Sentencian a 60 años de cárcel a Javier López Zavala por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón

Los tres responsables fueron condenados a 60 años de cárcel. Crédito: FGE Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que un Tribunal dictó una sentencia de 60 años de prisión contra Javier López Zavala y dos hombres más por su responsabilidad en el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022.

En el comunicado se confirmó el papel que tuvo Zavala y los otros dos hombres, identificados como Silvestre “N” y Jair “N”.

La resolución se alcanzó tras la audiencia de Individualización de Sanciones, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) logró acreditar la responsabilidad penal de los tres sentenciados mediante la presentación de pruebas consideradas suficientes por el Tribunal.

Javier López Zavala ocupó cargos como Secretario de Gobernación de Puebla, Director general del DIF estatal y Secretario Técnico en la Secretaría de Gobernación de Puebla, además de haber desempeñado diversos puestos dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ser diputado local en la LV Legislatura del Congreso de Puebla.

Sentencia contra los asesinos de Cecilia Monzón

Durante el juicio, la FGE presentó una investigación que incluyó la exposición de pruebas documentales y periciales.

Javier López fue sentenciado a 60 años de cárcel. Crédito: Cuartoscuro

El Tribunal determinó que Javier López Zavala actuó como autor intelectual del delito, mientras que Silvestre “N” y Jair “N” participaron como autores materiales.

Además de la pena de prisión, los tres sentenciados deberán cubrir una multa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), el pago de la reparación del daño moral por tres mil UMAs y mil doscientas UMAs por concepto de indemnización.

En la audiencia, el Ministerio Público y las partes involucradas expusieron sus alegatos finales, basándose en las pruebas admitidas y desahogadas previamente durante el proceso oral.

El Tribunal consideró todos los elementos aportados antes de emitir la condena que representa la máxima penalidad prevista para este tipo de delitos.

Contexto del caso de Cecilia Monzón

El feminicidio de Cecilia Monzón ocurrió el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, Puebla. La abogada y activista fue asesinada por dos sicarios que, a bordo de una motocicleta, dispararon contra ella mientras conducía su camioneta.

La investigación judicial determinó que Javier López Zavala, ex secretario de Gobernación de Puebla y figura política del PRI, planeó el crimen como represalia por las demandas legales que enfrentaba, relacionadas con pensión alimenticia y derechos parentales sobre su hijo menor, cuya madre era Monzón.

Junto a López Zavala, el tribunal halló culpables a su sobrino Jair N. y a Silvestre N., identificados como autores materiales del asesinato.

Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022. (Instagram/@criminologiafeminista)

El proceso judicial estuvo marcado por tácticas dilatorias, numerosos aplazamientos y fuerte presión social para obtener justicia.

El caso tuvo un impacto legislativo importante con la creación de la llamada “Ley Monzón”. Esta reforma, primero aprobada en Puebla y luego replicada en otros estados, establece la pérdida automática de la patria potestad para padres condenados por feminicidio en contra de la madre de sus hijos.

La ley busca garantizar que los hijos de víctimas de feminicidio no queden bajo el cuidado del agresor. Actualmente, la Ley Monzón está vigente en entidades como Puebla, Sinaloa, Colima y la Ciudad de México, consolidándose como un referente nacional para la protección de menores en casos de violencia extrema.