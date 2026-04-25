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Refinería de Salamanca en Guanajuato enciende alarmas sobre un nuevo incendio en Pemex

La petrolera emitió un comunicado donde descartó que el incendio haya sido en sus instalaciones, no reportó daños

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Pemex informó que la Refinería en Salamanca, Guanajuato, opera con normalidad y en cumplimiento de sus programas de producción.
Pemex informó que la Refinería en Salamanca, Guanajuato, opera con normalidad y en cumplimiento de sus programas de producción. (Redes Sociales)

Las imágenes de una nube negra de humo sobre la refinería de Salamanca en Guanajuato, encendieron las alarmas sobre un posible nuevo incendio en las instalaciones de Pemex.

La noticia trascendió luego de que circularan imágenes de un incendio muy cerca de la Refinería “Ingeniero Antonio M. Amor” de Salamanca, al respecto, Pemex emitió un comunicado donde descartó que el incendio haya ocurrido dentro de sus instalaciones.

Descartan nuevo incendio en refinería

Al respecto, Pemex informó que la Refinería en Salamanca, Guanajuato, opera con normalidad y en cumplimiento de sus programas de producción.

La empresa señaló que hasta el momento no se ha registrado ningún incidente que represente riesgo para las instalaciones, el personal o la comunidad aledaña.

La empresa aclaró que el incidente registrado no tuvo relación con las operaciones de la planta ni afectó su infraestructura o procesos productivos, a pesar de su cercanía.

Como parte de las acciones de apoyo, Pemex informó que colaboró en las labores de mitigación del incendio y mantuvo coordinación permanente con autoridades locales y cuerpos de emergencia.

La empresa reiteró su compromiso con la seguridad, la protección del medio ambiente y la comunicación transparente con la población. Además, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales de la compañía.

Cuál fue la empresa que registró el incendio

El incendio tuvo su origen en una empresa dedicada al transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, ubicada sobre la carretera Salamanca-Juventino Rosas, a poca distancia de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor.

Las llamas se registraron en el interior de las instalaciones de la empresa, lo que provocó la formación de una densa columna de humo negro que fue visible a varios kilómetros del lugar, generando inquietud entre habitantes y automovilistas que transitaban por la zona.

De acuerdo con los reportes locales, el incendio se desató en áreas donde la empresa almacenaba materiales y residuos catalogados como peligrosos, lo que aumentó el riesgo de que el fuego se propagara o pudiera ocasionar afectaciones mayores, tanto a las propias instalaciones como a las zonas circundantes.

El incidente llamó la atención de la población, ante la proximidad con la refinería de Pemex, sobre todo por los recientes incendios registrados en la Refinería Dos Bocas.

No obstante, las autoridades confirmaron que la emergencia no tuvo relación alguna con las operaciones de la planta ni representó peligro para su infraestructura.

En cuanto se tuvo conocimiento del siniestro, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron de inmediato al sitio para iniciar las labores de control y mitigación del fuego.

Debido a la naturaleza de los materiales involucrados, el operativo de respuesta requirió de acciones coordinadas y uso de equipo especializado para evitar explosiones o la emisión de contaminantes peligrosos.

Las autoridades locales y estatales recomendaron a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, con el objetivo de evitar la propagación de rumores o información imprecisa respecto a la situación de la refinería y la comunidad aledaña.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas ni daños directos a la infraestructura de la refinería.

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