México

“El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, se queda en prisión preventiva

Mario Alberto Cárdenas fue detenido junto a su compadre y un tercer hombre en Monterrey, Nuevo León

Mario Alberto Cárdenas Medina, conocido
Mario Alberto Cárdenas Medina, conocido como “El Betito”, es hijo de Mario Cárdenas Guillén “El M1” y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; fue detenido en Monterrey por la Policía Estatal y puesto a disposición de la FGR. (X/@michelleriveraa)

Mario Alberto Cárdenas, conocido como “El Betito” y/o “El Betillo”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, permanecerá en prisión preventiva luego de que fue detenido junto a dos hombres en Monterrey, Nuevo León, el pasado 21 de diciembre.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de los tres sujetos, entre los cuales se encuentra el compadre de “El Betito”, de acuerdo con información obtenida por Infobae México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de los sujetos, identificados como Raúl “N” y Kevin “N” y Mario Alberto Cárdenas.

Los tres hombres son acusados por su probable participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores exclusivos de las Fuerzas Armadas, así como de contra la salud con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Durante la diligencia, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logró que un juez calificara de legal la detención de los hombres.

Defensa solicita plazo para definir situación jurídica

Mario Alberto Cárdenas es sobrino
Mario Alberto Cárdenas es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo. Foto: FGR

En la audiencia inicial la defensa de los tres sujetos solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica, por lo que será en los próximos días en los que se el juez defina si son vinculados a proceso o no.

Infobae México pudo conocer que Raúl “N” es identificado como el compadre de “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo.

Osiel Cárdenas Guillén fue detenido en el año 2003 y extraditado a los Estados Unidos en 2007, donde enfrentó una condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Luego de varios años, Osiel Cárdenas fue deportado a México en 2024 e ingresado al penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. El exlíder del Cártel del Golfo actualmente enfrenta un proceso en su contra en el país, por lo que permanece recluido.

Los vínculos sanguíneos de "El
Los vínculos sanguíneos de "El Betito" pauntan al Cártel del Golfo. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

“El Betito” fue detenido junto a su compadre y un tercer hombre, identificado como Kevin “N”, cuando se encontraban en la avenida Lázaro Cárdenas de la colonia 39 del municipio de Monterrey.

En agosto pasado, las autoridades mexicanas capturaron en Matamoros, Tamaulipas, a otro sobrino de Osiel Cárdenas, llamado Ezequiel Cárdenas Rivera, conocido como “Tormenta Junior”, quien fue vinculado a proceso y trasladado al penal del Altiplano.

“El Betito” es hijo de Mario Cárdenas Guillén, alias “M1″, antiguo líder de la facción de Los Metros del Cártel del Golfo. Las autoridades lo han señalado como generador de violencia en la región de Tamaulipas.

El Cártel del Golfo mantiene
El Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia en la zona este del país. (Infobae México/Jovani Pérez)

Mario Alberto Cárdenas ya había sido detenido en junio de 2019 por agentes de la FGR en una plaza comercial ubicada en Naucalpan, Estado de México, cuando se encontraba en compañía de una mujer.

Sin embargo, en noviembre de 2022 fue absuelto por un juez especializado en el sistema penal acusatorio con sede en Almoloya de Juárez.

