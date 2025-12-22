Caso Dashia: joven señalada de extorsionar a nombre del CJNG tras acusar a su padre por abuso sexual, salió de prisión

Dashia Rocío "N" fue imputada por la extorsión realizada a un comerciante en el Edomex. Crédito: Fiscalía General de Justicia del Edomex

Autoridades informaron que Dashia, la joven de 19 años que denunció a su padre biológico por abuso sexual, y posteriormente fue encarcelada por extorsión a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), obtuvo un cambio en la medida cautelar y podrá seguir su proceso en libertad.

La joven fue acusada y detenida por presunta extorsión en el Edomex, pese a la falta de pruebas y de un debido proceso.

La liberación de Dashia fue confirmada por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, quien señaló que el caso de la joven se estaba realizando sin pruebas ni un debido proceso.

Declaraciones de Citlali Hernández sobre el caso de Dashia

La tarde de este 21 de diciembre, la titular de la Secretaría de las Mujeres realizó un informe sobre el caso de Dashia, la joven señalada por la Fiscalía del Edomex como presunta extorsionadora que se presentaba como miembro de un grupo delictivo con orígenes en Jalisco.

El cambio de medida cautelar fue informado por Citlali Hernández. | Secretaría de las Mujeres

“Afortunadamente hace unos minutos y apegados a derecho, se corrigió una injusticia y se modificó el cambio de medida cautelar; por lo tanto, Dasha podrá defender su inocencia y su proceso en libertad", publicó la servidora en su cuenta de X (antes Twitter), aproximadamente a medio día.

Asimismo, señaló que seguirán acompañando a Dashia y a su familia, detallando que es lo que hacen diariamente con casos que son públicos y muchos otros que no lo son.

Además, Hernández destacó la difusión del caso realizada por el periodista Ignacio Villaseñor, quien sería el primer comunicador que reveló las inconsistencias y presuntas contradicciones del caso.

Caso de Dashia, la joven señalada como miembro del CJNG

El caso de Dashia ha tenido amplia repercusión por la complejidad de los hechos y las irregularidades señaladas en el proceso.

Dashia fue detenida y vinculada a proceso en el Estado de México, acusada de extorsionar a un comerciante y supuestamente pertenecer a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco, el cual sería el CJNG.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acusó a Dashia y a otras dos personas de exigir pagos a cambio de seguridad, utilizando una cuenta bancaria a su nombre para recibir el dinero, lo que derivó en su detención mediante una orden de aprehensión y su reclusión en el Penal de Barrientos.

Sin embargo, antes del encarcelamiento, la joven había denunciado un intento de abuso sexual por parte de su padre.

Documentos y mensajes presentados por el periodista Ignacio Villaseñor, quien documentó y expuso el caso, muestran disculpas del padre a Dashia tras el presunto abuso y el rechazo por parte de la joven, quien abandonó su hogar tras la denuncia.

Familiares y defensores afirman que la acusación penal surgió como represalia y vinculan su encarcelamiento con un intento de silenciar la denuncia de abuso.

La CODHEM ya había señalado una posible violación a los derechos de Dashia

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) abrió una investigación tras recibir una queja de la familia, identificando irregularidades en el actuar de la FGJEM y posibles violaciones a los derechos humanos de la joven.

Según se lee en los documentos compartidos por el periodista Ignacio Villaseñor, la CODHEM señaló lo siguiente:

“Una vez que se han analizado y valorado los hechos motivo de queja, se desprende una presunta violación al Derecho a la Libertad y Derecho a la integridad y seguridad personal, concretamente al Derecho a no ser sujeta de privación ilegal de la libertad y Derecho a la protección contra toda forma de violencia; por lo que la queja se califica como: EXISTENCIA DE UNA PRESUNTA VIOLACION A DERECHOS HUMANOS.

Declaraciones de Ignacio Villaseñor

Tras la noticia donde se dio a conocer la liberación de Dashia, el periodista Ignacio Villaseñor escribió un post sobre el caso en su cuenta de X.

El periodista es señalado por su papel beneficioso en el caso de Dashia.| LinkedIn / Ignacio Gómez Villaseñor

“Después de una serie de injusticias en el Estado de México, el juez acaba de modificar las medidas cautelares y la joven podrá llevar su proceso en libertad”. Asimismo, detalló que seguirá atento al caso.

Además, agradeció a la Lic. Elena Vásquez y a la Lic. Blanca Rosa Castelan quienes habrían tomado al caso de Dashia y defendido su posible inocencia.

Por último, a las 20:12 horas del 21 de diciembre de 2025, Villaseñor publicó un video donde se oficializa el hecho, el cual muestra a Dashia saliendo del penal y reuniéndose con su familia, en un ambiente lleno de felicidad por la situación.