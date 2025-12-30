México

“Vamos a donde yo diga”: mujer denuncia a conductor de Uber por agresión, empresa aclara actuación hacia la víctima

Diversos colectivos acusaron a la plataforma y a la Fiscalía capitalina de cometer irregularidades al atender la denuncia

Colectivas feministas pidieron a la empresa Uber investigar lo sucedido. | Jesús Áviles

Valeria, una mujer de 33 años, denunció haber sido agredida por un conductor de la plataforma de transporte Uber, la noche del 24 de diciembre pasado en la Ciudad de México, tras celebrar la Navidad con su familia.

En redes sociales, diversos colectivos como ‘Werwomenonfire’ y ‘No somos una somos todas’, difundieron el caso, narrando que la joven solicitó un servicio de transporte a través de la plataforma Uber, alrededor de las 12:00 de la noche.

Según las colectivas, Valeria abordó un auto Chevrolet Aveo, de color blanco y placas NRG-250A, conducido por hombre al que identificaron como Oscar, junto con su hermana y su prima, para volver a su domicilio.

De acuerdo con las organizaciones, poco después el conductor cambió su trayecto, por lo que le solicitaron respetar la ruta, a lo que el conductor les respondió bruscamente: “Vamos a donde yo diga”.

Esto asustó a las tres mujeres, por lo que intentaron salir del auto forzando las puertas. Cuando lograron bajarse, el conductor también descendió del vehículo, se les acercó y golpeó a Valeria en la cara, rompiéndole sus lentes.

El hombre huyó del lugar, mientras que Valeria llamó a la policía capitalina y acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar lo ocurrido.

No obstante, según las colectivas, las autoridades le informaron a la joven que no podían proceder con la denuncia, debido a que sus lesiones sanarían en menos de 15 días.

Destacaron que la víctima también denunció al conductor a través de la plataforma, pero la empresa le negó el apoyo y bloqueó su cuenta, sin darle seguimiento al caso.

Uber afirma que ya atendió el caso

Uber emitió una declaración donde calificó la experiencia como inaceptable y aseguró haber atendido el reporte en la aplicación dentro de la primera hora tras el incidente.

En un comunicado enviado a Infobae México, la compañía detalló que ofreció asistencia médica y desactivó de forma inmediata la cuenta del conductor, además de que compartió información relevante con la Fiscalía de la Ciudad de México para dar seguimiento a la denuncia.

La empresa investigó reportes de agresión por ambas partes y, como resultado, desactivó tanto la cuenta del conductor como la de la usuaria, informando a Valeria de esta decisión el mismo día.

“La experiencia que nos describió la usuaria Valeria es inaceptable. En respuesta a su reporte desde la app, recibió una llamada de nuestro equipo de soporte dentro de la primera hora del incidente, en la que se pudo conocer su versión de los hechos, preguntar si requería atención médica y explicarle la forma en la que Uber colabora con las autoridades.

“A través de nuestra aseguradora, la usuaria nos ha comunicado que no considera necesario utilizar la cobertura de asistencia médica. Como resultado de su reporte, la cuenta del conductor fue desactivada de manera inmediata y Uber ya ha compartido con la Fiscalía de la CDMX información clave para dar seguimiento a la denuncia”, puntualizó.

Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer sus protocolos de seguridad y la incorporación de perspectiva de género en la atención a estos casos.

Finalmente, agradeció la participación de activistas y expertas que, según la firma, han contribuido a mejorar sus procesos de atención y respuesta en situaciones de violencia.

“Desde Uber somos empáticos frente a la genuina preocupación que existe en la sociedad y que responde a un contexto público de violencia contra las mujeres. Desde hace más de ocho años comenzamos a implementar protocolos específicos para incorporar la perspectiva de género en el seguimiento a reportes, de la mano con otras acciones en esta agenda.

“Reiteramos nuestro compromiso con seguir escuchando y agradecemos la conversación franca de activistas y expertas que, año tras año, nos permite continuar robusteciendo nuestros procesos”, concluyó.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres confirmó a Infobae México que ya tiene conocimiento del caso, sin precisar si intervendrá en la investigación del caso.

Colectivos exigen a Fiscalía de CDMX investigar caso

Desde la sociedad civil, el colectivo Werwomenonfire llamó a las autoridades a investigar los hechos y garantizar protección efectiva para las víctimas.

“Exigimos a las autoridades que investiguen, sancionen y garanticen protección real para las víctimas. Exigimos también a @uber_mex que asuma su responsabilidad, dé seguimiento a estos casos y deje de minimizar la violencia que ocurre dentro de su plataforma. Bloquear cuentas no es una solución cuando la integridad y la vida de las mujeres están en juego”, publicó la organización en sus redes sociales.

El colectivo enfatizó que este tipo de violencia no es un caso aislado y pidió a la fiscalía local colaborar en la investigación con perspectiva de género.

“Porque cuando una mujer denuncia, lo mínimo que merece es ser escuchada, protegida y acompañada. No estás sola, Valeria”, recalcó.

