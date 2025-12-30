Sheinbaum responde a críticas por descarrilamiento del Tren Interoceánico, reprocha publicación de fotos de las víctimas

La presidenta criticó que se publicaran fotografías de las víctimas del accidente. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas que se han generado en contra del gobierno, tanto por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, como por la atención por parte de las autoridades hacia las víctimas.

La mandataria afirmó que los familiares de las víctimas y las personas lesionadas agradecieron el trabajo del gobierno, luego de que los visitó en los hospitales de Oaxaca donde son atendidos y las funerarias.

En este sentido, reprochó que se publicaran las fotografías de las víctimas en diversos medios de comunicación, sin consentimiento de los afectados, y que se difunda información técnica sobre las presuntas condiciones de las vías del tren.

“La solidaridad del pueblo de México, la fraternidad, la generosidad es, quita el aliento, comparado con personajes que ni vale la pena mencionar mucho, pero sí, comparado con esta vileza.

“Está aquí el de El Universal, no es contra ti sino con el que editó, pero que falta de pudor periodístico, falta de humanidad, sin consultar a las víctimas publicar sus fotografía, no lo pongas, no, de verdad es inhumano, falta de ética, de solidaridad, es una bajeza, o el Reforma que ya son especialistas también en vías de ferrocarril (...) cómo se atreven sin preguntarle a las víctimas, increíble”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

