Asesinaron a mujer policía tras terminar su turno en Navolato, Sinaloa

El fallecimiento fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

Nayeli fue asesinada el pasado
Nayeli fue asesinada el pasado 10 de diciembre sobre la carretera Culiacán-Navolato Crédito: SSPYTM Culiacán

La noche del pasado 10 de diciembre fue atacada a balazos la titular de la Red Purpura de la Secretaría de Seguridad Pública y Transito de Culiacán, Nayeli Rivera García. El hecho habría ocurrido cuando la oficial se trasladaba a su domicilio después de haber terminado su turno.

Según reportes, el ataque ocurrió sobre la carretera Culiacán-Navolato, cerca de las 9 de la noche.

Presuntamente el asesinato fue perpetrado por un grupo armado, sin embargo, hasta el momento no hay informes que vinculen a alguna célula delictiva con los hechos.

La noticia fue reportada por medios locales al poco tiempo de sucedida, pero hasta el medio día del 11 de diciembre fue confirmada mediante una publicación realizada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) en sus canales oficiales.

Asesinato de Nayeli Rivera García, comandanta de la policía de Culiacán

Nayeli Rivera García, comandanta de la policía municipal de Culiacán, murió la noche del miércoles después de sufrir un ataque armado en la carretera Culiacán-Navolato, a la altura del ejido Los Alamitos, en la sindicatura de San Pedro, Navolato.

De acuerdo con información de medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando Rivera García regresaba a su domicilio tras finalizar su turno laboral.

La agente conducía una camioneta marca Nissan, modelo X Trail, presuntamente con dirección a Navolato. Durante su trayecto, sujetos armados habrían interceptaron el vehículo y disparado en múltiples ocasiones, provocando que Rivera García perdiera el control, saliera del camino y se impactara contra una vivienda.

La Nissan terminó volcada junto al donde domicilio donde chocó, según reportes y fotografías compartidas en redes sobre el asesinato.

Una vez llegadas las autoridades, localizaron el cuerpo de Nayeli dentro de la camioneta y confirmaron que presentaba múltiples heridas producidas por arma de fuego.

El lugar permaneció resguardado mientras personal forense y elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaron las primeras diligencias.

Perfil de Nayeli Rivera García, comandanta de la policía de Culiacán

Nayeli Rivera García desempeñaba funciones como responsable de patrullaje en la zona urbana de Culiacán.

Según informes de medios locales, Nayeli tenía 14 años de experiencia como policía, inscrita en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sinaloa.

Tras su fallecimiento se ha revelado la relevancia que Nayeli tenía en la corporación, destacando que era titular de la Red Purpura de la Secretaría de Seguridad Pública y Transito de Culiacán, una unidad enfocada en fortalecer la seguridad y los espacios de atención para mujeres y familias en lugares públicos de Culiacán.

El asesinato de Nayeli ha generado inquietud entre los agentes municipales y la comunidad ante la violencia dirigida contra quienes desempeñan labores de seguridad pública.

Este hecho se suma a la serie de agresiones documentadas contra miembros de fuerzas de seguridad en Sinaloa durante los últimos meses, según los registros de organismos estatales y reportes de prensa local.

Sobre las cifras, datos recopilados por Proceso revelaron el día de hoy que en el transcurso del 2025 han asesinado a 45 elementos municipales en Sinaloa.

Autoridades condenaron el asesinato de Nayeli Rivera García

Mediante un breve pronunciamiento la SSP confirmó el deceso de la mujer policía la tarde este 11 de diciembre.

En la imagen compartida en los medios oficiales de la corporación sinaloense, declaran que se unen a la perna que embarga a los familiares, amigos y compañeros de la mujer policía.

Además, señalaron lo siguiente: “extendemos nuestras más sinceras condolencias en estos momentos de dolor. Que encuentren consuelo en el legado de su valentía y servicio. Descanse en Paz”.

