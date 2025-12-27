México

“Un regalo para el alma”: Yolanda Andrade inspira con mensaje tras revelar su diagnóstico de ELA

El video familiar y las frases motivacionales provocaron una ola de comentarios positivos

Guardar
(Captura: programa Hoy)
(Captura: programa Hoy)

Yolanda Andrade sorprendió a sus seguidores al compartir momentos personales y reflexiones profundas tras dar a conocer su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La conductora publicó en sus redes sociales fragmentos de su reciente celebración navideña junto a su familia, acompañados de palabras que invitan a la introspección.

La reacción del público y de figuras del espectáculo no tardó en llegar, generando una ola de mensajes de apoyo que han reforzado el vínculo entre Andrade y su comunidad.

Las recientes publicaciones de Yolanda Andrade

En la mañana del 27 de diciembre, Yolanda Andrade utilizó sus historias de Instagram para compartir una frase que resume su estado de ánimo actual: "Dejar volar lo que soltamos... también es un regalo para el alma."

Yolanda Andrade vive momentos complicados
Yolanda Andrade vive momentos complicados de salud (Infobae México - Jovani Pérez)

Las palabras reflejan el proceso emocional que ha atravesado la conductora tras su diagnóstico, mostrando apertura y fortaleza ante sus seguidores.

Además, Andrade subió un video en el que aparece junto a su familia durante la celebración de Navidad. La publicación recibió múltiples comentarios de cariño y respaldo.

La conductora compartió con sus
La conductora compartió con sus seguidores (Instagram)

Entre los mensajes destacados figura el de Alfredo Adame, quien expresó:

“Felices fiestas, mi adorada @yolandaamor”. Cientos de usuarios aprovecharon la ocasión para enviar mensajes de aliento y buenos deseos, resaltando el impacto que la conductora ha tenido en la vida de muchos.

La conductora se mostró abierta tras dar a conocer su diagnóstico (Instagram yolandaamor)

El momento en que Yolanda Andrade dio a conocer su diagnóstico

El pasado 26 de diciembre, Yolanda Andrade decidió hacer pública su situación de salud. En un mensaje difundido en Instagram, la conductora compartió:

“Han sido días difíciles, muy difíciles desde que me diagnosticaron ELA y otras cositas más. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos“.

Andrade explicó que su intención era acompañar a quienes atraviesan procesos similares.

“Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo, porque hay mucha gente que ahora conozco que tiene esa enfermedad degenerativa y muy triste”, afirmó.

La conductora mexicana habló sobre su condición en redes sociales (Instagram Yolandaamor)

La conductora también detalló el apoyo que ha recibido:

"Quiero dar las gracias a toda la gente que me manda buenos deseos, a mis amigos, a mis amigos que coseché, que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan con su oración y con su amor".

Andrade mencionó la importancia de su entorno familiar, señalando que su hermano Rolando se ha convertido en su principal cuidador durante las últimas semanas.

Temas Relacionados

Yolanda AndradeELAEsclerosis Lateral AmiotróficaNavidadmexico-entretenimiento

Más Noticias

Hombre y su caballo fueron arrastrados por las fuertes lluvias en Veracruz, se encontraron muertos

Las lluvias de las últimas horas deja severas inundaciones y comunidades incomunicadas

Hombre y su caballo fueron

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

El delantero mexicano volvió a responder como titular y firmó el gol con el que el Fulham sumó tres puntos importantes en su visita al West Ham

Raúl Jiménez anotó con la

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

La modelo mexicana destapó detalles sobre su vida amorosa que espera cumplir después de que entre la corona

Fátima Bosch, Miss Universo 2025,

Fabiola golpeaba a su hijastra de seis años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

Fabiola Cruz Hernández resultó culpable de golpear, agredir y, finalmente, ser parte crucial en el feminicidio de Aitana Nikol

Fabiola golpeaba a su hijastra

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

El exintegrante de One Direction subió un video enigmático que desató teorías

Harry Styles reaparece en YouTube
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fabiola golpeaba a su hijastra

Fabiola golpeaba a su hijastra de seis años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

El declive del Cártel de Sinaloa: capos de Los Beltrán Leyva ganarían peso frente a caída de Los Chapitos

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch, Miss Universo 2025,

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

Explosión en bazar navideño de Edomex deja grave al actor Ignacio Vega: “Tiene quemaduras de segundo y tercer grado”

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger Things? Una escena de la temporada 5 desata controversia en redes

DEPORTES

Raúl Jiménez anotó con la

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México

Critican a Místico tras rechazar a aficionada en la Arena México: “Videos no grabo”

L.A. Park reconoce la grandeza de Dominik Mysterio por usar vestimenta similar a él