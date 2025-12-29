Hallan sin vida a prima de la esposa de Capi Pérez tras tres días desaparecida en Cancún

El cuerpo de Nataly Montserrat González Barro fue hallado en un área verde de Jardines del Sur, Cancún, luego de que su desaparición fuera reportada el 25 de diciembre. (Captura de pantalla)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el hallazgo sin vida de Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa del conductor Capi Pérez, luego de que fue reportada como desaparecida el 25 de diciembre en Cancún.

La joven tenía 30 años y había sido vista por última vez la noche de Navidad, cuando salió de su domicilio aproximadamente a las 23:30 horas. La desaparición se reportó mediante el Protocolo Alba, que establece la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

La noticia se viralizó luego de que Itzel Barro, conocida en redes como “Hola Enfermera” y esposa de Carlos “Capi” Pérez, solicitó ayuda para localizar a su prima.

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, Itzel Barro pidió a los internautas compartir la información y comunicarse al 911 ante cualquier dato relevante.

Al conocerse la desaparición, familiares y vecinos de la víctima organizaron brigadas de búsqueda en la zona sur de Cancún.

El hallazgo

De acuerdo con El Sol de México, Nataly Montserrat González Barro fue localizada el domingo 28 de diciembre en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, municipio de Benito Juárez, Cancún.

El reporte al 911 fue realizado por vecinos, quienes alertaron sobre olores fétidos provenientes de un área verde cercana al fraccionamiento. La Policía Municipal acudió al lugar y, tras una inspección, confirmó el hallazgo del cuerpo.

Según información de Caribe Peninsular, una vez localizado el cuerpo, la zona fue acordonada para preservar indicios y se solicitó la intervención de la Fiscalía de Quintana Roo. Posteriormente, peritos criminalistas realizaron el levantamiento de evidencias y el procesamiento del sitio.

La FGE señaló que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. La Fiscalía añadió que la investigación “avanza conforme a los protocolos establecidos y bajo una perspectiva de género, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento”. La familia recibe acompañamiento institucional durante el proceso, de acuerdo con lo expresado por las autoridades.

La causa de muerte se determinará mediante la necropsia de ley. Las autoridades reiteraron que la investigación sigue abierta y que cualquier avance relevante será comunicado oficialmente.

Por otro lado, la esposa del comediante también confirmó que su familiar ya había sido localizada sin vida:

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros. Por indicaciones de la familia, no se compartirán detalles. Agradecemos su compresión y discreción”, se lee en un post en Instagram.

De acuerdo con la información, Nataly Montserrat González Barro era médica veterinaria zootecnista. Personas cercanas a su entorno la describieron como trabajadora y dedicada, con un profundo amor por los animales.