México

Hallan sin vida a prima de la esposa de Capi Pérez tras tres días desaparecida en Cancún

El cuerpo de Nataly Montserrat fue hallado luego de ser reportada como desaparecida desde el pasado 25 de diciembre

Guardar
El cuerpo de Nataly Montserrat
El cuerpo de Nataly Montserrat González Barro fue hallado en un área verde de Jardines del Sur, Cancún, luego de que su desaparición fuera reportada el 25 de diciembre. (Captura de pantalla)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el hallazgo sin vida de Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del conductor Capi Pérez, luego de que fue reportada como desaparecida el 25 de diciembre en Cancún.

La joven tenía 30 años y había sido vista por última vez la noche de Navidad, cuando salió de su domicilio aproximadamente a las 23:30 horas. La desaparición se reportó mediante el Protocolo Alba, que establece la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

La noticia se viralizó luego de que Itzel Barro, conocida en redes como “Hola Enfermera” y esposa de Carlos “Capi” Pérez, solicitó ayuda para localizar a su prima.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, Itzel Barro pidió a los internautas compartir la información y comunicarse al 911 ante cualquier dato relevante.

Al conocerse la desaparición, familiares y vecinos de la víctima organizaron brigadas de búsqueda en la zona sur de Cancún.

El hallazgo

De acuerdo con El Sol de México, Nataly Montserrat González Barro fue localizada el domingo 28 de diciembre en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, municipio de Benito Juárez, Cancún.

El reporte al 911 fue realizado por vecinos, quienes alertaron sobre olores fétidos provenientes de un área verde cercana al fraccionamiento. La Policía Municipal acudió al lugar y, tras una inspección, confirmó el hallazgo del cuerpo.

(Facebook: Búsqueda Qroo. )
(Facebook: Búsqueda Qroo. )

Según información de Caribe Peninsular, una vez localizado el cuerpo, la zona fue acordonada para preservar indicios y se solicitó la intervención de la Fiscalía de Quintana Roo. Posteriormente, peritos criminalistas realizaron el levantamiento de evidencias y el procesamiento del sitio.

La FGE señaló que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. La Fiscalía añadió que la investigación “avanza conforme a los protocolos establecidos y bajo una perspectiva de género, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento”. La familia recibe acompañamiento institucional durante el proceso, de acuerdo con lo expresado por las autoridades.

La causa de muerte se determinará mediante la necropsia de ley. Las autoridades reiteraron que la investigación sigue abierta y que cualquier avance relevante será comunicado oficialmente.

Por otro lado, la esposa del comediante también confirmó que su familiar ya había sido localizada sin vida:

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su compresión y discreción”, se lee en un post en Instagram.

De acuerdo con la información, Nataly Montserrat González Barro era médica veterinaria zootecnista. Personas cercanas a su entorno la describieron como trabajadora y dedicada, con un profundo amor por los animales.

Temas Relacionados

Nataly Montserrat González BarroCapi PérezItzel BarroPersonas desaparecidasCancúnmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Alito Moreno revive audios sobre corrupción ligados a AMLO tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Autoridades y partidos políticos llaman a revisar los procedimientos y auditorías en obras ferroviarias tras el accidente

Infobae

Pastel de zanahoria y coco; un antojo ideal para mejorar el tránsito intestinal

La receta permite preparar versiones al horno o en sartén para hacer variedades de postre

Pastel de zanahoria y coco;

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Tris del 28 de diciembre

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy domingo 28 de diciembre

El sorteo Melate se realiza tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 4154 dados a conocer por la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Fernando Delgadillo anuncia nueva fecha para CDMX: será el primer concierto de 2026

El cantante reveló los días y sedes de sus primeros conciertos para inicios del siguiente año

Fernando Delgadillo anuncia nueva fecha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así define el gobierno de

Así define el gobierno de EEUU al Cártel Jalisco Nueva Generación

Detienen a tres personas tras cateos simultáneos en Querétaro por delitos contra la salud

Detienen a cuatro sujetos que repartían juguetes bélicos con las siglas del Cártel del Noreste en Nuevo León

Aseguran vehículos clonados del Ejército y detienen a siete tras quema de bares en Villaflores, Chiapas

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Fernando Delgadillo anuncia nueva fecha

Fernando Delgadillo anuncia nueva fecha para CDMX: será el primer concierto de 2026

Así fue el concierto de ‘Sonido Gallo Negro’ en la CDMX para su celebración ‘Post Navidad’

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 28 de diciembre

La película más vista en Netflix México HOY

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

DEPORTES

Lucas Ocampos sufre parálisis facial:

Lucas Ocampos sufre parálisis facial: ¿Cuál es el estado de salud del jugador de Rayados?

¿Qué jugadores de Chivas que fueron campeones en el 201 quedan en el club?

Leyenda del América confía en que Henry Martín llegará al Mundial 2026: “Va a golear”

Turki Al-Sheikh se rinde ante David Picasso y Sebastián Hernández pese a perder sus peleas: “Increíbles actuaciones”

Aaron Ramsey reaparece con jersey de Pumas tras acusar a la directiva de rescindir su contrato