En qué consistió la restauración del Tramo Z del Tren Interoceánico que costó más de 19 millones de pesos previo a su accidente

El proyecto del Tren Interoceánico Línea Z restauró 42 kilómetros clave entre Salina Cruz y Medias Aguas para fortalecer la conexión entre el Pacífico y el Golfo de México. (X/@EdwinMComunica- @beatrizgutierrezmuller)

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ha sido objeto de una profunda restauración en su Línea Z, comprendiendo el tramo entre Salina Cruz y Medias Aguas. Este segmento, fundamental para la conexión entre el Pacífico y el Golfo de México, abarca 42 kilómetros restaurados, según la información proporcionada por la empresa Azvi.

Las obras, realizadas entre 2020 y 2023, representaron una inversión, de acuerdo con el gobierno de Oaxaca, 19 millones 527 mil pesos solamente para la Línea Z. El proyecto incluyó la modificación geométrica y operativa de la vía, con el fin de incrementar la velocidad comercial y la eficiencia del transporte ferroviario. Esto permitió mejorar la conectividad entre los puertos y aumentar la capacidad de carga anual.

Este trabajo de rehabilitación requirió el desmantelamiento de la ruta previa del Tren Interoceánico y la construcción de una nueva superestructura ferroviaria. En este proceso, se edificaron tres puentes ferroviarios y se corrigieron curvaturas y pendientes, especialmente en el tramo Medias Aguas – Ubero, que involucra 56 kilómetros de ajustes geométricos.

Volumen y tecnología de la obra

A partir de este viernes 22 de diciembre, el Tren Interoceánico retomó actividades y el presidente, acompañado de Carlos Slim, saludaron a la gente que los ovacionaba Crédito: X @SEGOB_mx

En la construcción de la Línea Z, se emplearon 43.6 kilómetros de vías nuevas, junto con 178 mil 622 metros cúbicos de claro y 100 mil 759 metros cúbicos de terraplén. También se colocaron 87 mil 635 metros cúbicos de balasto y 22 mil 147 metros cúbicos de subbalasto.

El proyecto utilizó 4 mil 883 soldaduras y se instalaron 12 desvíos, contribuyendo a la modernización de la infraestructura ferroviaria. Una innovación importante fue la introducción de mallas triaxiales en sustitución del subbalasto tradicional, lo que incrementó la resistencia y la calidad de la vía, de acuerdo con la información de Azvi.

La restauración forma parte del Corredor Interoceánico, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico y busca potenciar el desarrollo regional. Además del impacto en la movilidad, se han impulsado 158 proyectos sociales y generado 7 mil 500 empleos en los municipios cercanos.

El enfoque ecológico se refleja en el uso de energías renovables, como la eólica, en cuatro áreas del proyecto. La integración de la infraestructura ferroviaria con actividades industriales está planificada para sectores como la agroindustria, textil, metalurgia y electromovilidad.

Infraestructura y capacidad operativa

El uso de mallas triaxiales en sustitución del subbalasto tradicional mejoró la resistencia y calidad de la vía, según la empresa Azvi. Crédito X @Claudiashein

La Línea Z incluyó la rehabilitación de 227 kilómetros de vía entre Medias Aguas y Salina Cruz, distribuidos en cuatro estados y abarcando 115 municipios y 9 mil 418 localidades. El trayecto cuenta con 82 puentes, 290 obras de drenaje, 3 patios ferroviarios y 7 laderos, según datos del Gobierno de Oaxaca.

El sistema ferroviario permite transportar hasta 5 mil 200 toneladas de carga por viaje y 400 pasajeros en cada recorrido. La infraestructura fue diseñada para mejorar la movilidad tanto de mercancías como de personas. Las inversiones en la Línea Z han beneficiado a 681 mil 948 personas.

Incidente reciente en la Línea Z

El descarrilamiento del Tren Interoceánico el 28 de diciembre dejó 20 heridos y movilizó un amplio operativo de emergencia con fuerzas federales y estatales. (TW @Juan_OrtizMX)

Este 28 de diciembre, la Secretaría de Marina reportó el descarrilamiento de la máquina principal del Tren Interoceánico en la Línea Z, dentro de la jurisdicción de Asunción Ixtaltepec. En el convoy viajaban 241 pasajeros y 9 tripulantes.

Como resultado del incidente, 20 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales en la región. Las autoridades estatales y federales desplegaron cinco ambulancias terrestres, una aérea y 40 elementos de sanidad naval para atender la emergencia.

El operativo de respuesta incluyó la participación de la Guardia Nacional, SEDENA, SEMAR y cuerpos locales de emergencia. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario investigan las causas del accidente y supervisan la recuperación operativa de la vía.