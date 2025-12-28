Capturan a mujer policía implicada en un asesinato, secuestro y tortura en Michoacán

Fotografía de archivo del 13 de octubre de 2021 de vehículos de la policía en rondas de vigilancia, en el municipio de Aguililla en el estado de Michoacán (México). EFE/Iván Villanueva

Jessica Guadalupe “N”, policía municipal de Ario de Rosales, Michoacán, fue detenida por su presunta participación en un hecho en el que un grupo de uniformados atacaron a cuatro civiles.

La mujer fue arrestada por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro agravado, cometidos en agravio de las cuatro personas en el municipio de Salvador Escalante.

De acuerdo con las pesquisas, los hechos ocurrieron el 4 de octubre, cuando cinco unidades de la Policía Municipal de Ario circulaban con dirección de Santa Clara del Cobre hacia Zirahuén.

Víctimas fueron agredidas por los policías municipales

Jessica Guadalupe "N" es la segunda detenida por este caso. Foto: FGE

Cuando se encontraban en la calle Lázaro Cárdenas, el grupo de uniformados localizaron a las víctimas, quienes viajaban en una camioneta Cadillac Escalade.

Los policías detuvieron el vehículo con el argumento de realizar una supuesta inspección de rutina y solicitaron a los ocupantes descender de automóvil.

Los datos refieren que el copiloto descendió de la unidad, mientras que la conductora, identificada como Gabriela Andrea “F”, puso en marcha la unidad.

Ante los hechos, los policías municipales comenzaron a dispararle a la camioneta, provocando que la unidad saliera del camino y los pasajeros resultaran lesionados.

Conductora fue asesinada y un acompañante torturado

El Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que aún faltan ocho policías municipales por detener. Credito:cuartoscuro Credito:cuartoscuro

Al lograr que el vehículo se detuviera, los elementos municipales se aproximaron junto con al menos una persona que viajaba en una camioneta doble cabina.

La Fiscalía General del Estado detalló que una persona sin identificar disparó contra Gabriela Andrea “F”, causándole la muerte en el sitio.

En tanto, uno de los tres acompañantes de la mujer fue secuestrado, golpeado y torturado por los policías municipales, quienes lo liberaron hasta el día siguiente.

Al determinarse la posible participación de Jessica Guadalupe “N” en el hecho, un juez de control emitió la orden de aprehensión correspondiente en contra de la servidora pública.

La mujer policía fue ingresada al Centro Penitenciario de Alto Impacto y puesta a disposición del órgano jurisdiccional para resolver su situación jurídica.

Aún faltan siete policías por ser aprehendidos

(Foto: FGR)

A finales de noviembre fue detenido Víctor Hugo “N”, policía municipal de Ario, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro agravado en perjuicio de cuatro personas del municipio de Salvador Escalante.

El agente fue ingresado al Centro Penitenciario de Alto Impacto y quedó a disposición del órgano jurisdiccional encargado de definir su situación legal.

Al respecto, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que existen ocho órdenes de aprehensión vigentes contra el mismo número de personas relacionadas con estos delitos.

Además, detalló en conferencia de prensa que no se han podido cumplimentar en su totalidad debido a que los policías se declararon enfermos por covid-19, por lo se retrasó el proceso.