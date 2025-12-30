México

Sheinbaum responde a críticas por descarrilamiento del Tren Interoceánico, reprocha publicación de fotos de las víctimas

La presidenta afirmó que las familias de las víctimas y personas lesionadas agradecieron el apoyo de las autoridades

Guardar
La presidenta criticó que se
La presidenta criticó que se publicaran fotografías de las víctimas del accidente. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas que se han generado en contra del gobierno, tanto por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, como por la atención por parte de las autoridades hacia las víctimas.

La mandataria afirmó que los familiares de las víctimas y las personas lesionadas agradecieron el trabajo del gobierno, luego de que los visitó en los hospitales de Oaxaca donde son atendidos y las funerarias.

En este sentido, reprochó que se publicaran las fotografías de las víctimas en diversos medios de comunicación, sin consentimiento de los afectados, y que se difunda información técnica sobre las presuntas condiciones de las vías del tren.

“La solidaridad del pueblo de México, la fraternidad, la generosidad es, quita el aliento, comparado con personajes que ni vale la pena mencionar mucho, pero sí, comparado con esta vileza.

“Está aquí el de El Universal, no es contra ti sino con el que editó, pero que falta de pudor periodístico, falta de humanidad, sin consultar a las víctimas publicar sus fotografía, no lo pongas, no, de verdad es inhumano, falta de ética, de solidaridad, es una bajeza, o el Reforma que ya son especialistas también en vías de ferrocarril (...) cómo se atreven sin preguntarle a las víctimas, increíble”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumTren InteroceánicoOaxacaLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

El objeto que deberías poner en la puerta de la entrada de tu casa antes de Año Nuevo

Con este elemento, permitir que solo la energía positiva entre a tu hogar puede marcar el inicio de un ciclo diferente

El objeto que deberías poner

Caso de Nataly Montserrat González Barro da giro de presunto feminicidio a posible suicidio

La veterinaria, familiar de la esposa del conductor “Capi” Pérez, fue localizada sin vida el 28 de diciembre en Benito Juárez, Quintana Roo

Caso de Nataly Montserrat González

Sheinbaum reitera llamado a la ONU para que interceda en la crisis entre EEUU y Venezuela

La presidenta dijo que hay “mucha especulación” sobre el tema y reiteró que su posicionamiento es en contra de la intervención

Sheinbaum reitera llamado a la

¿Mía Rubín se casa? La hija de Andrea Legarreta aclara rumores y revela sus planes con Tarik Othón

La cantante habló ante los medios sobre su vínculo con el rejoneador queretano

¿Mía Rubín se casa? La

México y EE.UU. fortalecen coordinación militar para seguridad del Mundial 2026

Ambas naciones realizan reuniones conjuntas para detallar los operativos de seguridad con miras a la próxima Copa del Mundo

México y EE.UU. fortalecen coordinación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Jalisco confirma que

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

Aseguran casa con ametralladoras, fusil Barrett y camioneta blindada en Culiacán, Sinaloa

Caída de líderes del Cártel de Sinaloa impulsó el crecimiento del CJNG en 2025

Iván Archivaldo entregó a su suegro, cuñado y a “El Panu” por filtraciones, según José Luis Montenegro

Alberto Prieto Valencia y las rifas colombianas: la práctica ilegal bajo la lupa tras su asesinato en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Investigación contra Raúl Rocha y

Investigación contra Raúl Rocha y sentencia contra Anne Jakrajutatip ponen en riesgo sede de Miss Universo 2026

Caso de Nataly Montserrat González Barro da giro de presunto feminicidio a posible suicidio

¿Mía Rubín se casa? La hija de Andrea Legarreta aclara rumores y revela sus planes con Tarik Othón

“Muchas crisis”: Susy Lu revela que su matrimonio con Arath de la Torre ha estado al borde del divorcio

Mujer encuentra una botella misteriosa a la orilla del mar y su contenido la deja sin palabras

DEPORTES

Así se movió el valor

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025

Gilberto Mora se coloca como el jugador más caro de la Liga MX

Quién es Ilana Izquierdo, la nueva jugadora de Tigres

Cruz Azul estaría interesado en la llegada de César Montes para el Clausura 2026

Alicia Cervantes renueva contrato con Chivas Femenil hasta 2028