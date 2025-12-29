Presentan plan integral para el río de Sonora tras cierre de huelga histórica en Cananea: Grupo México tendrá que pagar el 70%

Crédito: Presidencia

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, comunicó que el derrame de sustancias tóxicas en el Río Sonora por parte de Grupo México en 2014 ocasionó afectaciones tanto al medio ambiente como a la salud de la población.

Derivado de este acontecimiento, se implementó el Plan de Justicia en Cananea, que contempla medidas orientadas a reparar los daños en el Río Sonora y a la atención de los trabajadores mineros que resultaron perjudicados por Grupo México en 2007.

La funcionaria detalló que el Plan de Justicia en Cananea surgió en respuesta a demandas sociales y comenzó su operación en febrero del presente año:

“Inició el diagnóstico para retomar la demanda de las comunidades y fortalecer las acciones de restauración, saneamiento del agua y mejora en los servicios de salud en la zona del Río Sonora”, puntualizó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Distribución del fondos económicos para resarcir daños ambientales y atención a mineros

Rosa Icela señaló que para poder llevar a cabo las acciones contempladas en el Plan de Justicia Cananea, se estableció un monto de aportación, entre el Gobierno sonorense, federal y la empresa responsable. Porcentaje por aportación queda así:

Grupo México: 70%

Gobierno Federal: 22%

Gobierno de Sonora: 8%

Montos por aportación:

Grupo México: $1,500,000,000

Gobierno Federal: $483,622,432

Gobierno de Sonora: $180,000,000

Depósito de Grupo México ante la JFCA 2018 y 2019: $59,000,000

Total: $2,222,622,432

