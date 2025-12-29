México

Yolanda Andrade afronta rumores de secuestro en plena batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica

De acuerdo con versiones periodísticas, Marilé Andrade y su pareja asumieron el control de las finanzas de la presentadora de televisión

Previo a Navidad, Yolanda Andrade
Previo a Navidad, Yolanda Andrade informó públicamente que fue diagnosticada con ELA. (@yolandamaor, Instagram)

Yolanda Andrade difundió un video en Instagram en medio de una nueva crisis de salud. Días después de anunciar haber sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica — enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal—, negó categóricamente ser controlada por su hermana Marilé Andrade, y su pareja, Sergio Araiza Roldán.

En el audiovisual, la conductora aparece junto a Araiza Roldán, señalado de presuntamente influir en decisiones clave en torno a la administración de sus ahorros e incluso sobre su tratamiento médico.

Sin mencionar directamente la fuente de dichas versiones, Yolanda Andrade deslindó a su cuñado: “Sergio no me secuestro, para nada; Sergio no maneja mi dinero; Sergio no toma decisiones de mis medicamentos”, expresó.

Con humor, la comunicadora bromeó sobre versiones difundidas en programas de televisión que sostienen que su cuñado, mentor en reprogramacion del inconscientela, según sus redes sociales, la controla mentalmente.

En medio de sus crisis de salud por ELA, Yolanda Andrade negó estar secuestrada por su cuñado. Crédito: @yolandaamor, Instagram

Reafirma sus lazos con su hermana

Respecto a la influencia de su hermana Marilé, quien ha sido un soporte en medio del proceso de diagnóstico de la ELA, Andrade se limitó a decir que su relación está mejor que nunca: “Mi hermana está muy contenta y está muy feliz y yo la amo”.

Andrade, quien indicó que los rumores han sido difundidos por “medios chiquititos que se enfocan en lo más gris y en lo más denso”, pidió a sus seguidores no hacer caso, al tiempo que compartió una reflexión sobre la importancia de no estancarse en lo negativo

“A lo que se ama déjalo libre, todos somos prestados y yo que Dios los bendiga, vivan su experiencia de vida, de amor y principalmente de respeto”, dijo.

Marilé Andrade (en la foto,
Marilé Andrade (en la foto, junto a su hermana Yolanda) está bajo los reflectores.

Señalamientos de Gustavo Adolfo Infante

El acompañamiento que tiene Yolanda Andrade de parte de su familia atrajo los reflectores tras declaraciones del periodista Gustavo Adolfo Infante.

Durante una reciente emisión del programa De Primera Mano, aseguró que una amiga cercana a la conductora le informó sobre un control excesivo de parte de Marilé. “Como no puede ir ella a los bancos, le dio la autorización a su hermana (Marilé). Le dio poder para que tenga todo el dinero. Entonces, ella ya dispone de todo”.

Infante hizo referencia a que personas que forman parte del círculo cercano de Yolanda Andrade están preocupadas por la injerencia de Sergio Araiza Roldán. “Yolanda está muy preocupada por su presente, por su futuro, por su dinero, por su toma de decisiones y porque este señor, que se llama Sergio Araiza Roldán, vaya a malemplear su dinero”, señaló el periodista.

La conductora compartió con sus seguidores
La conductora compartió con sus seguidores (Instagram)

Qué opciones existen para enfrentar la ELA, enfermedad que padece Yolanda Andrade

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que, hasta ahora, no tiene cura. El tratamiento se enfoca en frenar el avance de los síntomas, preservar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida del paciente, mediante un abordaje médico integral.

En el plano farmacológico, uno de los medicamentos más utilizados es el riluzol, que actúa sobre el glutamato y ha mostrado un modesto efecto en la prolongación de la supervivencia. Otro fármaco es el edaravone, administrado por vía intravenosa, que puede ayudar a retrasar el deterioro funcional en algunos pacientes, especialmente en fases iniciales.

El manejo de la ELA también incluye fisioterapia, con el objetivo de conservar la movilidad y prevenir rigidez muscular; terapia ocupacional, para adaptar actividades cotidianas, y terapia del habla, clave cuando aparecen dificultades para comunicarse o tragar.

La nutrición es un eje central, ya que la pérdida de peso y la disfagia son frecuentes. En casos necesarios, se recurre a suplementos o alimentación asistida. Asimismo, el apoyo respiratorio, mediante ventilación no invasiva, resulta fundamental conforme progresa la debilidad muscular.

El tratamiento de la ELA es personalizado y requiere un equipo multidisciplinario que acompañe tanto al paciente como a su entorno cercano.

Temas Relacionados

Yolanda AndradeMarilé AndradeELAEsclerosis lateral amiotróficamexico-entretenimiento










Así define el gobierno de

Cuándo se estrena en México

Cruz Azul Femenil rompe el

