Aseguran vehículos clonados del Ejército y detienen a siete tras quema de bares en Villaflores, Chiapas

Uno de los vehículos asegurados (Especial)

Las autoridades de Chiapas informaron sobre los resultados luego de la quema de bares registrada en el municipio de Villaflores. Entre ellos la detención de siete personas que estarían relacionada con las actividades violentas.

El 28 de diciembre, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño y el fiscal del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacaron el aseguramiento de vehículos con características similares a los que usa la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

A través de un video, las autoridades detallaron que implementaron un operativo en el área de Berriozábal, Coyta y Cintalapa. Fue hallada una persona ilesa y otra sin vida.

Fue el 27 de diciembre que sujetos armados quemaron dos bares (Cábala y Anubis) y “levantaron” a ocho personas.

Lo anterior derivó en el arresto de varias personas. “Nos han llevado el día de hoy a detener a siete personas, dos armas cortas, un arma larga, siete vehículos, entre ellos tres patrullas clonadas del Ejército Mexicano, un vehículo blindado, eh, una motocicleta”, explicó Alberto Aparicio.

También fue hallado el cuerpo de un hombre. Crédito: Facebook/Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Lista de personas desaparecidas

Por su parte, Llaven Abarca señaló que han recibido ocho reportes de personas desaparecidas y por quienes ya se iniciaron labores de búsqueda.

Sergio Enrique Pereda Tamayo

José Armando Coutiño Ruíz

Luis Rubiel Constantino Rodríguez

José Ángel Martínez Marina

Fernando Daniel García Pérez

Juan Ubany Camilo Girón

Mauricio Camilo Girón

Luis Fernando Fernández Ramírez

El fiscal de Chiapas también compartió un video que muestra el ingreso de sujetos armados y con chalecos tácticos, quienes privaron de la libertad a algunos hombres.

“Se logró el aseguramiento de ocho vehículos. Tres de ellos, eh, fueron asegurados los que participaron en estos lamentables sucesos. Dos vehículos tipo pickup balizadas, eh, clonadas del Ejército Mexicano y una camioneta, eh, blanca que fueron los que participaron. Y también se encontró otro vehículo clonado del Ejército”

Unidad asegurada tras los operativos (Especial)

El cuerpo de Sergio Enrique Pereda Tamayo fue hallado al interior de una camioneta blanca, tenía una herida por bala en el muslo izquierdo. Sobre este hombre, Alberto Aparicio detalló que se trata de un sujeto que tuvo un ingreso al sistema penitenciario el 28 de agosto de 2025 y tuvo un cambio de medida el 20 de noviembre de 2025.

“Esta persona fue sentenciado, pero tiene una medida diversa”, comentó el funcionario. Debido a los ataques, tres mujeres que trabajaban en los negocios mencionados y quienes según los reportes médicos, están estables de salud, resultaron heridas.

Sobre las tres mujeres, identificadas como Nayeli, Citlali y Yazmín, el fiscal agregó: “Estaremos muy pendientes de su estado de salud para también poderlas, en su oportunidad, recabar su declaración”.

Las autoridades también compartieron que habrá presencia de agentes de seguridad y filtros en los límites con Oaxaca.

Tras los hechos violentos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la apertura de una carpeta de investigación por lo sucedido y adelantó el despliegue de un grupo especializado para realizar las diligencias correspondientes e identificar a los responsables.