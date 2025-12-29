México

Procesan a “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén

Mario Alberto fue detenido junto con otros dos sujetos, los tres fueron vinculados a proceso

Guardar
“El Betito”, es hijo
“El Betito”, es hijo de Mario Cárdenas Guillén “El M1” y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; fue detenido en Monterrey por la Policía Estatal y puesto a disposición de la FGR. (X/@michelleriveraa)

Un total de tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos, cargadores de uso exclusivo del Ejército y contra la salud. Entre los individuos procesados está Mario Alberto C., alias El Betito y/o El Betillo, identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.

El 29 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso en contra de Mario “N”, Raúl “N” y Kevin “N”. Dichos individuos son investigados por los delitos referidos y se les dictaminó la medida de prisión preventiva, con un plazo de tres meses para las averiguaciones.

Cabe destacar que el pasado 25 de diciembre fue informada la medida de prisión preventiva en contra de los tres hombres.

“Se fijó prisión preventiva oficiosa en el CERESO de Apodaca 1 Norte”, es parte de lao informado por la institución encabezada por Ernestina Godoy.

Foto: FGR
Foto: FGR

Las tres personas fueron detenidas en Monterrey, Nuevo León, como resultado de un operativo realizado por agencias de seguridad federales en coordinación con corporaciones estatales.

La detención de “El Betitto”

El arresto del Betito fue realizado el 21 de diciembre pasado en la Avenida Lázaro Cárdenas, entre Avenida Alfonso Reyes, colonia 39, según consta en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Uno de los tres arrestados fue identificado como compadre de El Betito.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Osiel Cárdenas GuillénCártel del GolfoFGREl BetitoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre: Línea A con servicio lento por revisión de vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

IMSS reporta 4 pacientes quirúrgicos hospitalizados tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Zoé Robledo aseguró que se brinda apoyo integral a familiares, incluyendo hospedaje, alimentación y orientación

IMSS reporta 4 pacientes quirúrgicos

Cómo el ejercicio físico puede acelerar la recuperación emocional tras una ruptura de pareja

Las investigaciones muestran que la actividad deportiva regular reduce síntomas depresivos y fortalece el bienestar físico tras una separación

Cómo el ejercicio físico puede

Hombres o mujeres ¿quiénes son los que hablan más, según la UNAM?

Las características culturales y los roles de género determinan cómo se comunican las personas, modificando su comportamiento de acuerdo con el entorno

Hombres o mujeres ¿quiénes son

La SEP presume triunfos judiciales contra productos chatarra en las escuelas

Durante 2025, el 86 % de los planteles escolares en México logró eliminar la venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas

La SEP presume triunfos judiciales
MÁS NOTICIAS

NARCO

El FBI estima que las

El FBI estima que las motocicletas decomisadas a Ryan Wedding en México tienen un valor aproximado de 40 millones de dólares

Detienen a otra persona por el asesinato de Carlos Manzo, asegura Grecia Quiroz

Sicario captó en video la intensa balacera en Zapopan que dejó tres muertos y cuatro heridos

Quién fue Nelson Flores, pieza clave del narco entre los Mara Salvatrucha y la Mafia Mexicana en Tijuana

Cuánto cuesta el Lamborghini involucrado en la balacera de Zapopan, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Raúl Araiza reacciona a posible

Raúl Araiza reacciona a posible incorporación de Aarón Mercury como conductor de ‘Hoy’

Stranger Things continúa a la cabeza del top 10 Netflix México: las mejores series en streaming del momento

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple México

Luis “Potro” Caballero, Fernanda de la Mora y Salvador Zerboni: rumores de presunta infidelidad tras la separación

Loreto Peralta responde a quienes la critican por aparecer en la casita de Bad Bunny tras despreciar al reguetón

DEPORTES

El mensaje que Lucas Ocampos

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados

Esta es la historia detrás del polémico mural donde Chicharito Hernández besa a Iker Casillas

Cómo le fue a Sudáfrica, rival de México del mundial 2026, en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones

Esta es la verdadera razón por la que FIFA elevó el precio de los boletos para el Mundial México 2026

Cuáles serán los técnicos mexicanos en el Clausura 2026