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Inician obras de la Línea 5 del Mexibús: conectará metro El Rosario con Lechería

Obra de 29.4 kilómetros que contará con 29 estaciones

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Inicio de Obra Mexibús L5 Edomex
Inicio de obra de Línea 5 del Mexibús (Secretaría de Movilidad del Estado de México/FB)

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Edomex) dio este jueves el banderazo de inicio para la construcción de la Línea 5 del Mexibús, un nuevo corredor de transporte masivo que conectará el Metro El Rosario con la estación Lechería, beneficiando principalmente a miles de habitantes del municipio de Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tlalnepantla de Baz, así como otras zonas del norte del Valle de México.

El proyecto forma parte de la estrategia de modernización del transporte público impulsada por el gobierno estatal, con el objetivo de reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad y ofrecer un servicio más eficiente y sustentable para los usuarios que diariamente se desplazan entre el Edomex y la CDMX.

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La nueva Línea 5 del Mexibús tendrá una longitud total de 29.4 kilómetros y contará con 29 estaciones distribuidas a lo largo de su recorrido que empezará en Tultitlán y terminará en la alcaldía Azcapotzalco.

El sistema operará bajo el esquema de Bus Rapid Transit (BRT), similar al utilizado en otras líneas del Mexibús y del Metrobús capitalino.

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Obra de casi 30 kilómetros de longitud

Mexibús Línea 2 Empleo Edomex
Mexibús Línea 5 iniciará en la estación Lechería a la Cetram El Rosario (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

De acuerdo con la información dada a conocer por autoridades mexiquenses, la empresa Grupo Hycsa será la encargada de ejecutar la obra tras obtener un contrato por mil 640 millones de pesos.

La constructora contará con un plazo de 764 días para concluir los trabajos, es decir, dos años para acabarla, por lo que se espera esté a mediados del 2028 ya operando.

La ruta tendrá como punto de partida la estación del Metro El Rosario, una de las terminales de mayor movilidad en la zona metropolitana, y llegará hasta Lechería, permitiendo una conexión estratégica con el Tren Suburbano en sus dos destinos: Cuautitlán y el AIFA.

Autoridades estatales destacaron que la obra busca atender la creciente demanda de transporte público en una de las regiones con mayor densidad poblacional y flujo vehicular del Valle de México.

Se busca reducir tiempos de traslados

Inicio de Obra Mexibús L5 Edomex
Línea 5 del Mexibús tendrá una longitud total de 29.4 kilómetros (Secretaría de Movilidad del Estado de México﻿/FB)

Se prevé que la Línea 5 contribuya a disminuir la saturación de avenidas López Portillo y Gustavo Baz, unas de las más importantes de la entidad, así como a reducir los tiempos de traslado de miles de usuarios que diariamente enfrentan congestionamientos en dicha avenida que cruza el municipio de Tlalnepantla con dirección a la CDMX.

Además del impacto en movilidad, el proyecto también representa una inversión importante en infraestructura y generación de empleos durante su etapa de construcción. Se espera que los trabajos incluyan adecuaciones viales, instalación de estaciones, carriles confinados y obras complementarias para garantizar la operación del sistema.

La construcción de esta línea también busca fortalecer la integración metropolitana entre el Estado de México y la Ciudad de México, especialmente en corredores con alta demanda de transporte. La conexión con el Metro El Rosario permitirá a los usuarios acceder de manera más rápida a distintos puntos de la capital.

Inicio de Obra Mexibús L5 Edomex
Inicio de Obra Mexibús L5 Edomex (Secretaría de Movilidad del Estado de México/FB)

El Mexibús se ha convertido en uno de los principales sistemas de transporte masivo en el Estado de México, movilizando diariamente a cientos de miles de personas. Con esta nueva línea, el gobierno estatal pretende ampliar la cobertura del servicio y ofrecer alternativas de movilidad más seguras y eficientes.

Habitantes de municipios como Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tultitlán y Tlalnepantla, así como de otros municipios vecinos, podrían verse beneficiados con una mejor conectividad una vez que la obra quede concluida.

Con el arranque de la Línea 5 del Mexibús, el Estado de México apuesta por fortalecer su red de transporte público y atender una de las principales demandas de los habitantes de la zona metropolitana: contar con traslados más rápidos, accesibles y eficientes.

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