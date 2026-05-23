Cómo preparar té blanco aromático para cuidar tu piel

Una taza de té blanco humeante, adornada con cubitos de pera y semillas de cardamomo, capta una suave luz natural, sugiriendo un momento de calma y disfrute. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suavidad del té blanco y el perfume frutal de la pera logran una infusión delicada y sofisticada, mientras que el cardamomo aporta un toque especiado y elegante.

El té blanco con pera y cardamomo es una bebida antioxidante, refrescante y diferente, ideal para disfrutar tanto caliente como fría, en momentos especiales o como una pausa saludable durante el día.

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Receta de té blanco con pera y cardamomo

La infusión de té blanco con pera y cardamomo combina hojas de té blanco con trozos de pera fresca y semillas de cardamomo apenas machacadas. El resultado es un té suave, aromático y con beneficios para la digestión y la piel.

Una taza de té blanco caliente con cubitos de pera y semillas de cardamomo flotando, iluminada por suave luz natural, ofrece una bebida refrescante y aromática perfecta para cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación: 3 minutos

Infusión: 7 minutos

Ingredientes

1 cucharadita de té blanco en hojas (o 2 bolsitas) 1/2 pera madura, pelada y cortada en cubitos 3 a 4 semillas de cardamomo (aplastadas, solo las semillas, no la vaina) 2 tazas de agua Miel o stevia al gusto (opcional) Rodaja fina de pera para decorar (opcional)

Cómo hacer té blanco con pera y cardamomo, paso a paso

Calentar el agua a 80 °C (no dejar que hierva para no dañar el té blanco ni perder antioxidantes). Colocar el té blanco, los cubitos de pera y las semillas de cardamomo machacadas en una tetera o jarra resistente al calor. Verter el agua caliente sobre los ingredientes y tapar. Dejar infusionar 7 minutos para extraer todo el aroma y sabor. Colar la infusión y servir en taza. Endulzar con miel si se desea y decorar con una rodaja fina de pera fresca.

Hojas de té blanco, pera madura en mitades, vainas de cardamomo y miel con un cucharón se presentan armoniosamente sobre una tabla de madera, listos para infusionar o crear un postre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

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Usá pera madura pero firme; si está muy blanda, la infusión puede resultar turbia.

No uses agua hirviendo para preservar el sabor suave y los antioxidantes del té blanco.

Si te gusta frío, dejá enfriar y serví con hielo y rodajas de pera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 tazas.

Valor nutricional por porción

Calorías: 5-20 kcal (según endulzante)

Grasas: 0 gr

Carbohidratos: 1-4 gr

Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 24 horas, en frasco cerrado. Ideal para servir fría con hielo y fruta fresca.