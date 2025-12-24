México

Condenan miembros del Cártel del Golfo que se enfrentaron a la Marina con 17 armas de fuego en Tamaulipas

Los ahora sentenciados estarían relacionados con nel Grupo Escorpión

Guardar
Los hombres sentenciados (FGR)
Los hombres sentenciados (FGR)

Un total de 11 sujetos fueron sentenciados hasta con 13 años de prisión debido a su participación en un enfrentamiento armado contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Tamaulipas. Reportes de Infobae México establecen que los ahora condenados estaban relacionados con el Cártel del Golfo.

Las sentencias fueron informadas por la Fiscalía General de la República (FGR) el 23 de diciembre. Los sujetos fueron hallados culpables de los delitos de portación de arma de fuego con agravante, posesión de cartuchos y cargadores, material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Fue en marzo pasado que miembros de la Marina mantuvieron un enfrentamiento con civiles armados en inmediaciones del ejido Santa Rita, ubicado en el municipio de San Fernando.

Tras repeler el ataque el resultado fue de 11 personas detenidas y un muerto, según infirmaron las autoridades federales en dicha ocasión.

Los sujetos que participaron en los hechos violentos fueron asegurados junto con cuatro vehículos, 17 armas de fuego, 87 cargadores y dos mil 90 cartuchos.

El arsenal asegurado (SSPC)
El arsenal asegurado (SSPC)

La lista de los hombres condenados

A través de un procedimiento abreviado tres sujetos fueron sentenciados a 13 años y 14 días de prisión:

  • Carlos Alexander Cruz García
  • Jorge Luis Ríos Ovalle
  • Césareo Pascual Jiménez

Por su parte, el resto de los hombres pasarán 11 años, cuatro meses y 28 días tras la rejas:

  • Alexis Espitia Ramírez
  • Juan Pedro Torres Sánchez
  • Jesús Roberto Chapa Hernández
  • Luis Horacio Dávila Galván
  • Mario Alberto Lozoya
  • Cristian Eduardo Fuentes López
  • Emanuel Leos Hernández
  • Daniel Ortega Gómez
Imagen del lugar en donde
Imagen del lugar en donde ocurrió la confrontación entre agentes navales y sicarios. (Gabinete de seguridad federal)

Ligados con el Grupo Escorpión

Fue el 4 de marzo pasado que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre una agresión contra integrantes de la Semar en San Fernando, Tamaulipas.

Si bien el reporte reciente de la FGR no lo especifica, los indicios, sitios donde ocurrió el enfrentamiento y número de detenidos coincide con lo publicado por las autoridades federales.

La SSPC detalló que miembros de la Marina realizaban patrullajes terrestres cuando fueron atacados por sujetos armados. En una primera acción fueron detenidos 10 individuos y tras una revisión en la zona fue ubicado y detenido otro de los implicados en la agresión.

En dicha ocasión, los uniformados “utilizaron las tácticas necesarias, repelieron la agresión y luego de unos minutos controlaron la situación”.

Por su parte, el 14 de marzo, Infobae México informó sobre la vinculación a proceso de 11 personas, estos últimos identificados como miembros del Cártel del Golfo. Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que los hombres estarían ligados con la facción de Los Escorpiones o Grupo Escorpión.

Los Escorpiones es una de las facciones del Cártel del Golfo.

Temas Relacionados

Cártel del GolfoLos EscorpionesGrupo EscorpiónTamaulipasSan FernandoFGRNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Tras decisión de Sheinbaum, Morena alista modificaciones a la Ley de Ingresos sobre videojuegos

Ricardo Monreal insiste en que la Cámara de Diputados dará cauce formal a la instrucción de la presidenta

Tras decisión de Sheinbaum, Morena

Caso Cecilia Monzón: Javier López Zavala es condenado por el feminicidio de la activista tres años después

Familiares de la víctima piden la condena máxima de 60 años para el ex diputado

Caso Cecilia Monzón: Javier López

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

El técnico uruguayo tuvo un paso exitoso con el cuadro cementero y es recordado con cariño por la afición

Vicente Sánchez revela cuál fue

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

Top 10 de los podcasts

Aislinn Derbez publica imágenes del funeral de su mamá y revela detalles de la cirugía a la que se sometió

La hija de Eugenio Derbez aseguró que su último mes fue como “un año entero”

Aislinn Derbez publica imágenes del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Dóber”, objetivo prioritario

Cae “El Dóber”, objetivo prioritario e hijo de “Doña Letty”, jefa del Cártel de Cancún

Cómo Los Chapitos convirtieron a Jalisco en su posible escondite ante el cerco de las autoridades

Quién era “Don Zefe”, el exagente de seguridad que participó en la fundación de Los Zetas

Sujetos armados intentan ocupar escuela como campamento en Zacatecas y desatan enfrentamiento con policías

Amplían 3 meses el plazo de investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de los podcasts

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Aislinn Derbez publica imágenes del funeral de su mamá y revela detalles de la cirugía a la que se sometió

Este es el ritual con lentejas que Galilea Montijo ha popularizado para cada fin de año

Conoce las 10 películas favoritas de Disney+ México en la semana de navidad para disfrutar en familia

Las películas más populares de Google México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Vicente Sánchez revela cuál fue

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

Club América anuncia alianza internacional: General Atlantic será inversionista de las águilas

Dictan prisión preventiva a Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, por violencia familiar

Naoya Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso para no perder su campeonato indiscutido: “Pelea con mucho empuje”

Estos son todos los récords que podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial México 2026