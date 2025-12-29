México

Hallan sin vida a dueño de bar incendiado en Villaflores, Chiapas; tenía un ingreso al sistema penitenciario por narcomenudeo

La fiscalía estatal detalló que una de las víctimas secuestradas fue rescatada con vida

Guardar
Uno de los vehículos asegurados
Uno de los vehículos asegurados durante el operativo. (Especial)

El pasado 28 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó el asesinato de Sergio Enrique Pereda Tamayo, dueño del bar La Kabala Sport Bar y Karaoke, predio que fue incendiado por civiles armados en el municipio de Villaflores.

Además, el fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca y el Secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, señalaron que Pereda Tamayo contaba con un ingreso al sistema penitenciario el pasado 18 de agosto del 2025 acusado de narcomenudeo con findes de comercio.

“Quiero recalcar que esta persona tuvo ingreso checando el sistema penitenciario el 18 de agosto de 2025 y tuvo un cambio de medida el 20 de noviembre de 2025 con narcomenudeo, esta persona fue sentenciada pero con una medida diversa”, señaló Aparicio Avendaño en un comunicado oficial.

La fiscalía estatal detalló que una de las víctimas secuestradas fue rescatada con vida. Crédito: Fiscalía General del Estado de Chiapas

Asimismo, el titular de la Seguridad del Pueblo del Estado afirmó que se mantendrán operativos permanentes en las áreas limítrofes de Villaflores y se mantendrán desplegados 500 elementos federales en Chiapas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Continúan investigaciones por personas desaparecidas tras incendios en bares

Por su parte, el titular de la Fiscalía Estatal mencionó que los elementos federales continúan investigando el paradero de las personas desaparecidas.

La dependencia destacó que aún siguen desaparecidas:

  • José Armando Coutiño Ruíz
  • Luis Rubiel Constantino Rodríguez
  • José Ángel Martínez Marina
  • Fernando Daniel García Pérez
  • Juan Ubany Camilo Girón
  • Mauricio Camilo Girón
  • Luis Fernando Fernández Ramírez
La fiscalía estatal detalló que una de las víctimas secuestradas fue rescatada con vida. Crédito: Fiscalía General del Estado de Chiapas

Llaven Abarca también mencionó que las tres mujeres heridas tras el incendio se encuentran estables y continúan recibiendo atención médica.

Sobre las tres mujeres, identificadas como Nayeli, Citlali y Yazmín, el fiscal agregó: “Estaremos muy pendientes de su estado de salud para también poderlas, en su oportunidad, recabar su declaración”.

Aseguran vehículos clonados del Ejército y detienen a siete tras quema de bares en Villaflores, Chiapas

Ambos funcionarios también destacaron el aseguramiento de vehículos con características similares a los que usa la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Dos de las siete personas secuestradas fueron identificadas como dueños de los bares Crédito: Fiscalía General del Estado de Chiapas

Tras el operativo desplegado en Villaflores, Berriozábal, Coyta y Cintalapa, se aseguraron:

  • 7 personas vinculadas al ataque
  • 2 armas cortas
  • 1 arma larga
  • 7 vehículos, entre ellos 3 patrullas clonadas del Ejército Mexicano
  • 1 vehículo blindado
  • 1 motocicleta

Villaflores en disputa del Cártel de Sinaloa y el CJNG

Durante la tercer semana del mes de diciembre, el municipio registró un alza de hechos violentos y amenazas dirigidas a grupos criminales que operan en la zona.

Los atacantes arribaron en tres camionetas blancas Crédito: Redes Sociales

Uno de los hechos que más resaltó fue una narco manta colocada en un sitio público en Villaflores, donde el Cártel de Sinaloa (presuntamente la facción del Mayo Flaco) retaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a pelear por la plaza.

Villaflores tiene dueño. Salgan a pelear Valdovinos cul... Atte: CDS”, detallaba el mensaje en posible alusión a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como El Señor de los Caballos, presunto líder regional del CJNG.

Aunque estas dos organizaciones criminales encabezan la disputa por el control de la región, no son las únicas que se encuentran en Chiapas, ya que también se suma el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCYG) que consolidó su presencia en la frontera con Guatemala.

Temas Relacionados

ChiapasVillafloresNarcomenudeoBaresIncendiosCJNGCártel de SinaloaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticas

Más Noticias

Hallaron los cuerpos de dos estudiantes desaparecidos del Tecnológico de Acapulco

Familiares, amigos y toda la comunidad estudiantil exige a las autoridades investigar el caso y dar con los responsables

Hallaron los cuerpos de dos

Libros de Amazon México más populares para regalar este 29 de diciembre

Estos títulos disponibles en Amazon están causando revuelo en la comunidad lectora de México

Libros de Amazon México más

Ronald Johnson, embajador de EEUU en México, expresó sus condolencias por accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

En redes sociales, compartió un mensaje y destacó que sus oraciones y pensamientos estarían con las personas lesionadas y todos los afectados

Ronald Johnson, embajador de EEUU

Investigarán ‘caja negra’ para determinar causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

El tren cuenta con un sistema que registra de forma continua datos sobre la operación de la locomotora, por lo que la FGR tiene bajo custodia dichos datos

Investigarán ‘caja negra’ para determinar

‘Malcolm el de en medio’: las pistas, confirmaciones y reacciones que dejó el primer adelanto de la serie

La octava temporada estará disponible en Hulu y Disney+ el 10 de abril de 2026

‘Malcolm el de en medio’:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así define el gobierno de

Así define el gobierno de EEUU al Cártel Jalisco Nueva Generación

Detienen a tres personas tras cateos simultáneos en Querétaro por delitos contra la salud

Detienen a cuatro sujetos que repartían juguetes bélicos con las siglas del Cártel del Noreste en Nuevo León

Aseguran vehículos clonados del Ejército y detienen a siete tras quema de bares en Villaflores, Chiapas

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

ENTRETENIMIENTO

‘Malcolm el de en medio’:

‘Malcolm el de en medio’: las pistas, confirmaciones y reacciones que dejó el primer adelanto de la serie

Yolanda Andrade afronta rumores de secuestro en plena batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica

Cuándo se estrena en México la temporada 8 de ‘Malcolm el de en medio’: Disney confirma fecha, capítulos y adelanto

Quién fue Nataly Montserrat González Barro, familiar de Hola Enfermera y Capi Pérez, hallada muerta en Cancún

El sensible mensaje de Itzel Barro, conocida como ‘Hola Enfermera’, tras el hallazgo sin vida de su prima en Cancún

DEPORTES

Montserrat Hernández es presentada como

Montserrat Hernández es presentada como nuevo refuerzo de Pumas Femenil

Cruz Azul Femenil rompe el mercado con seis refuerzos y busca ser protagonista en el Clausura 2026

Liga MX Femenil: a qué hora y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026

Salomón Rondón rechaza propuestas de Brasil para regresar con Pachuca

Los Angeles Rams vs Atlanta Falcons: cuándo y dónde ver en México