Asesinan en Culiacán a comandante de la Policía Estatal de Sinaloa tras ataque armado directo: concluía su jornada laboral

Juan Pedro Arámburo García fue emboscado por hombres armados cuando circulaba en un Nissan Versa blanco por calles del sur de Culiacán. Los agresores abrieron fuego desde otro vehículo. "El Peter" perdió la vida en el lugar. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Juan Pedro Arámburo García —conocido como “El Peter”—, comandante de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo en Culiacán, en un ataque directo perpetrado por hombres armados cuando circulaba por calles de la colonia 10 de Mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando policial viajaba a bordo de un automóvil Nissan Versa blanco cuando fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en su contra desde otro vehículo en movimiento. La agresión ocurrió en el cruce de la avenida México 68 y la calle 21 de Marzo, al sur de la capital sinaloense.

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Arámburo García, acababa de concluir su jornada laboral y se dirigía a iniciar su día de descanso cuando ocurrió el ataque, según la información preliminar difundida por medios locales.

La agresión provocó una movilización de corporaciones de seguridad en la zona. Elementos de distintas fuerzas acudieron al lugar para resguardar la escena, mientras personal ministerial inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

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La agresión provocó una movilización de corporaciones de seguridad en la zona. Elementos de distintas fuerzas acudieron al lugar para resguardar la escena. (Crédito: redes sociales)

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una línea de investigación oficial relacionada con el homicidio del comandante estatal.

Juan Pedro Arámburo García formó parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva antes de desempeñarse como comandante dentro de la corporación. Además, durante su trayectoria fungió como escolta de Juan Francisco Villegas López, exdirector de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y actual director de la Policía Municipal de Mazatlán.

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El asesinato ocurre en un contexto de violencia persistente en distintas zonas de Sinaloa, donde en los últimos meses se han registrado ataques contra integrantes de corporaciones de seguridad, además de enfrentamientos y hechos relacionados con la actividad de grupos delictivos.

Casos recientes de ataques contra integrantes de corporaciones de seguridad

En Culiacán y otras zonas de Sinaloa se ha mantenido en los últimos años un patrón de violencia dirigido contra integrantes de corporaciones de seguridad, particularmente mandos municipales y estatales, quienes han sido atacados en emboscadas o agresiones directas mientras se trasladan en vehículos o fuera de servicio.

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De acuerdo con reportes periodísticos, en el estado se han registrado decenas de policías asesinados en el contexto de la confrontación entre grupos criminales, con Culiacán como uno de los principales focos de estos hechos, en los que predominan las ejecuciones sin intento de robo y con ataques realizados desde vehículos en movimiento.