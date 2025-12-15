Jorge Romero, presidente del PAN, felicita a José Antonio Kast por su elección como nuevo presidente de Chile

Jorge Romero Herrera felicita a José Antonio Kast por su victoria en la segunda vuelta presidencial de Chile. (Facebook Jorge Romero Herrera)

El presidente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, envió una felicitación muy clara a José Antonio Kast tras confirmarse su victoria en la segunda vuelta presidencial de Chile.

En las palabras del político panista: “Felicitamos a @joseantoniokast por su gran triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y le deseamos todo el éxito para conducir a su país por la senda de la paz y la prosperidad”.

Romero Herrera destacó que la victoria de José Antonio Kast representa una tendencia regional: “Cada vez son más los países de nuestra región que optan por la defensa de la patria, la familia y la libertad. Lo mismo ocurrirá próximamente en México”, afirmó el dirigente. La publicación fue realizada la tarde del 14 de diciembre en su cuenta oficial de X.

El mensaje institucional de Acción Nacional

El Partido Acción Nacional destaca la defensa de la patria, la familia y la libertad tras el triunfo de Kast en Chile. | PAN

A través de su cuenta oficial, el Partido Acción Nacional también emitió un mensaje de felicitación dirigido a Kast. El partido manifestó su confianza en que el nuevo mandatario impulsará la estabilidad y el progreso nacional:

“Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la responsabilidad de impulsar la estabilidad, la paz y el desarrollo de su nación”.

La publicación institucional subrayó valores considerados esenciales para el partido:

Defensa de la patria

Promoción de la familia

Libertad individual

El mensaje cerró con su visión de futuro para la región:

“En América Latina crece la convicción de defender la patria, la familia y la libertad. Ese mismo rumbo llegará muy pronto a México”.

Las elecciones en Chile: contexto y cifras

Más de 15.7 millones de ciudadanos participaron en una jornada electoral sin incidentes mayores en Chile. (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

En una votación obligatoria que movilizó a más de 15.7 millones de ciudadanos, los resultados preliminares confirmaron el triunfo de José Antonio Kast con cerca del 60% de los votos sobre la oficialista Jeannette Jara, que superó apenas el 40%. El escrutinio alcanzó 57.44% de mesas cuando se hizo el anuncio principal.

La jornada se desarrolló con normalidad en la mayoría de los centros de votación. A pesar de algunas filas y reclamos mínimos reportados en Santiago, no se registraron incidentes mayores. Un vocal de mesa en el Liceo de Aplicación destacó a Infobae: “Además, elegir entre solo dos opciones hizo que el proceso eleccionario fuera mucho más expedito”.

José Antonio Kast y su perfil como presidente electo

El Partido Acción Nacional expresa confianza en que Kast impulsará la estabilidad y el desarrollo nacional. REUTERS/Rodrigo Garrido

El líder del Partido Republicano asumirá sus funciones el 11 de marzo de 2026. Esperó los primeros resultados en la sede de su partido, acompañado por dirigentes de Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, socialcristianos y libertarios. Durante la velada, recibió tanto el saludo protocolar del presidente saliente como el reconocimiento público de su rival, Jeannette Jara.

Sus propuestas estuvieron centradas en restaurar la seguridad, contener la migración irregular con la expulsión de más de 300 mil inmigrantes ilegales y reactivar la economía.

Datos destacados que marcaron la campaña:

El 63% de los chilenos considera el crimen y la violencia su principal preocupación, según Ipsos.

En la última década, los homicidios se duplicaron en el país.

En el último debate, Kast aseguró que no modificará la Ley de 40 horas laborales ni otros beneficios sociales vigentes, pese a que en su programa original figuraba la opción de suspender esta normativa para pequeñas y medianas empresas.