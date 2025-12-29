Agencias

Al menos trece muertos y casi un centenar de heridos al descarrilar el tren Interoceánico en el sur de México

Al menos trece personas han muerto y casi un centenar han resultado heridas este domingo en el sur de México al descarrilar la locomotora principal del tren de pasajeros Interoceánico a la altura de la localidad de Nizanda, en el estado de Oaxaca.

Según ha informado la Secretaría de Marina mexicana a través de un comunicado, trece personas han perdido la vida y 98 han resultado heridas, 62 de las cuales "se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria", mientras que las demás no presentan "lesiones de gravedad".

Con todo, "se encuentran fuera de peligro" las 139 personas restantes a bordo del tren afectado, que transportaba a 250 individuos, nueve de ellos pertenecientes a la tripulación.

El accidente, que ha afectado a la línea de tren que une el istmo de Tehuantepec, la más angosta del país entre los océanos Pacífico y Atlántico, ha llevado a la propia Secretaría a desplegar un amplio dispositivo de búsqueda y asistencia, a afirmar que "continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos".

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se ha hecho eco también de las cifras y ha afirmado a través de la red social X que ha ordenado al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, que "se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal".

