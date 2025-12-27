PAN pide a la UIF revisar ingresos de los hijos de AMLO por compras de lujo de José Ramón López Beltrán en EEUU

José Ramón López Beltrán de compras en Houston. (Captura de pantalla/Cuartoscuro)

Este viernes 26 de diciembre, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar el origen de los ingresos de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la difusión de imágenes en las que José Ramón López Beltrán, su hijo mayor, fue captado realizando compras en tiendas de lujo en Houston, Texas.

La petición se formalizará mediante un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados por parte del diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández, quien argumentó que el caso amerita una revisión financiera debido al interés público y al vínculo directo de los involucrados con el poder presidencial.

Solicitud formal a la UIF por presunto desbalance patrimonial

Téllez Hernández explicó que la solicitud no constituye una acusación, sino un llamado a la transparencia patrimonial. Esto luego de que circulara un video en redes sociales donde se observa al hijo mayor de AMLO saliendo de la tienda Loro Piana, una marca de lujo internacional, portando además una bolsa de Hermès:

“El origen de esos recursos debe ser claro. La UIF tiene facultades para revisar movimientos financieros cuando existen cuestionamientos públicos documentados”, precisó.

El legislador Héctor Téllez dijo que la petición en San Lázaro solo es para responder preguntas sobre la transparencia patrimonial de José Ramón López Beltrán | Diputados PAN

De acuerdo con el diputado blanquiazul, la solicitud se centra en conocer quién deposita recursos, bajo qué concepto y si los ingresos son congruentes con actividades profesionales comprobables. Todo ello e el marco de las atribuciones legales de la UIF.

Federico Döring cuestiona congruencia con la famosa “austeridad republicana”

Por su parte, el legislador Federico Döring sostuvo que la exposición pública de los hijos mayores del expresidente ha sido constante y polémica, debido a que —afirmó— no existe claridad sobre su oficio o actividad económica formal.

Döring consideró que las imágenes de compras de lujo en Estados Unidos contrastan con el discurso de “austeridad republicana” promovido durante el sexenio anterior y pidió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a la presidenta Claudia Sheinbaum fijar una postura al respecto:

El panista Federico Döring incluso llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar cómo se encuentran los ingresos de los hijos de AMLO y cómo contradicen el discurso de "austeridad republicana" de Morena actualmente | Especial

“Vimos a José Ramón López Beltrán en una de las tiendas más exclusivas de Estados Unidos. Él y su hermano Andy representan una contradicción con el discurso de austeridad promovido por Morena”, afirmó en entrevista.

Video en Houston reaviva preguntas: “¿De qué viven los hijos de AMLO actualmente?"

Las imágenes que detonaron la polémica fueron difundidas el 24 de diciembre en la red social X. En el video se aprecia a José Ramón López Beltrán en un centro comercial de Houston, lo que provocó una rápida reacción y reactivó el debate sobre el estilo de vida de familiares del expresidente.

Cabe recordar que este caso se suma a episodios previos que han generado discusión pública sobre residencias, viajes y consumo de lujo de personas cercanas al exmandatario. Todo esto en contraste con el mensaje político de austeridad de su padre cuando era jefe del Ejecutivo Federal en México.

Las imágenes muestran cómo el hijo mayor de AMLO sale de la tienda de lujo Loro Piana en un centro comercial exclusivo de Houston, Texas | X / @vampipe

Carolyn Adams responde a críticas por compras de lujo

Tras la difusión del video, Carolyn Adams, esposa de López Beltrán, publicó mensajes en Instagram en los que defendió a su familia y rechazó los señalamientos, especialmente aquellos dirigidos a sus hijos menores de edad:

“Nadie tiene autoridad moral para decidir dónde puedo o no puedo estar”, escribió Adams, para después afirmar que su familia vive de recursos obtenidos mediante su trabajo y que no existe ilegalidad alguna en realizar compras o viajar al extranjero.

Posteriormente, difundió un mensaje con motivo de la Navidad en el que sostuvo que “la Navidad no se trata de cosas materiales”, sino de valores familiares, fe y unidad. También explicó que ha limitado la exposición de su vida privada por razones de seguridad, no por ocultamiento.

Carolyn Adams, esposa de López Beltrán, salió en defensa de las imágenes y dijo que eso lo tienen "como fruto de su trabajo" | Captura de Pantalla

UIF no ha fijado postura sobre la petición del PAN en San Lázaro

Hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha emitido una postura pública sobre la solicitud presentada por los legisladores del PAN.