Yolanda Andrade celebra su cumpleaños 54 tras crisis de salud: así fue su reencuentro con Montserrat Oliver

La conductora fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

(IG: @canalunicable)
(IG: @canalunicable)

Yolanda Andrade cumplió 54 años el pasado 28 de diciembre y lo celebró con sus seres queridos más cercanos.

Entre los asistentes resaltó Montserrat Oliver, quien es considerada como una de las mejores amigas de la conductora.

Hasta el momento, se desconocen muchos detalles sobre la celebración. No obstante, Oliver publicó en sus redes sociales un video del momento exacto en que Andrade sopló las velitas de su pastel y le dio la tradicional mordida.

La conductora celebró su cumpleaños con sus seres queridos más cercanos. IG: @montserrat33
“No me empujen, por favor. Siento que está la Montse detrás de mí”, advirtió la festejada.

Eso no fue todo, Montserrat Oliver también compartió una emotiva felicitación que le dedicó a su querida amiga.

“Que felicidad abrazarte en tu cumple, Joe!. Gracias por tanto, por siempre ser tú, por compartirnos tu humor, tu alegría y tu brillo. ¡Adondequiera que vayas! ¡Te quiero muchísimo! ¡Qué bendición tenerte en nuestras vidas! ¡Feliz cumpleaños! @yolandamor!”, se lee.

(IG: @montserrat33)
(IG: @montserrat33)

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

La celebración ocurrió tan solo unos días después de la crisis de salud que atravesó Yolanda Andrade. Y es que a mediados de diciembre fue hospitalizada por complicaciones derivadas de su padecimiento.

La noticia desató rumores sobre una supuesta recaída y revivió las especulaciones sobre el origen de sus síntomas.

Derivado del escándalo que se desató, la conductora decidió compartir, por primera vez, cuál es el diagnóstico que recibió en 2025 después de pasar aproximadamente dos años luchando contra fuertes malestares.

La conductora mexicana habló sobre su condición en redes sociales (Instagram Yolandaamor)

“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos. Quizás los va a desgarrar este video, pero tenía ganas de compartirlo”, contó en su cuenta de Instagram.

En ese mensaje, la presentadora explicó que la ELA es una enfermedad degenerativa que provoca fluctuaciones en su estado de salud.

“Hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa y muy triste. Es por picos: a veces estás bien, a veces estás mal, muy mal. No puedes moverte, ni abrir los ojos, caminar, hablar. Es una fatiga crónica. Son muchas cosas”, detalló.

La conductora reveló que padece
La conductora reveló que padece ELA (Gemini)

Yolanda Andrade no profundizó en detalles sobre el padecimiento ni reveló si ya se sometió a un tratamiento. Sin embargo, expresó su agradecimiento a quienes le han enviado mensajes de apoyo a través de redes sociales.

“Quiero dar las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a mis amigos, a mis amigos que coseché, que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan con su oración y con su amor”, concluyó.

