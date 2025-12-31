México

Choques, acusaciones y rupturas: las peleas políticas más intensas del 2025

Las confrontaciones entre figuras de Morena, PAN, PRI y PT marcaron la agenda pública del año

El año 2025 estuvo marcado por un clima de confrontación constante en la política mexicana.

Las disputas entre partidos, los desacuerdos al interior de las fuerzas políticas y una agenda legislativa con temas de alto impacto derivaron en episodios que evidenciaron la polarización del debate público.

En distintos momentos, las diferencias rebasaron el intercambio de argumentos y se tradujeron en enfrentamientos verbales, crisis institucionales e incluso agresiones físicas.

Estos fueron los seis conflictos políticos más relevantes del año.

Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña: choque en el Senado

Uno de los episodios más representativos ocurrió en el Senado de la República, donde Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena y entonces presidente de la Mesa Directiva, protagonizaron un altercado tras una sesión de la Comisión Permanente.

Crédito: CanalCongreso

El conflicto se originó por desacuerdos en la conducción de los trabajos legislativos y el uso de la palabra.

La confrontación derivó en empujones y forcejeos, lo que generó críticas por el deterioro del diálogo parlamentario y colocó nuevamente al Senado en el centro de la atención pública.

Lilly Téllez y Lucía Trasviña: intercambio de descalificaciones

Durante 2025, la senadora del PAN, Lilly Téllez, mantuvo una relación de confrontación permanente con la bancada de Morena.

Uno de los choques más visibles ocurrió durante el debate de la reforma constitucional en materia de soberanía nacional, cuando sostuvo un intercambio de descalificaciones con la senadora Lucía Trasviña.

El choque entre Lilly Téllez
El choque entre Lilly Téllez y Lucía Trasviña evidenció el nivel de tensión que dominó el Senado en 2025. (Lilly Téllez/Captura de pantalla)

El episodio provocó gritos en el pleno y la interrupción momentánea de la sesión, reflejando el nivel de tensión que caracterizó varios debates legislativos a lo largo del año.

Enfrentamientos físicos en el Congreso de la Ciudad de México

En diciembre, el Congreso de la Ciudad de México vivió uno de los momentos más críticos del año.

Durante la discusión del dictamen para desaparecer el Instituto de Transparencia local (InfoCDMX), diputadas de Morena, PAN y PRI se enfrentaron físicamente en el pleno.

Confrontación entre bancadas del PAN y Morena durante debate sobre el InfoCDMX Crédito: Congreso de la Ciudad de México

El conflicto incluyó empujones, jaloneos de cabello y gritos, lo que obligó a suspender la sesión y reanudarla posteriormente en un recinto alterno.

El episodio reavivó el debate sobre la violencia política y la fragilidad de los acuerdos legislativos a nivel local.

Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Anaya: confrontación tras la elección judicial

Otro de los choques más tensos del año ocurrió en junio, durante una sesión de la Comisión Permanente.

Gerardo Fernández Noroña se enfrentó con Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, tras la conclusión del proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.

Ricardo Anaya y Federico Döring,
Ricardo Anaya y Federico Döring, senadores panistas, protestaron con megáfonos ante el desacuerdo del orden del día de la sesión ordinaria presidida por Gerardo Fernández Noroña, el pasado 6 de agosto. (Cuartoscuro)

Anaya criticó duramente el proceso y acusó a Morena de haber dañado al Poder Judicial, mientras que Noroña le negó el uso de la palabra y llamó a mantener el respeto en el debate.

La discusión escaló a gritos e insultos, y Anaya bajó a tribuna para increpar al presidente de la Mesa Directiva antes de retirarse en protesta.

Tensiones internas en Morena por candidaturas

La confrontación política también se manifestó al interior del partido en el poder.

Morena enfrentó tensiones por la definición de candidaturas y el rechazo oficial al nepotismo.

Uno de los casos más visibles fue el de Saúl Monreal, quien expresó públicamente su intención de competir por la gubernatura de Zacatecas, pese a las posturas de la dirigencia nacional.

El caso de Saúl Monreal
El caso de Saúl Monreal evidenció las tensiones internas de Morena rumbo a los próximos procesos electorales. Cuartoscuro

Las diferencias evidenciaron divisiones internas y mostraron los retos de cohesión que enfrenta el partido rumbo a los próximos procesos electorales.

Theodoros Kalionchiz y Ricardo Mejía Berdeja: golpes en reunión con la CFE

En octubre, un conflicto entre diputados federales se salió del ámbito legislativo y escaló a la violencia física.

Theodoros Kalionchiz de la Fuente, del PAN, y Ricardo Mejía Berdeja, del PT, ambos representantes de Coahuila, se enfrentaron a golpes durante una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El altercado ocurrió en el contexto de una discusión sobre contratos de suministro de carbón a la empresa del Estado.

Enfrentamiento entre diputados de Coahuila
Enfrentamiento entre diputados de Coahuila previo a comparecencia de la CFE

De acuerdo con testimonios, el intercambio verbal subió de tono hasta derivar en empujones y golpes, ante la presencia de legisladores de distintas bancadas y funcionarios de la CFE.

Las seis confrontaciones que marcaron el año

  • Alejandro Moreno (PRI) vs. Gerardo Fernández Noroña (Morena)
  • Lilly Téllez (PAN) vs. Lucía Trasviña (Morena)
  • Diputadas de Morena, PAN y PRI en el Congreso de la CDMX
  • Gerardo Fernández Noroña (Morena) vs. Ricardo Anaya (PAN)
  • Saúl Monreal vs. dirigencia nacional de Morena
  • Theodoros Kalionchiz (PAN) vs. Ricardo Mejía Berdeja (PT)

En conjunto, estos episodios reflejan un año marcado por la confrontación política, la debilidad del diálogo institucional y la dificultad para procesar las diferencias dentro de los márgenes del debate democrático.

El cierre de 2025 deja un panorama complejo para la vida pública del país y anticipa un entorno político aún polarizado.

Lucila Mariscal vive su retiro

Ranking Prime Video: estas son

Mi Beca para Empezar 2026:

Sinaloa, Estado de México, Chihuahua

¿Quién morirá? Estas son las
Dos entregas de narcos a

¿Quién morirá? Estas son las

Este es el mensaje con

