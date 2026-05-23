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Cómo preparar té blanco aromático para cuidar tu piel

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

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Primer plano de una taza de té blanco humeante con cubitos de pera y semillas de cardamomo flotando en el líquido, bajo una suave luz natural desde la derecha.
Una taza de té blanco humeante, adornada con cubitos de pera y semillas de cardamomo, capta una suave luz natural, sugiriendo un momento de calma y disfrute. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suavidad del té blanco y el perfume frutal de la pera logran una infusión delicada y sofisticada, mientras que el cardamomo aporta un toque especiado y elegante.

El té blanco con pera y cardamomo es una bebida antioxidante, refrescante y diferente, ideal para disfrutar tanto caliente como fría, en momentos especiales o como una pausa saludable durante el día.

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Receta de té blanco con pera y cardamomo

La infusión de té blanco con pera y cardamomo combina hojas de té blanco con trozos de pera fresca y semillas de cardamomo apenas machacadas. El resultado es un té suave, aromático y con beneficios para la digestión y la piel.

Una taza blanca contiene té de color amarillo claro con cubos blancos de pera, vainas verdes de cardamomo y semillas negras flotando. Hay una iluminación suave.
Una taza de té blanco caliente con cubitos de pera y semillas de cardamomo flotando, iluminada por suave luz natural, ofrece una bebida refrescante y aromática perfecta para cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación: 3 minutos
  • Infusión: 7 minutos

Ingredientes

  1. 1 cucharadita de té blanco en hojas (o 2 bolsitas)
  2. 1/2 pera madura, pelada y cortada en cubitos
  3. 3 a 4 semillas de cardamomo (aplastadas, solo las semillas, no la vaina)
  4. 2 tazas de agua
  5. Miel o stevia al gusto (opcional)
  6. Rodaja fina de pera para decorar (opcional)

Cómo hacer té blanco con pera y cardamomo, paso a paso

  1. Calentar el agua a 80 °C (no dejar que hierva para no dañar el té blanco ni perder antioxidantes).
  2. Colocar el té blanco, los cubitos de pera y las semillas de cardamomo machacadas en una tetera o jarra resistente al calor.
  3. Verter el agua caliente sobre los ingredientes y tapar.
  4. Dejar infusionar 7 minutos para extraer todo el aroma y sabor.
  5. Colar la infusión y servir en taza.
  6. Endulzar con miel si se desea y decorar con una rodaja fina de pera fresca.
Tabla de madera con hojas de té blanco secas, una pera amarilla cortada por la mitad, vainas de cardamomo, semillas negras y miel con un dipper de madera.
Hojas de té blanco, pera madura en mitades, vainas de cardamomo y miel con un cucharón se presentan armoniosamente sobre una tabla de madera, listos para infusionar o crear un postre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

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  • Usá pera madura pero firme; si está muy blanda, la infusión puede resultar turbia.
  • No uses agua hirviendo para preservar el sabor suave y los antioxidantes del té blanco.
  • Si te gusta frío, dejá enfriar y serví con hielo y rodajas de pera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 tazas.

Valor nutricional por porción

  • Calorías: 5-20 kcal (según endulzante)
  • Grasas: 0 gr
  • Carbohidratos: 1-4 gr
  • Proteínas: 0 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen del tipo y cantidad de endulzante utilizado.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 24 horas, en frasco cerrado. Ideal para servir fría con hielo y fruta fresca.

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