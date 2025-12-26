México

Esposa de José Ramón López Beltrán manda mensaje tras polémica: “La Navidad no se trata de cosas materiales”

El hijo de AMLO fue captado haciendo compras en Loro Piana y con una bolsa de Hermès en Houston

José Ramón López Beltrán y
José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams. (Capturas de pantalla)

Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, difundió un mensaje en redes sociales luego de que estallara la controversia por un video donde su esposo, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado haciendo compras de lujo en Houston.

El 24 de diciembre, José Ramón López Beltrán fue visto en un centro comercial de Houston, Texas, saliendo de la exclusiva tienda Loro Piana y portando una bolsa de Hermès. El video, compartido por el usuario Vampipe en la red social X, reavivó el debate sobre el estilo de vida de la familia del exmandatario y la congruencia con el discurso de austeridad promovido toda su vida.

Captan a José Ramón López Beltrán en tiendas de lujo. (X/@vampipe)

En este contexto, la primera reacción de Carolyn Adams ocurrió a través de sus historias de Instagram, donde defendió a su familia y el derecho a la privacidad de sus hijos luego de que internautas lanzaran la crítica hacia los menores.

Adams puntualizó que nunca ha criticado a los hijos de otras personas y expresó que no permitirá que se hable de sus hijos con desprecio. Además, subrayó que la familia viaja y vive “en paz” porque todo lo que tienen es fruto de su trabajo, y afirmó:

“Puedo entrar a la tienda que quiera y estar en el lugar que quiera. Nadie tiene autoridad moral para decidir dónde puedo o no puedo estar. Que a otros les incomode no convierte mi presencia en culpa ni mi vida en un delito”.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Adams también hizo hincapié en que, antes de tener hijos pequeños, solía compartir mucho más sobre sus viajes y su día a día en redes sociales, de manera abierta y sin esconder nada. Pero ahora, explicó, elige cuidar más lo que muestra, no por miedo ni vergüenza, sino porque proteger a sus hijos es su prioridad.

Después de sus historias, Adams publicó una fotografía familiar junto a López Beltrán y sus hijos, tomada frente a un árbol de Navidad decorado. En la imagen aparecen los cinco integrantes de la familia en un ambiente festivo, rodeados de figuras decorativas como Mickey Mouse y Olaf.

En el mensaje que acompañó la imagen, Adams enfatizó: La Navidad no se trata de cosas materiales, ni de apariencias, ni de lo que se muestra hacia afuera… La Navidad es el recuerdo vivo del amor más grande, del nacimiento de la esperanza, del perdón, de la fe y del propósito que DIOS pone en nuestras vidas. Hoy celebramos eso: la bendición de la familia, la unión, la paz que viene de DIOS y el regalo más valioso de estar rodeados de AMOR. Que el espíritu de la Navidad llene cada hogar con amor, luz, esperanza y corazones agradecidos. De nuestra familia para la suya: Feliz Navidad”, se lee.

(Capturas de pantalla)
(Capturas de pantalla)

Adams reiteró que cuida los detalles que comparte sobre su vida personal por motivos de seguridad y protección de sus hijos, no porque tenga algo que ocultar. Explicó que su prioridad es el bienestar de su familia y la educación de sus hijos en valores como el respeto y la compasión. “Yo quiero criar a mis hijos para que sean personas correctas, de buen corazón y leales; que hagan el bien y no vivan tratando de dañar a nadie… ni en redes, ni en ningún lugar”, señaló.

El intercambio en redes sociales ocurre horas después de que el tema estallara en internet, convirtiéndose en tendencia en la red social de X (antes Twitter).

