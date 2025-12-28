México

Dan prisión preventiva a Jesús Alberto “N”, excolaborador de Genaro García Luna acusado de desvío de recursos

Fue capturado en Cuernavaca, Morelos y es señalado por presuntamente simular contratos

La Fiscalía General de la República informó sobre la medida de prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús Alberto “N”, un hombre identificado como excolaborador de Genero García Luna e investigado por su presunta responsabilidad en la simulación de contratos para extraer recursos públicos.

Una vez obtenidos los contratos, los habría canalizado con empresas que estarían relacionadas con el exsecretario de Seguridad, García Luna, quien fue sentenciado en Estados Unidos por actividades de narcotráfico.

“En audiencia se le imputó la probable comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, por lo que la defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica, y el Juez dictó prisión preventiva oficiosa", se puede leer en el informe del 28 de diciembre.

Fue en el periodo de entre 2013 y 2015 que habría simulado los contratos, según las averiguaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Fue llevado al penal del
Fue llevado al penal del Altiplano (EFE/Felipe Gutiérrez)

Por lo anterior, Jesús Alberto se quedará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, una cárcel de máxima seguridad mejor conocida como El Altiplano.

Dicho hombre fue detenido en Cuernavaca, Morelos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con efectivos del Gabinete de Seguridad.

Los registros indican que el hombre recluido en el penal del Altiplano fue Director General de Tecnologías de Información y Comunicación en la administración municipal de Cuernavaca de 2016 a 2018.

Detenida excolaboradora de García Luna

Cabe recordar que el pasado 17 de diciembre fue informada la detención de María Vanesa P., una mujer que fue asesora de García Luna. La mujer es acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Su nombre aparece en un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que aparecen dos personas como apoderadas de la empresa Nunvav Inc.

María Vanesa "posiblemente tuvo participación como apoderada legal de una empresa, la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos de la administración pública“, destaca la FGR.

