“Un regalo para el alma”: Yolanda Andrade inspira con mensaje tras revelar su diagnóstico de ELA

(Captura: programa Hoy)

Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores al compartir momentos personales y reflexiones profundas tras dar a conocer su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La conductora publicó en sus redes sociales fragmentos de su reciente celebración navideña junto a su familia, acompañados de palabras que invitan a la introspección.

La reacción del público y de figuras del espectáculo no tardó en llegar, generando una ola de mensajes de apoyo que han reforzado el vínculo entre Andrade y su comunidad.

Las recientes publicaciones de Yolanda Andrade

En la mañana del 27 de diciembre, Yolanda Andrade utilizó sus historias de Instagram para compartir una frase que resume su estado de ánimo actual: "Dejar volar lo que soltamos... también es un regalo para el alma."

Yolanda Andrade vive momentos complicados de salud (Infobae México - Jovani Pérez)

Las palabras reflejan el proceso emocional que ha atravesado la conductora tras su diagnóstico, mostrando apertura y fortaleza ante sus seguidores.

Además, Andrade subió un video en el que aparece junto a su familia durante la celebración de Navidad. La publicación recibió múltiples comentarios de cariño y respaldo.

La conductora compartió con sus seguidores (Instagram)

Entre los mensajes destacados figura el de Alfredo Adame, quien expresó:

“Felices fiestas, mi adorada @yolandaamor”. Cientos de usuarios aprovecharon la ocasión para enviar mensajes de aliento y buenos deseos, resaltando el impacto que la conductora ha tenido en la vida de muchos.

La conductora se mostró abierta tras dar a conocer su diagnóstico (Instagram yolandaamor)

El momento en que Yolanda Andrade dio a conocer su diagnóstico

El pasado 26 de diciembre, Yolanda Andrade decidió hacer pública su situación de salud. En un mensaje difundido en Instagram, la conductora compartió:

“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos“.

Andrade explicó que su intención era acompañar a quienes atraviesan procesos similares.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo, porque hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa y muy triste”, afirmó.

La conductora mexicana habló sobre su condición en redes sociales (Instagram Yolandaamor)

La conductora también detalló el apoyo que ha recibido:

"Quiero dar las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a mis amigos, a mis amigos que coseché, que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan con su oración y con su amor".

Andrade mencionó la importancia de su entorno familiar, señalando que su hermano Rolando se ha convertido en su principal cuidador durante las últimas semanas.