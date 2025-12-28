Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

Ambas personas fueron identificadas como dueños de los bares incendiados. (FOTO: Especial)

Tras la quema de dos bares durante la madrugada del pasado 27 de diciembre por parte de civiles armados en Villaflores, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que desaparecieron siete personas y tres mujeres resultaron heridas posterior a los hechos.

Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Sergio Enrique Pereda Tamayo y José Armando Coutiño Ruiz sería la identidad de dos de los siete desaparecidos, quienes se presume son dueños de los bares La Kabala Sport Bar y Karaoke y Anubi’s Discoclub respectivamente.

De acuerdo con el funcionario, ya se abrieron carpetas de investigación, se implementó un operativo de búsqueda y se desplegaron 200 elementos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes de inteligencia e investigación ministerial.

Dos de las siete personas secuestradas fueron identificadas como dueños de los bares Crédito: Fiscalía General del Estado de Chiapas

“Hemos avanzado con algunos dato tecnológicos. Se logró establecer que quienes cometieron este acto delictivo fueron tres camionetas que ingresan con sujetos armados al municipio de Villaflores a eso de las tres de la madrugada.

“Después de realizar las primeras investigaciones, podemos establecer como el móvil principal de estos sucesos, la disputa por el narcomenudeo entre dos células delictivas”, señaló el fiscal.

En cuanto a la identidad de las otras cinco personas desaparecidas se boletinó a:

Mauricio Camilo Girón Juan Ovani Camilo Girón Fernando Daniel García Pérez José Ángel Martínez Marina, identificado como presunto guardia de seguridad de un restaurante Luis Rubiel Constantino Rodríguez

Villaflores estaría disputada por el CJNG y el Cártel de Sinaloa. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Tres víctimas quemadas, autos incendiados y peleas por plazas narcomenudistas: el saldo tras el ataque

Además de las personas desaparecidas, el fiscal informó que tres mujeres resultaron con quemaduras en el cuerpo, identificadas como Nayeli “N”; Citlali “N”; y Yazmín “N”, quienes se encuentran recibiendo atención médica.

Asimismo, Llaven Abarca confirmó que tras las primeras investigaciones de los hechos han podido establecer que el móvil principal es la disputa por el narcomenudeo entre dos células delictivas de la región.

Los atacantes arribaron en tres camionetas blancas Crédito: Redes Sociales

“Queremos dejar en claro que ningún acto delictivo quedará impune. Ya se encuentra una fuerza de tarea importante en esa región, realizando todas las investigaciones, los cuales daremos a conocer de manera oportuna y tal como lo ha señalado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, vamos a actuar con contundencia. No habrá impunidad en ningún acto delictivo”, afirmó.

Villaflores en disputa del Cártel de Sinaloa y el CJNG

Durante la tercer semana del mes de diciembre, el municipio registró un alza de hechos violentos y amenazas dirigidas a grupos criminales que operan en la zona.

Uno de los hechos que más resaltó fue una narco manta colocada en un sitio público en Villaflores, donde el Cártel de Sinaloa (presuntamente la facción del Mayo Flaco) retaba al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a pelear por la plaza.

Narcomanta del Cártel de Sinaloa en Chiapas. | Redes Sociales, X /@chikistrakiz

“Villaflores tiene dueño. Salgan a pelear Valdovinos cul... Atte: CDS”, detallaba el mensaje en posible alusión a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, conocido como El Señor de los Caballos, presunto líder regional del CJNG.

Aunque estas dos organizaciones criminales encabezan la disputa por el control de la región, no son las únicas que se encuentran en Chiapas, ya que también se suma el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCYG) que consolidó su presencia en la frontera con Guatemala.

Procesan a dos guatemaltecos integrantes del CJNG que atacaron a elementos federales

El pasado 26 de diciembre, dos hombres guatemaltecos identificados como presuntos miembros del CJNG fueron vinculados a proceso luego de que fueron señalados como responsables de un ataque contra elementos de la Guardia Nacional en Michoacán.

Los elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por personas guatemaltecas pertenecientes presuntamente al CJNG. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) los sujetos fueron procesados por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del ejército de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, un informe Policial Homologado detalló que los extranjeros fueron identificados como Pedro “N” y Leonardo “N”, detenidos en Tangancícuaro, Michoacán.