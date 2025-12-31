Frío CDMX: qué significa la ‘alerta roja’ emitida por bajas temperaturas en algunas alcaldías para fin de año

La alerta roja fue activada en la Ciudad de México por bajas temperaturas. Crédito: Cuartoscuro.

La Ciudad de México finalizará este 2025 con temperaturas bajas, por lo que fue activada la triple alerta, de acuerdo con lo notificado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Las 16 alcaldías se encuentran en alerta por bajas temperaturas para este próximo miércoles 31 de diciembre, según lo pronosticado por la dependencia capitalina.

En algunas demarcaciones será emitida la alerta amarilla y naranja, pero también la roja, algo que es poco usual en temporadas de frío.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 30 de diciembre a través de sus redes sociales oficiales.

¿Qué significa la ‘alerta roja’ por bajas temperaturas en la CDMX emitida para el amanecer de este miércoles 31 de diciembre?

Según el portal oficial de Protección Civil de la Ciudad de México, la alerta roja por bajas temperaturas indica eventos meteorológicos cuya magnitud ocasiona afectaciones.

Esto corresponde a la clasificación de los niveles de alerta por fenómenos meteorológicos definida por la dependencia capitalina.

De igual forma, se contempla para precipitaciones, ráfagas, granizo, calor de 34 a 36 grados o superior y nevadas. En cuanto al frío, se determina cuando las temperaturas oscilan entre 0 y -2 grados o menos.

Clasificación de los niveles de alerta. Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Por lo tanto, debido a que el ambiente frío de bajas temperaturas estará por debajo de los 0 grados, fue la decisión de activar la alerta roja.

¿En qué alcaldías de la CDMX será activada la alerta roja para este fin de año?

Tlalpan es la alcaldía de la Ciudad de México donde se presentarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo miércoles 30 de diciembre, motivo por el cual se activará la alerta roja, según lo comunicado por Protección Civil local.

La dependencia local anunció que se esperan temperaturas entre -2 y 0 grados Celsius. Asimismo, emitió algunas recomendaciones a los capitalinos debido a este pronóstico.

Estas son las recomendaciones emitida en la CDMX por la alerta roja para el amanecer de este miércoles 31 de diciembre

Protección Civil de la Ciudad de México emitió diferentes recomendaciones a la población debido a la emisión de la alerta roja en la alcaldía Tlalpan de la capital del país para las primeras horas de este miércoles 31 de diciembre:

Sella puertas y ventanas para evitar filtraciones de aire frío.

Lavar de forma frecuente las manos o utilizar gel desinfectante.

Mantente bien hidratado: bebe agua y líquidos calientes, ya que el aire frío puede deshidratarte.

Antes de dormir o salir, apaga velas y anafres; evita un incendio o intoxicación por monóxido de carbono.

Tlalpan será la alcaldía de CDMX donde será activada la alerta roja para el último día del año. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿Cuáles serán las alertas de bajas temperaturas para el resto de las alcaldías de CDMX en este fin de año?

Para el caso de las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza será emitida la alerta amarilla.

Se prevén temperaturas de 4 a 6 grados Celsius, indicó Protección Civil local.

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de este próximo miércoles 31 de diciembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto, las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco será activada la alerta amarilla.

Se prevén temperaturas de 1 a 3 grados Celsius, indicó la dependencia local.

Activan alerta naranja en estas alcaldías de CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este próximo miércoles 31 de diciembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.