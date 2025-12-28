México

Jazmín García, policía de la CDMX desapareció en su casa y arrestan a su ex: hallaron un cuerpo enterrado

Autoridades arrestaron a José “N”, expareja de la agente de la SSC reportada como desaparecida, quien presuntamente ingresó y no salió del domicilio que compartían

Guardar
José "N" fue detenido el
José "N" fue detenido el pasado 27 de diciembre. Crédito: FGJCMDX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de un hombre identificado como José “N”, por la presunta desaparición agravada de una agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien fue reportada como desaparecida el 23 de diciembre de 2025.

La noticia del hallazgo fue confirmada tras un operativo encabezado por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes arrestaron al sospechoso cuatro días después de haberse reportado la desaparición.

Según reportes, tras el cateo donde se logró la detención, se localizó un cuerpo sin vida, el cual presuntamente se trataría de Jazmín García, elemento activo de la SSC.

Medios han señalado que Jazmín tenía apenas 25 años de edad y 2 hijos.

Investigación del caso

La Fiscalía de Investigación de los Delitos de Desaparición (FIPEDE) inició las indagatorias tras el reporte de desaparición de una agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el 23 de diciembre de 2025.

Las diligencias incluyeron el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y labores de inteligencia.

Tras las pesquisas y labores de inteligencia, se estableció que la víctima, Jazmín García, ingresó ese día a su domicilio en la colonia Santa Rosa Xochiac, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde residía junto a José “N”, su expareja, sin embargo, no salió del el inmueble.

La FGJCDMX señaló que, tras reunir pruebas, un juez de control concedió una orden de aprehensión contra José “N” y un cateo en el domicilio compartido.

Detención del presunto responsable y hallazgo del cuerpo

Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra José “N”, expareja de la víctima.

Agentes de la Policía de Investigación ejecutaron la detención el 27 de diciembre en el inmueble donde residía la afectada.

El presunto feminicida fue detenido
El presunto feminicida fue detenido 4 días después de que se reportó como desaparecida a Jazmín García.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el cateo realizado en el domicilio de la colonia Santa Rosa Xochiac, personal ministerial localizó el cuerpo de una persona sin vida, quien sería la oficial de la SSC desaparecida.

Además, se aseguraron dos teléfonos celulares y una mochila en el sitio. Los objetos serán analizados por especialistas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las pruebas periciales buscan identificar a la persona fallecida y esclarecer los hechos que rodean el caso.

Extraoficialmente se ha señalado presunta información adicional en diversos medios de comunicación, los cuales detallan que el cuerpo encontrado en el domicilio había sido sepultado.

Proceso judicial y actuación de la fiscalía

Tras la detención de José “N”, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México procedió a trasladarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

La Fiscalía capitalina enfatizó que las investigaciones continuarán con la finalidad de esclarecer completamente los hechos y determinar si existen otras personas relacionadas con el caso.

Además, la institución subrayó su compromiso de mantener la coordinación y el seguimiento permanente en los casos de desaparición, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas y sus familias.

