Hallan sin vida a dueño de bar incendiado en Villaflores, Chiapas; tenía un ingreso al sistema penitenciario por narcomenudeo

El pasado 28 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó el asesinato de Sergio Enrique Pereda Tamayo, dueño del bar La Kabala Sport Bar y Karaoke, predio que fue incendiado por civiles armados en el municipio de Villaflores.

Además, el fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca y el Secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, señalaron que Pereda Tamayo contaba con un ingreso al sistema penitenciario el pasado 18 de agosto del 2025 acusado de narcomenudeo con findes de comercio.

“Quiero recalcar que esta persona tuvo ingreso checando el sistema penitenciario el 18 de agosto de 2025 y tuvo un cambio de medida el 20 de noviembre de 2025 con narcomenudeo, esta persona fue sentenciada pero con una medida diversa”, señaló Aparicio Avendaño en un comunicado oficial.

Asimismo, el titular de la Seguridad del Pueblo del Estado afirmó que se mantendrán operativos permanentes en las áreas limítrofes de Villaflores y se mantendrán desplegados 500 elementos federales en Chiapas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Continúan investigaciones por personas desaparecidas tras incendios en bares

Por su parte, el titular de la Fiscalía Estatal mencionó que los elementos federales continúan investigando el paradero de las personas desaparecidas.

La dependencia destacó que aún siguen desaparecidas:

José Armando Coutiño Ruíz

Luis Rubiel Constantino Rodríguez

José Ángel Martínez Marina

Fernando Daniel García Pérez

Juan Ubany Camilo Girón

Mauricio Camilo Girón

Luis Fernando Fernández Ramírez

Llaven Abarca también mencionó que las tres mujeres heridas tras el incendio se encuentran estables y continúan recibiendo atención médica.

Sobre las tres mujeres, identificadas como Nayeli, Citlali y Yazmín, el fiscal agregó: “Estaremos muy pendientes de su estado de salud para también poderlas, en su oportunidad, recabar su declaración”.

Aseguran vehículos clonados del Ejército y detienen a siete tras quema de bares en Villaflores, Chiapas

Ambos funcionarios también destacaron el aseguramiento de vehículos con características similares a los que usa la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Tras el operativo desplegado en Villaflores, Berriozábal, Coyta y Cintalapa, se aseguraron:

7 personas vinculadas al ataque

2 armas cortas

1 arma larga

7 vehículos, entre ellos 3 patrullas clonadas del Ejército Mexicano

1 vehículo blindado

1 motocicleta

Villaflores en disputa del Cártel de Sinaloa y el CJNG

Durante la tercer semana del mes de diciembre, el municipio registró un alza de hechos violentos y amenazas dirigidas a grupos criminales que operan en la zona.

Uno de los hechos que más resaltó fue una narco manta colocada en un sitio público en Villaflores, donde el Cártel de Sinaloa (presuntamente la facción del Mayo Flaco) retaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a pelear por la plaza.

“Villaflores tiene dueño. Salgan a pelear Valdovinos cul... Atte: CDS”, detallaba el mensaje en posible alusión a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como El Señor de los Caballos, presunto líder regional del CJNG.

Aunque estas dos organizaciones criminales encabezan la disputa por el control de la región, no son las únicas que se encuentran en Chiapas, ya que también se suma el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCYG) que consolidó su presencia en la frontera con Guatemala.