Sinaloa, Estado de México, Chihuahua y CDMX encabezan registros de feminicidio en 2025

La Red Nacional de Refugios siguió trabajando en 2025 pese a la incertidumbre presupuestaria, piden garantías en 2026 por parte del gobierno de Sheinbaum. Crédito: RNR

Según los datos oficiales, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 5 mil 760 casos de feminicidio, desde el inicio de su mandato la atención en materia de violencia contra las mujeres fue un tema que generó división entre el gobierno, colectivas feministas y organizaciones, por el aumento de asesinatos violentos de mujeres, dato que alarmó debido a que llegaron a señalar que el número real de casos alcanzaba los 10 decesos al día.

Este 2025 fue el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, quien ha seguido parte de la estrategia que ya trabajaba en Ciudad de México en materia de violencia contra las mujeres, aparentemente los casos de feminicidio han disminuido con respecto a administraciones anteriores, pues al corte del 30 de noviembre se han registrado 672 feminicidios.

Las mujeres en México son asesinadas con “arma de fuego” u “otro elemento”

Mientras el gobierno destaca la disminución en rubros donde se refleja que las mujeres en México siguen siendo asesinadas por actos de machismo, hay datos que persisten pese al cambio de titular del Ejecutivo Federal, en los casos de feminicidio tanto la modalidad de privar de la vida a las mujeres usando “armas de fuego” o “con otro elemento” se mantienen como los más frecuentes, reflejando la saña con la que es cometido el delito, ya que este último podría contemplar asfixia o algún tipo de violencia física.

Organizaciones, colectivas y activistas feministas, han apuntado que los gobiernos morenistas clasifican el asesinato violento de una mujer en otro tipo de delito que no sea feminicidio, para que de este modo cada mes se pueda ver una disminución en esta tipología, aún cuando esto dificulta el acceso a la verdad y justicia en cada uno de los casos.

Buscan a Ricardo N por su probable responsabilidad en el feminicidio de Andrea Maylin en Morelos.

Otro tipo de delito que también exhibe la falta de acciones para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, es el “homicidio doloso”, el cual en 11 meses de 2025 le arrebató la vida mil 917 mujeres.

32 años de violencia contra las mujeres en Chihuahua

A partir de 1993 el alza en feminicidios y asesinatos de mujeres cometidos en el municipio de Ciudad Juárez llevó a acuñar el término “las muertas de Juárez”, una investigación de “El Colegio de la Frontera Norte” indica que la edad promedio de las víctimas se situaba en 26 años, sin embargo, “el rubro más constante es el de las jóvenes de 17 años”.

Chihuahua fue pionero en usar la palabra “feminicidio”, además de legislar en materia, pero a 32 años de exhibir la problemática de las mujeres en esta entidad, el estado prevalece en los primeros lugares con mayor registro de este crimen en 2025:

Sinaloa registra 63 casos de feminicidio , 2 víctimas fueron menores de edad, 45 delitos fueron cometidos en tres municipios ( Culiacán, Ahome y Mazatlán ).

El Estado de México registra 52 casos de feminicidio , 10 víctimas fueron menores de edad, 11 delitos fueron cometidos en dos municipios ( Chimalhuacán y Estado de México ).

Chihuahua registra 45 casos de feminicidio , 2 víctimas fueron menores de edad, 27 delitos fueron cometidos en dos municipios ( Chihuahua y Ciudad Juárez ).

La Ciudad de México registra 44 casos de feminicidio, 3 víctimas fueron menores de edad, 6 delitos fueron cometidos en Iztapalapa.

Acciones gubernamentales no incluyen certidumbre para la Red Nacional de Refugios

Durante este 2025 la Red Nacional de Refugios (RNR) ha estado en incertidumbre presupuestal de manera constante, situación que han vivido desde el sexenio de López Obrador, la entrega de los recursos económicos por parte del gobierno federal ha sido tardía, “la falta de claridad respecto a 2026 ponen en riesgo la operación de los refugios y centros de atención”.

Los escritos plasmados en el Jardín de Memoria incluyen textos de mujeres activistas, sobrevivientes y defensoras de Derechos Humanos. Crédito: Infobae México - Jaqueline Viedma

La calidad de servicios fundamentales como alojamiento, alimentación, asistencia psicológica, apoyo emocional, respaldo legal, emisión de órdenes de protección, traslados de emergencia y seguridad integral se ve afectada por demoras en la llegada de fondos.

La RNR ha señalado que estas instalaciones requieren procesos especializados y operan de manera ininterrumpida, todos los días y a toda hora, lo que exige un flujo constante de financiamiento.

Entre sus demandas al estado mexicano se encuentran:

Entrega inmediata y completa del presupuesto pendiente de 2025 , garantizando la operación sin retrasos ni incertidumbre administrativa.

Pago completo de los honorarios 2025 del personal que sostiene ininterrumpidamente la operación de los Refugios y sus Centros de Atención externa, eliminando la precarización de quienes cuidan y acompañan.

Asignación clara, transparente y progresiva del presupuesto 2026 , especificando: El total de recursos para Refugios y sus Centros de Atención Externa conforme a estándares internacionales de derechos humanos. Los mecanismos de acceso: fecha de publicación de los lineamientos y fecha de presentación de proyectos La garantía de entregar el recurso 2026 en el primer trimestre del ejercicio fiscal, evitando dilaciones que ponen vidas en riesgo.



A más de un año de que la presidenta Claudia Sheinbaum declarara como lema de su administración el “Llegamos todas”, la incertidumbre sobre el funcionamiento de los refugios que protegen a mujeres e infancias en situación de violencia prevalece, además de que la violencia institucional contra las familias de las miles de víctimas asesinadas continúa, sin que el estado tome medidas efectivas para dar verdad y justicias a cada uno de los casos.