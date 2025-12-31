México

Sentencian a 60 años de cárcel a Javier López Zavala por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón

Se comprobó que el exsecretario de gobernación de Puebla fue el autor intelectual del crimen

Guardar
Los tres responsables fueron condenados
Los tres responsables fueron condenados a 60 años de cárcel. Crédito: FGE Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que un Tribunal dictó una sentencia de 60 años de prisión contra Javier López Zavala y dos hombres más por su responsabilidad en el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022.

En el comunicado se confirmó el papel que tuvo Zavala y los otros dos hombres, identificados como Silvestre “N” y Jair “N”.

La resolución se alcanzó tras la audiencia de Individualización de Sanciones, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) logró acreditar la responsabilidad penal de los tres sentenciados mediante la presentación de pruebas consideradas suficientes por el Tribunal.

Javier López Zavala ocupó cargos como Secretario de Gobernación de Puebla, Director general del DIF estatal y Secretario Técnico en la Secretaría de Gobernación de Puebla, además de haber desempeñado diversos puestos dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ser diputado local en la LV Legislatura del Congreso de Puebla.

Sentencia contra los asesinos de Cecilia Monzón

Durante el juicio, la FGE presentó una investigación que incluyó la exposición de pruebas documentales y periciales.

Javier López fue sentenciado a
Javier López fue sentenciado a 60 años de cárcel. Crédito: Cuartoscuro

El Tribunal determinó que Javier López Zavala actuó como autor intelectual del delito, mientras que Silvestre “N” y Jair “N” participaron como autores materiales.

Además de la pena de prisión, los tres sentenciados deberán cubrir una multa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), el pago de la reparación del daño moral por tres mil UMAs y mil doscientas UMAs por concepto de indemnización.

En la audiencia, el Ministerio Público y las partes involucradas expusieron sus alegatos finales, basándose en las pruebas admitidas y desahogadas previamente durante el proceso oral.

El Tribunal consideró todos los elementos aportados antes de emitir la condena que representa la máxima penalidad prevista para este tipo de delitos.

Contexto del caso de Cecilia Monzón

El feminicidio de Cecilia Monzón ocurrió el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, Puebla. La abogada y activista fue asesinada por dos sicarios que, a bordo de una motocicleta, dispararon contra ella mientras conducía su camioneta.

La investigación judicial determinó que Javier López Zavala, ex secretario de Gobernación de Puebla y figura política del PRI, planeó el crimen como represalia por las demandas legales que enfrentaba, relacionadas con pensión alimenticia y derechos parentales sobre su hijo menor, cuya madre era Monzón.

Junto a López Zavala, el tribunal halló culpables a su sobrino Jair N. y a Silvestre N., identificados como autores materiales del asesinato.

Cecilia Monzón fue asesinada el
Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022. (Instagram/@criminologiafeminista)

El proceso judicial estuvo marcado por tácticas dilatorias, numerosos aplazamientos y fuerte presión social para obtener justicia.

El caso tuvo un impacto legislativo importante con la creación de la llamada “Ley Monzón”. Esta reforma, primero aprobada en Puebla y luego replicada en otros estados, establece la pérdida automática de la patria potestad para padres condenados por feminicidio en contra de la madre de sus hijos.

La ley busca garantizar que los hijos de víctimas de feminicidio no queden bajo el cuidado del agresor. Actualmente, la Ley Monzón está vigente en entidades como Puebla, Sinaloa, Colima y la Ciudad de México, consolidándose como un referente nacional para la protección de menores en casos de violencia extrema.

Temas Relacionados

FeminicidioSeguridadCecilia MonzónPRIJavier López ZavalaPueblaLey MonzónAsesinatoSentenciaCholulaÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

El mundo del espectáculo se despidió de figuras de la televisión, música y teatro

Daniel Bisogno, Paquita la del

Intoxicación por monóxido de carbono deja cuatro personas muertas en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

En el lugar se encontró un cilindro de gas que presentaba fuga

Intoxicación por monóxido de carbono

De Rosalía a Shakira: los conciertos que definirán a México en 2026

Los eventos musicales en vivo seguirán siendo parte activa de la cultura del país durante el próximo año

De Rosalía a Shakira: los

Cuáles son las propiedades nutricionales del ponche de frutas y cuántas calorías aporta un vaso

El ponche de frutas destaca por su riqueza en vitaminas, minerales, fibra dietética y antioxidantes provenientes de frutas frescas y secas

Cuáles son las propiedades nutricionales

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió a su bebé por negligencia de un médico: “Tuve un sangrado importante”

La conductora de ‘Cuéntamelo ya!’ rememoró el doloroso episodio que marcó un antes y un después en sus sueños de maternidad y en sus ideas sobre el amor en pareja

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos entregas de narcos a

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

IA forense avanza ante la crisis de desaparecidos en México en Año Nuevo: “IdentIA” y “RAG” llegarán en 2026

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

ENTRETENIMIENTO

Daniel Bisogno, Paquita la del

Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y más famosos mexicanos que fallecieron en 2025

De Rosalía a Shakira: los conciertos que definirán a México en 2026

Roxana Castellanos recuerda cuando perdió a su bebé por negligencia de un médico: “Tuve un sangrado importante”

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Netflix México

Lucila Mariscal vive su retiro en La Casa del Actor y se despide de ‘Lencha’, su icónico personaje

DEPORTES

Boxeo mexicano: esos don los

Boxeo mexicano: esos don los campeones mundiales con lo que terminó México en el 2025

Reportan que el ascenso y el descenso volverían a la Liga MX en 2027

Este es el mensaje con el que Javier Aquino dio su último adiós a Tigres

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Cuáles son los deportistas mexicanos a seguir este 2026