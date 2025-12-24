Condenan miembros del Cártel del Golfo que se enfrentaron a la Marina con 17 armas de fuego en Tamaulipas

Los hombres sentenciados (FGR)

Un total de 11 sujetos fueron sentenciados hasta con 13 años de prisión debido a su participación en un enfrentamiento armado contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Tamaulipas. Reportes de Infobae México establecen que los ahora condenados estaban relacionados con el Cártel del Golfo.

Las sentencias fueron informadas por la Fiscalía General de la República (FGR) el 23 de diciembre. Los sujetos fueron hallados culpables de los delitos de portación de arma de fuego con agravante, posesión de cartuchos y cargadores, material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Fue en marzo pasado que miembros de la Marina mantuvieron un enfrentamiento con civiles armados en inmediaciones del ejido Santa Rita, ubicado en el municipio de San Fernando.

Tras repeler el ataque el resultado fue de 11 personas detenidas y un muerto, según infirmaron las autoridades federales en dicha ocasión.

Los sujetos que participaron en los hechos violentos fueron asegurados junto con cuatro vehículos, 17 armas de fuego, 87 cargadores y dos mil 90 cartuchos.

El arsenal asegurado (SSPC)

La lista de los hombres condenados

A través de un procedimiento abreviado tres sujetos fueron sentenciados a 13 años y 14 días de prisión:

Carlos Alexander Cruz García

Jorge Luis Ríos Ovalle

Césareo Pascual Jiménez

Por su parte, el resto de los hombres pasarán 11 años, cuatro meses y 28 días tras la rejas:

Alexis Espitia Ramírez

Juan Pedro Torres Sánchez

Jesús Roberto Chapa Hernández

Luis Horacio Dávila Galván

Mario Alberto Lozoya

Cristian Eduardo Fuentes López

Emanuel Leos Hernández

Daniel Ortega Gómez

Imagen del lugar en donde ocurrió la confrontación entre agentes navales y sicarios. (Gabinete de seguridad federal)

Ligados con el Grupo Escorpión

Fue el 4 de marzo pasado que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre una agresión contra integrantes de la Semar en San Fernando, Tamaulipas.

Si bien el reporte reciente de la FGR no lo especifica, los indicios, sitios donde ocurrió el enfrentamiento y número de detenidos coincide con lo publicado por las autoridades federales.

La SSPC detalló que miembros de la Marina realizaban patrullajes terrestres cuando fueron atacados por sujetos armados. En una primera acción fueron detenidos 10 individuos y tras una revisión en la zona fue ubicado y detenido otro de los implicados en la agresión.

En dicha ocasión, los uniformados “utilizaron las tácticas necesarias, repelieron la agresión y luego de unos minutos controlaron la situación”.

Por su parte, el 14 de marzo, Infobae México informó sobre la vinculación a proceso de 11 personas, estos últimos identificados como miembros del Cártel del Golfo. Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que los hombres estarían ligados con la facción de Los Escorpiones o Grupo Escorpión.

Los Escorpiones es una de las facciones del Cártel del Golfo.