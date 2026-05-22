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Línea III del Mexicable en Naucalpan alcanza 68% de avance

Esta nueva línea conectará la zona alta de Naucalpan con el Metro Cuatro Caminos en un recorrido de aproximadamente 30 minutos

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Línea III del Mexicable en Naucalpan
Línea III del Mexicable en Naucalpan (Gob. Edomex)

La construcción de la Línea III del Mexicable en el municipio de Naucalpan de Juárez registra un avance global del 68 por ciento y se prevé que esté concluida a finales de diciembre de este año, informó la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Este nuevo sistema de transporte público beneficiará a más de 700 mil habitantes de la zona alta de Naucalpan, quienes diariamente enfrentan largos tiempos de traslado para llegar a sus centros de trabajo, escuelas, servicios médicos y otros destinos en la Ciudad de México.

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La Línea III del Mexicable contará con 278 cabinas de última generación y tendrá capacidad para movilizar a más de 40 mil usuarios al día hacia la estación Metro Cuatro Caminos, uno de los principales puntos de conexión entre el Edomex y la capital del país.

Mejorar movilidad de zonas marginadas

El video documenta el avance de la construcción de la Línea III del Mexicable en Naucalpan, Estado de México. Se presentan tomas aéreas que muestran el sitio de la obra con varias grúas y estructuras metálicas en diferentes etapas de montaje. Se incluyen detalles de componentes mecánicos del sistema de teleférico, como ruedas y mecanismos de transmisión, además de una vista del interior de una cabina con un panel de control. El contenido corresponde a un reporte de progreso de infraestructura (Video: Gob. Edomex)

El secretario de Movilidad mexiquense, Juan Hugo de la Rosa García, destacó que este proyecto forma parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses mediante un transporte moderno, eficiente, digno y económico.

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“El objetivo es fortalecer la integración social y atender las necesidades de movilidad de miles de familias que viven en colonias de difícil acceso”, señaló el funcionario.

Entre las comunidades que se verán beneficiadas con este nuevo medio de transporte se encuentran Izcalli Chamapa, Lomas del Cadete, Benito Juárez, Mártires de Río Blanco, San José de los Leones, San Antonio Zomeyucan, El Molinito y Lázaro Cárdenas, zonas donde actualmente los habitantes deben enfrentar congestionamientos viales y trayectos prolongados por la saturación de la carretera Toluca-Naucalpan.

El proyecto estará conformado por una línea troncal que irá desde el Metro Cuatro Caminos hasta La Tolva, además de dos antenas: una con dirección a Lomas del Cadete y otra hacia Izcalli Chamapa.

El tiempo estimado de recorrido será de aproximadamente 30 minutos de extremo a extremo, cuando actualmente el traslado puede superar una hora hasta dos en horas pico.

Pruebas electromecánicas en diversas estaciones

Línea III del Mexicable en Naucalpan
Línea III del Mexicable en Naucalpan (Gob. Edomex)

Habitantes de la zona ya consideran que el Mexicable representará una transformación importante para su vida cotidiana. Florencia Solano Hernández, vecina de San Rafael Chamapa, afirmó que la obra ayudará a reducir significativamente los tiempos de traslado.

“Nos va a ayudar a las personas que salimos diario y tenemos que atravesar Primero de Mayo, donde siempre hay mucho tráfico; será más rápido llegar al trabajo”, expresó.

Por su parte, Sergio Gómez Carrión, también habitante de San Rafael Chamapa y persona con discapacidad, destacó que el sistema facilitará la movilidad para sectores vulnerables de la población.

“Es un gran beneficio para la economía, el tiempo y la movilidad; a quienes tenemos discapacidad nos cuesta más trabajo movernos y esto facilitaría mucho las cosas”, comentó.

La Dirección General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) detalló que la Línea III tendrá una extensión total de 9.5 kilómetros. Además, ya se han instalado 46 de los 62 postes que sostendrán el sistema electromecánico del teleférico.

Silvia Rebeca Ortega Reyes, enlace técnico de SITRAMYTEM, explicó que actualmente también se realizan trabajos de tendido de cable y pruebas electromecánicas en diversas estaciones, con el objetivo de ajustar las canastillas que transportarán a los pasajeros.

Con esta obra, el gobierno del Estado de México busca consolidar una alternativa de movilidad sustentable y eficiente para miles de habitantes de zonas marginadas del municipio de Naucalpan, además de reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad con la CDMX.

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