civil capitalina, durante la tarde y noche del 31 de diciembre el ambiente se tornará templado a cálido, con valores máximos entre 17 y 22 °C, con cielo nublado y condiciones favorables para lluvias ligeras aisladas.

Sin embargo, en una publicación reciente, se señaló que al menos hasta el momento no se prevén lluvias para hoy.

Mientras que al amanecer del 1 de enero el ambiente será frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 6 °C.

Recomendaciones para evitar enfermedades por frío

La dependencia emitió una serie de recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias por bajas temperaturas, así como accidentes ocasionados por uso de pirotecnia:

Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda y en varias capas.

Cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes.

Si utilizas calentadores, asegúrate de mantener una buena ventilación en el hogar para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Evita el uso de pirotecnia.

Identifica los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.