Procesan a “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén

“El Betito”, es hijo de Mario Cárdenas Guillén “El M1” y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; fue detenido en Monterrey por la Policía Estatal y puesto a disposición de la FGR. (X/@michelleriveraa)

Un total de tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos, cargadores de uso exclusivo del Ejército y contra la salud. Entre los individuos procesados está Mario Alberto C., alias El Betito y/o El Betillo, identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.

El 29 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso en contra de Mario “N”, Raúl “N” y Kevin “N”. Dichos individuos son investigados por los delitos referidos y se les dictaminó la medida de prisión preventiva, con un plazo de tres meses para las averiguaciones.

Cabe destacar que el pasado 25 de diciembre fue informada la medida de prisión preventiva en contra de los tres hombres.

“Se fijó prisión preventiva oficiosa en el CERESO de Apodaca 1 Norte”, es parte de lao informado por la institución encabezada por Ernestina Godoy.

Foto: FGR

Las tres personas fueron detenidas en Monterrey, Nuevo León, como resultado de un operativo realizado por agencias de seguridad federales en coordinación con corporaciones estatales.

La detención de “El Betitto”

El arresto del Betito fue realizado el 21 de diciembre pasado en la Avenida Lázaro Cárdenas, entre Avenida Alfonso Reyes, colonia 39, según consta en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Uno de los tres arrestados fue identificado como compadre de El Betito.

