Cómo revertir los efectos del hígado graso ocasionados por los excesos de las fiestas decembrinas (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La llegada de enero suele marcar un incremento de consultas médicas relacionadas con los excesos alimentarios de las fiestas.

Especialistas advierten que el consumo elevado de grasas, azúcares y alcohol durante la temporada decembrina puede favorecer la aparición o el agravamiento del hígado graso.

Según reportes de la Mayo Clinic y la Clínica Universidad de Navarra, la esteatosis hepática es una afección que involucra la acumulación de lípidos en las células hepáticas y que, si no se revierte, puede desencadenar complicaciones más graves.

Qué es el hígado graso y cómo se manifiesta

El hígado graso o esteatosis hepática está vinculado principalmente a dietas poco equilibradas, sedentarismo y consumo excesivo de alcohol.

Aunque suele pasar inadvertido en etapas tempranas, los especialistas advierten que la falta de tratamiento puede derivar en inflamación hepática y, en casos avanzados, en cirrosis. La Cleveland Clinic detalla que una dieta rica en frituras, azúcares y productos ultraprocesados incrementa el riesgo.

Restablecer la salud hepática: primeros pasos

Expertos coinciden en que la reversión del hígado graso depende principalmente de la modificación del estilo de vida. La Mayo Clinic destaca la importancia de retomar una alimentación balanceada y restringir el consumo de productos procesados, grasas saturadas y azúcares simples. Entre las recomendaciones clave para los primeros días de enero se encuentran:

Reducir grasas saturadas y azúcares : Limitar frituras, embutidos, harinas refinadas y repostería industrial.

Aumentar el consumo de frutas y verduras frescas : Preferir productos de temporada y preparaciones sencillas.

Incorporar grasas saludables : Elegir fuentes como aceite de oliva, aguacate, nueces y pescados ricos en omega-3.

Evitar el consumo de alcohol: La abstinencia es fundamental para no sobrecargar el hígado.

Actividad física y control de peso es vital para revertir el hígado graso

La Clínica Universidad de Navarra subraya que el ejercicio regular contribuye a reducir la acumulación de grasa en el hígado.

Se recomienda al menos 30 minutos diarios de actividad aeróbica, incluyendo caminatas, ciclismo o natación, y rutinas de fuerza dos veces por semana. Además, una pérdida de peso moderada, del 5 al 10% del peso corporal, puede resultar en una mejoría significativa de la función hepática.

Hidratación y supervisión médica

El adecuado consumo de agua apoya los procesos de eliminación de toxinas y favorece la recuperación hepática. Los especialistas consultados por la Cleveland Clinic sugieren evitar la automedicación, ya que algunos fármacos pueden agravar la afección. Ante síntomas persistentes o antecedentes familiares, se recomienda acudir a un hepatólogo para seguimiento y estudios complementarios.

Tiempos de recuperación y advertencias

Los expertos de la Mayo Clinic calculan que la mejoría en el hígado puede observarse entre tres y seis meses después de adoptar hábitos saludables, aunque este periodo varía según la severidad del cuadro y la constancia del paciente. Las fuentes médicas advierten sobre la falta de evidencia acerca de los llamados “tratamientos milagrosos” y refuerzan que la base del tratamiento es siempre el cambio de estilo de vida.

Pasos fundamentales para revertir el daño hepático

Retomar una dieta equilibrada y moderar las porciones. Realizar ejercicio físico de forma regular. Mantenerse en un peso saludable. Priorizar la hidratación adecuada. Evitar el alcohol y la automedicación. Consultar a un profesional de la salud para un plan individualizado.

Las recomendaciones insisten en que no existen soluciones rápidas ni suplementos capaces de revertir el hígado graso. El seguimiento profesional resulta esencial para asegurar una recuperación segura y efectiva.