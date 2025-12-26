Casas, autos y viajes: los lujos de José Ramón López Beltrán

Los lujos de José Ramón han sido señalados por contrastar con el discurso de austeridad promovido durante la administración de su padre. (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Imágenes difundidas en redes sociales, reportajes periodísticos y registros públicos han documentado el nivel de vida que mantiene José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, caracterizado por residencias en zonas exclusivas, uso de vehículos de alta gama, viajes internacionales y consumo de marcas de lujo.

Los señalamientos han surgido a partir de comparaciones con el discurso de austeridad promovido durante la administración federal pasada.

Viviendas en zonas residenciales de alto nivel

Entre 2019 y 2020, José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, residieron en una casa ubicada en el fraccionamiento Jacobs Reserve, en Houston, Texas.

El inmueble cuenta con una superficie aproximada de 447 metros cuadrados y se encuentra dentro de un terreno de más de dos mil metros cuadrados, con un valor superior al millón de dólares, de acuerdo con investigaciones periodísticas.

Posteriormente, la pareja se trasladó a otra vivienda localizada en Parkland Village, también en Houston, una zona residencial de nivel alto donde las propiedades alcanzan cientos de miles de dólares.

Estos domicilios fueron dados a conocer por trabajos periodísticos que revisaron documentos inmobiliarios y vínculos empresariales relacionados con los propietarios de los inmuebles.

Autos, vestimenta y estilo de vida

El hijo del exmandatario también ha sido captado utilizando vehículos de lujo. En distintas imágenes difundidas en redes sociales se le observa conduciendo una camioneta Cadillac Escalade, cuyo precio supera los tres millones de pesos.

En otros reportes se menciona el uso de automóviles de marcas premium como Mercedes-Benz.

A ello se suman señalamientos sobre prendas y accesorios de alto valor.

En distintas ocasiones ha sido fotografiado portando artículos de marcas internacionales como Gucci, incluyendo sandalias valuadas en más de 16 mil pesos, así como ropa y accesorios asociados al segmento de lujo.

Viajes y consumo de marcas exclusivas

Los viajes internacionales forman parte de los episodios documentados.

López Beltrán ha sido visto en hoteles de lujo en ciudades como Madrid, en centros de esquí en Aspen, Estados Unidos, y en eventos deportivos de alto perfil como la Fórmula 1.

Estas apariciones han sido difundidas por usuarios en redes sociales y retomadas por medios de comunicación.

El episodio más reciente ocurrió en Houston, donde fue grabado saliendo de una tienda Loro Piana, firma italiana asociada al llamado “lujo silencioso”, portando bolsas de compra, entre ellas una de la marca Hermès.

Ambas casas son reconocidas por sus precios elevados y producción limitada, características que las colocan entre las más exclusivas del mercado internacional.

Actividad laboral y postura pública

José Ramón López Beltrán ha señalado en distintas ocasiones que no es funcionario público ni ha ocupado cargos dentro del gobierno federal.

De acuerdo con su propia versión y con información publicada por medios nacionales, desde 2020 trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción para la empresa privada KEI Partners, con sede en Houston, Texas.

El hijo del expresidente ha afirmado que su actividad profesional se desarrolla en el ámbito privado y que no maneja recursos públicos.

También ha manifestado que su vida personal y familiar no está vinculada a decisiones gubernamentales.

Entre los principales elementos documentados sobre su estilo de vida se encuentran:

Residencias en fraccionamientos exclusivos de Houston

Uso de vehículos de alta gama

Viajes internacionales y estancias en destinos turísticos de lujo

Consumo de marcas como Gucci, Hermès y Loro Piana

Hasta el momento, José Ramón López Beltrán no ha emitido declaraciones específicas sobre los episodios más recientes relacionados con compras y apariciones en tiendas de lujo.