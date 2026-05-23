Cómo preparar té blanco aromático para cuidar tu piel

La suavidad del té blanco y el perfume frutal de la pera logran una infusión delicada y sofisticada, mientras que el cardamomo aporta un toque especiado y elegante.
El té blanco con pera y cardamomo es una bebida antioxidante, refrescante y diferente, ideal para disfrutar tanto caliente como fría, en momentos especiales o como una pausa saludable durante el día.
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Receta de té blanco con pera y cardamomo
La infusión de té blanco con pera y cardamomo combina hojas de té blanco con trozos de pera fresca y semillas de cardamomo apenas machacadas. El resultado es un té suave, aromático y con beneficios para la digestión y la piel.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación: 3 minutos
- Infusión: 7 minutos
Ingredientes
- 1 cucharadita de té blanco en hojas (o 2 bolsitas)
- 1/2 pera madura, pelada y cortada en cubitos
- 3 a 4 semillas de cardamomo (aplastadas, solo las semillas, no la vaina)
- 2 tazas de agua
- Miel o stevia al gusto (opcional)
- Rodaja fina de pera para decorar (opcional)
Cómo hacer té blanco con pera y cardamomo, paso a paso
- Calentar el agua a 80 °C (no dejar que hierva para no dañar el té blanco ni perder antioxidantes).
- Colocar el té blanco, los cubitos de pera y las semillas de cardamomo machacadas en una tetera o jarra resistente al calor.
- Verter el agua caliente sobre los ingredientes y tapar.
- Dejar infusionar 7 minutos para extraer todo el aroma y sabor.
- Colar la infusión y servir en taza.
- Endulzar con miel si se desea y decorar con una rodaja fina de pera fresca.
Consejos técnicos:
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- Usá pera madura pero firme; si está muy blanda, la infusión puede resultar turbia.
- No uses agua hirviendo para preservar el sabor suave y los antioxidantes del té blanco.
- Si te gusta frío, dejá enfriar y serví con hielo y rodajas de pera.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 tazas.
Valor nutricional por porción
- Calorías: 5-20 kcal (según endulzante)
- Grasas: 0 gr
- Carbohidratos: 1-4 gr
- Proteínas: 0 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 24 horas, en frasco cerrado. Ideal para servir fría con hielo y fruta fresca.
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