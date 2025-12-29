México

“¿Y tu hermano?”: usuarios tunden en redes a José Ramón López Beltrán tras accidente en Tren Interoceánico

El hijo de AMLO envió sus condolencias tras la tragedia, pero internautas cuestionaron el papel de su familia en el proyecto ferroviario

CIUDAD DE MÉXICO,01OCTUBRE2024.- José Ramón
CIUDAD DE MÉXICO,01OCTUBRE2024.- José Ramón López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El mensaje de condolencias de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, desató una ola de críticas y cuestionamientos en redes sociales, con usuarios que lo responsabilizaron públicamente por la gestión de la obra y la participación de su hermano Gonzalo “Bobby” López Beltrán en el proyecto.

Tras el accidente ferroviario, que ha dejado hasta el momento 13 víctimas mortales y decenas de lesionados en el Istmo de Tehuantepec, José Ramón López Beltrán publicó un mensaje en su cuenta de X lamentando lo ocurrido y enviando condolencias a los familiares de los fallecidos, así como deseos de recuperación para los heridos.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Lamento lo ocurrido hoy en el Tren Transístmico, en Oaxaca. Mi abrazo a las madres, padres, hijas, hijos, familiares y amigos de quienes fallecieron. Deseo pronta recuperación a todas las personas que resultaron heridas. En momentos así, lo más importante es acompañar a las víctimas y no dejarlas solas. Muchas gracias a quienes han estado trabajando desde el primer momento en las labores de auxilio y atención”, escribió el hijo del exmandatario.

Internautas lo critican

La publicación, lejos de generar empatía, se convirtió en un punto de encuentro para cientos de internautas que lo increparon directamente. Los comentarios exigieron explicaciones sobre la participación de su hermano en la supervisión del proyecto ferroviario y cuestionaron la integridad y transparencia en la ejecución de la obra.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las reacciones en redes sociales incluyeron comentarios como:

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
  • “Te completo el post José: ‘…y espero se investiguen las causas y se haga justicia si existió negligencia’.”
  • “Tu familia se enriqueció haciendo tranzas, tu hermano dio contratos directos con materiales de mala calidad, se dan vida de reyes poniendo la seguridad, la salud y el bienestar del pueblo de México, solo les importaba salir de pobres, sino era robando, no habría manera.”
  • “No seas cínico. Tú y tus hermanos, para cuidar la imagen de su padre, lo mejor que podrían hacer es callarse.”
  • “Oye cabr*n, ¿cuánto se robó tu hermano el Bobby López Beltrán con esa obra hecha con las patas? ¿Dónde está Amílcar Olán quien fue quien surtió el balasto de pésima calidad y provocó la muerte de 13 personas el día de hoy?”
  • “¿Por qué emites comunicados si se supone que no estás en la política? No te gusta que te relacionen y te haces el ‘civil que paga impuestos’ pero te fascina estar metido donde en teoría no te corresponde. Lo último que espera la gente es una condolencia del hijo de AMLO.”
  • “Las disculpas no bastan cuando de antemano se tenía conocimiento de lo que podría pasar con una obra mal hecha, ni al clima podrán culpar.”
  • “En momentos así lo más importante es deslindar responsabilidades. ¿Qué hacemos con tu hermano?”
  • “En relación a esto valdría la pena hacer dos preguntas: 1) ¿quién es este personaje o qué relevancia política, social o de qué tipo tiene para sentirse con el derecho de ‘abrazar’ y ‘acompañar’? 2) ¿por qué no hace ninguna referencia a las causas, a las responsabilidades?”
  • “Lo más importante es JUSTICIA para las víctimas, ¿y tú hermano?”
  • “Y que se investigue la causa del accidente para que no vuelva a pasar y que se haga justicia a las víctimas.”
  • “Cuando haces negocio con obras públicas, cada ‘accidente’ lleva firma moral. La corrupción también mata.”
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La participación de la familia López Beltrán en el proyecto

La polémica en torno a la familia López Beltrán se intensificó tras el accidente debido a que fue bien conocida la participación de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente AMLO, en la supervisión del Tren Interoceánico

El propio López Obrador declaró en su conferencia matutina del 5 de julio de 2024 que Gonzalo fue designado como asesor “honorífico” en el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, asegurando que no percibía salario ni ocuparía cargo alguno en el gobierno:

“Gonzalo no está metido en la cuestión política, ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo, se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates”.

Uno de los amigos de
Uno de los amigos de Bobby López Beltrán se habría visto altamente beneficiado. (Anayeli Tapia/Infobae)

Investigaciones periodísticas y audios difundidos en 2024 por Latinus revelaron una red de negocios y tráfico de influencias en la que “Bobby” y su amigo Amílcar Olán participaron en la adjudicación de contratos para la rehabilitación de vías, explotación de bancos de materiales y suministro de balasto, la piedra triturada bajo las vías del tren.

En las grabaciones, Amílcar Olán describe cómo recibió apoyo de Gonzalo para explotar minas en Oaxaca y otros estados, y cómo se beneficiaron con la venta de materiales a ambos proyectos ferroviarios, el Tren Interoceánico y el Tren Maya.

Latinus documentó que “El Clan”, encabezado por Gonzalo López Beltrán, utilizó estrategias similares en la gestión de recursos y contratos públicos, operando negocios millonarios vinculados a obras emblemáticas del sexenio.

El empresario Jorge Almícar Olán.
El empresario Jorge Almícar Olán. (X/@diaz_manuel)

Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento, voces en redes sociales insisten en que se investigue a fondo la actuación de quienes estuvieron involucrados en la planeación y ejecución del proyecto ferroviario.

