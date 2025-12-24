El Menchito, hijo del líder del CJNG, apela su condena en EEUU: alega juicio injusto

Se trata del único hijo de 'El Mencho', fundador y líder del CJNG. (Jovani Pérez | Infobae México)

Rubén Oseguera González, alias El Menchito e hijo de Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”), líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presentó una apelación ante la justicia estadounidense para revertir la sentencia de cadena perpetua que recibió en marzo de 2025.

El recurso legal, interpuesto en la Corte Federal de Washington, DC, busca que el tribunal anule la condena o, en su defecto, ordene un nuevo juicio.

¿Qué argumenta su defensa?

De acuerdo con información del periodista Ángel Hernández, la defensa de Oseguera González argumentó que el juicio en su contra estuvo marcado por irregularidades, testimonios dudosos y prejuicios derivados de la prensa por su parentesco familiar.

El Menchito fue sentenciado a cadena perpetua tras negarse a colaborar con la fiscalía de Estados Unidos. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Por virtud de su famosa familia, asegurar un juicio verdaderamente justo para Rubén Oseguera González siempre fue difícil. El sensacionalismo propio en perseguir al proclamado como ‘narcopríncipe de Jalisco’, el hijo de un afamado líder de un cártel mexicano, podía convertir fácilmente la presunción de inocencia en su contra”, se lee en el documento de apelación.

La defensa cuestionó nuevamente la validez de los testimonios presentados en el juicio, especialmente aquellos de antiguos miembros y colaboradores de cárteles rivales. Entre los declarantes estuvieron Elpidio Mojarro Ramírez (“El Pilo”), Óanscar Nava Valencia (“El Lobo”) y Herminio Gómez Ancira (“El Indio”), este último exfuncionario policial y exjefe de escoltas de El Mencho.

El testimonio de “El Indio” fue calificado por la defensa como “fantasioso” y carente de sustento probatorio. La defensa sostiene que varios de los episodios narrados durante el juicio, como bodas multitudinarias y supuestas ejecuciones, no contaron con soportes documentales y debieron ser descartados, por lo que: “Esta corte debe revertir y ordenar un nuevo juicio, o al menos, una nueva sentencia”.

El Menchito. (Foto: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL /CUARTOSCURO)

Por otro lado, la defensa argumentó que la imposibilidad de capturar al líder del CJNG influyó en el rigor con que se persiguió judicialmente a su hijo.

“A pesar de los incentivos financieros, años de esfuerzos y los recursos dedicados a su captura, El Mencho siempre ha estado un paso adelante. Así que el gobierno (de los Estados Unidos) tomó lo que pudo conseguir: a su hijo”, se lee en la apelación a la que tuvo acceso el periodista Ángel Hernández.

Entre los ejes principales de la apelación figura la objeción al testimonio del agente especial de la DEA, Kevin Novick, quien interpretó mensajes interceptados en dispositivos electrónicos y los atribuyó a El Menchito. Según el recurso judicial, la corte de distrito “se equivocó al permitir al agente del caso Novick proveer de un amplio e impropio testimonio al interpretar comunicaciones interceptadas”.

El juicio a Oseguera González se llevó a cabo en septiembre de 2024, y la sentencia se dictó en marzo de 2025. El tribunal lo declaró culpable de conspiración para el tráfico de cocaína y metanfetaminas, y uso ilegal de armas con fines delictivos, condenándolo a cadena perpetua.

El Menchito agota su última opción legal. (Jesús Avilés | Infobae México)

Cabe recordar que durante el proceso, las autoridades habrían ofrecido a Oseguera González la posibilidad de cooperar a cambio de beneficios judiciales, pero el acusado rechazó esta alternativa porque supuestamente se la habría pedido incriminar a su madre, Rosalinda González Valencia.

El proceso de apelación de Rubén Oseguera González constituye la última opción legal disponible para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua y los treinta años adicionales impuestos en su contra, así como para buscar una modificación en su lugar y régimen de reclusión. Si la corte federal rechaza el recurso, El Menchito deberá cumplir el resto de su condena bajo las condiciones de aislamiento extremo en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

¿Cómo vive El Menchito en prisión?

Tras la condena, El Menchito permaneció primero en la penitenciaría USP Florence High, en Colorado, bajo un régimen menos severo. Desde abril de 2025 se encontraba en esa prisión, hasta que fue transferido a la ADX Florence, considerada el penal federal de máxima seguridad más estricto de Estados Unidos.

El Menchito está ahora en la prisión más segura de todo Estados Unidos. (Anayeli Tapia/Infobae)

Cabe apuntar que en esa misma cárcel están otros personajes de alto perfil como Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”), Genaro García Luna y Alfredo “El Mochomo” Beltrán Leyva. Este traslado a un régimen de aislamiento más severo se realizó a pesar de que la defensa argumentó que no existían antecedentes de fugas ni episodios de violencia durante su reclusión previa.

ADX Florence, conocida como la “Alcatraz de las Rocosas”, tiene capacidad para 490 internos, aunque en el último registro oficial de 2023 había 332 reclusos.

Desde su apertura en 1994, nunca se ha registrado una fuga. El penal se destaca por el aislamiento extremo: los internos pasan 23 horas al día en celdas de concreto de 2 por 3,5 metros, equipadas con mobiliario fijo, una pequeña televisión con acceso restringido y luz artificial constante.

El contacto con otros reclusos y con el personal penitenciario es mínimo, y las visitas, muy limitadas. Los traslados internos se realizan por corredores subterráneos, mientras el perímetro está protegido por torres de vigilancia, francotiradores, cercos eléctricos y más de mil puertas de acero controladas a distancia.

Organizaciones y litigios colectivos han documentado los efectos del régimen de aislamiento en la salud de los internos, incluyendo ansiedad, insomnio, pérdida de memoria, autolesiones y afectaciones severas.

Durante el juicio, la defensa de Oseguera González también criticó el traslado a ADX Florence, afirmando que representaba un castigo extra no contemplado originalmente por la corte.