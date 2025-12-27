Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

Elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército realizando un operativo de seguridad en Cotija. (SSP Michoacán)

Dos hombres guatemaltecos, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron vinculados a proceso luego de que fueron identificados como los probables responsables de un ataque a balazos contra elementos de la Guardia Nacional (GN) en Michoacán.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ambos sujetos fueron procesados por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las indagatorias, y derivado de la recepción de un informe Policial Homologado (PH), se detalló que los hombres extranjeros, identificados como Pedro “N” y Leonardo “N”, fueron detenidos por elementos de la GN en Tangancícuaro, Michoacán, tras el ataque armado.

Ambos fueron identificados como los presuntos participantes en la agresión armada, la cual dejó como saldo un militar muerto.

Se quedan en prisión preventiva

(Foto: SSP Michoacán)

Durante la detención de los hombres, las autoridades lograron asegurar 2 armas de fuego, 7 cargadores, 111 cartuchos útiles y un chaleco táctico con las siglas del CJNG.

Durante su audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de Michoacán, aportó los datos de prueba necesarios para obtener del juez la vinculación a proceso en contra de Pedro “N” y Leonardo “N” por los delitos antes referidos.

El juez también impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para ambos hombres, así como 60 días para la investigación complementaria.

Enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del CJNG deja dos agresores abatidos

Enfrentamientos entre crimen organizado y fuerzas de seguridad mantienen en alerta a Michoacán. Credito:cuartoscuro

Un reciente enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en Tangancícuaro, Michoacán, se registró el pasado 7 de diciembre.

De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 12:00 horas sobre la carretera Gómez Farías-Francisco J. Múgica.

La agresión armada comenzó cuando los agentes se encontraron con al menos dos camionetas con civiles armados.

Durante la balacera, los militares abatieron a dos presuntos integrantes del CJNG y, de acuerdo con reportes, lograron detener a un hombre de nacionalidad guatemalteca y a otro que se encontraba herido de bala.

En la zona del ataque fue localizada la camioneta donde se transportaban los civiles armados con impactos de bala y al fondo de un canal.

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, detalló que tras el enfrentamiento se registró el incendio de un tráiler cargado con rollos de madera en la carretera que une los municipio de Cherán con Uruapan.

MORELIA, MICHOACÁN, 17NOVIEMBRE2025.- Durante un operativo para detener a un objetivo prioritario, en el que dos presuntos implicados fueron abatidos, civiles armados bloquearon e incendiaron vehículos en distintos puntos carreteros.FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

Estos hechos suceden en el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual se llevó a cabo tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Como parte del plan se desplegó a 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, así como a mil 781 de la Marina para realizar operaciones en distintos puntos de la entidad. A estos se sumaron 277 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con 70 patrullas.