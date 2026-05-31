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Con tecnología de última generación y reducción de tiempos: así luce la primera fase de modernización del AICM

Estas mejoras forman parte de la preparación rumbo al Mundial 2026 para reducir los tiempos de espera

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Las mejoras buscan reducir los tiempos de espera y favorecer el arribo de turistas durante el Mundial 2026. Video: Marina

La primera fase de modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) concluyó como parte de su programa integral de remodelación rumbo al Mundial de Futbol 2026 para mejorar los tiempos de espera y atención.

La Secretaría de Marina (Semar) detalló que las obras se realizaron sin interrumpir las operaciones diarias, mientras el aeropuerto atendía a más de 200 mil usuarios cada día y se garantizaba la seguridad operacional en todo momento.

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Durante esta primera etapa, se intervinieron 394 mil metros cuadrados de áreas para pasajeros en ambas terminales y se recuperaron 34 mil metros cuadrados adicionales, destinados a ampliar salas de espera, pasillos, filtros de seguridad y espacios de servicio.

Estas acciones buscan mejorar la experiencia de viaje y responder a una mayor demanda de pasajeros, reforzando la capacidad instalada del aeropuerto. El proyecto integral cuentan con una inversión total cercana a los 10 mil millones de pesos.

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Así lucen las instalaciones del aeropuerto con las nuevas intervenciones

Primera fase de modernización del AICM
Foto: Marina

La modernización abarcó la incorporación de tecnología de última generación, como un sistema de videovigilancia con 3 mil 629 cámaras apoyadas por inteligencia artificial, plataformas digitales de información al pasajero, mejor conectividad y señalización renovada.

Además, se construyó una nueva calle de rodaje de salida rápida para reducir los tiempos de ocupación de pista por aeronave, fortaleciendo la eficiencia operativa de la terminal.

Uno de los avances más relevantes fue el incremento del 25% en las líneas de inspección de seguridad, lo que permitirá agilizar el flujo de pasajeros, especialmente en periodos de alta demanda.

Primera fase de modernización del AICM
Foto: Marina

En el ámbito migratorio, se instalaron 40 puertas electrónicas (e-Gates) y se ampliaron los módulos de atención hasta 60 posiciones, logrando reducir los tiempos de espera de hasta 40 minutos a un promedio cercano a 9 minutos en horarios de alta afluencia.

Para concretar esta primera fase, participaron diariamente alrededor de 2 mil trabajadoras y trabajadores desde abril de 2025, en lo que representa una de las intervenciones de infraestructura más significativas en el aeropuerto en décadas.

AICM fue reconocido en 2025 como el tercero más puntual del mundo

Primera fase de modernización del AICM
Foto: Marina

En el marco de la modernización del AICM, la Marina destacó que en los Cirium On-Time Performance Awards 2025 fue distinguido como el tercer aeropuerto más puntual del mundo en la categoría de grandes aeropuertos, lo cual se alcanzó mientras se desarrollaban las obras.

Dicho reconocimiento lo mantuvo luego de que en 2024 también recibió el tercer lugar en puntualidad a nivel internacional con una calificación del 84.04%, la cual subió en 2025 a 86.55%.

“Este reconocimiento confirma que los trabajos se realizaron sin afectar el desempeño operativo de la principal terminal aérea del país”, destacó la Marina.

Primera fase de modernización del AICM
Foto: Marina

La modernización busca fortalecer la capacidad del aeropuerto para atender una mayor demanda de pasajeros, mejorar la experiencia de viaje y mantener estándares internacionales de eficiencia operativa y puntualidad.

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